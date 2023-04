Weniger Licht für mehr Umweltschutz

Ortschaftsrat: Sonderriet stimmt für Abschaltung der Straßenbeleuchtung zu bestimmten Nachtstunden

Wertheim 07.04.2023 - 17:38 Uhr 1 Min.

Zwischen 0.30 und 4.30 Uhr könnte es zukünftig in Sonderriet dunkel werden. Der Ortschaftsrat entschied sich mehrheitlich mit einer Abschaltung der Straßenbeleuchtung zu dieser Zeit einverstanden. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Stadt möchte nach Abschluss der Testphase in vier Ortschaften die Abschaltung der komplette Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr auf weitere Teile der Kreisstadt ausdehnen und hat die Ortschaftsräte um Entscheidung gebeten, ob sie damit für ihr Dorf einverstanden sind. Ortsvorsteher Udo Kempf berichtete, die Stadtverwaltung habe mitgeteilt, dass man während der Testphase rund 1300 Euro Stromkosten für die Straßenbeleuchtung eingespart habe. Zudem sprächen laut Verwaltung Umweltschutzgründe für die Abschaltung.

Kempf selbst sah die vorgeschlagene nächtliche Abschaltung kritisch. Er berichtete, er habe Gespräche mit verschieden anderen Ortsvorstehern geführt. In Höhefeld hätten die meisten Bürger die Abschaltung nicht gemerkt, berichtete er aus den Gesprächen. Nassig hingegen wird auf die Abschaltung zukünftig verzichten. Grund seien die negativen Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Einwohner. Hier sei der Ortschaftsrat der Meinung, man solle erst auf andere Maßnahmen wie LED-Umrüstung und Abschaltung nur jeder zweiten Lampe setzen.

Ebenso hätten sich Sachsenhausen und Mondfeld gegen die komplette Abschaltung ausgesprochen. Zu den Meinungen in Sonderriet selbst sagte Kempf, bei den jungen Leuten sei die Meinung dazu unterschiedlich. »Ich selbst tue mir schwer mit der nächtlichen Abschaltung«, so Kempf. Aus Reihen der Bürger wurde gefragt, ob man nicht auf Bewegungsmelder setzen könnte. Kempf antwortete, solche seien am Fußweg zum Neubaugebiet angedacht, wurden aber dort noch nicht installiert. Er ergänzte, würde man mehr Straßenlaternen mit Bewegungsmelder ausstatten, könnte man deren dauerhaftes Leuchten sogar früher in der Nacht beenden. Auf eine Frage aus der Bürgerschaft sagte er, bisher seien nur die Lampen am Brandweiher und im Neubaugebiet mit LED-Beleuchtung ausgestattet, zudem gebe es noch ältere Formen energiesparender Beleuchtung.

Unsicherheitsgefühl

Eine Bürgerin berichtete aus Erfahrungen der Stadt Külsheim zum Thema. Sie sagte, je länger die nächtliche Abschaltung beibehalten werde, desto lauter würden die Rufe der Bevölkerung, die Lampen wieder die ganze Nacht brennen zu lassen. Grund sei das Unsicherheitsgefühl im Dunklen.

Die weiteren Sonderrieter Ortschaftsräte sahen in der Abschaltung zur geplanten Zeit keine großen Einschränkungen für die Dorfbewohner und stimmten für diese. So fiel das Votum mit drei zu einer Stimme dafür aus. Erklärt wurde seitens der Räte aber auch, würde sich zeigen, dass die Abschaltung negative Auswirkungen mit sich bringt, müsse man die Beleuchtung wieder durchgehend brennen lassen.

bdg