Wenig Interesse am Bau von Mehrfamilienhäusern

Im Wohn­bau­ge­biet Tal­bu­ckel/Tal­gr­a­ben in der Wert­hei­mer Ort­schaft Der­tin­gen sol­len drei Grund­stü­cke über ei­ne so­ge­nann­te Kon­zept­aus­sch­rei­bung mit Mehr­fa­mi­li­en­häu­s­ern be­baut wer­den. Der Ver­wal­tungs- und Fi­nanz­aus­schuss gab am Mon­tag kei­nen ein­deu­ti­gen Emp­feh­lungs­be­schluss an den Ge­mein­de­rat ab, die drei für die Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser vor­ge­se­he­nen Grund­stü­cke an die Fir­ma Pio­nier Im­mo­bi­li­en GmbH mit Sitz in Klei­n­ost­heim zum Preis von rund 330.000 Eu­ro zu ver­kau­fen.