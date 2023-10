Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wenig Andrang bei erster Kinderdisco in der Main-Tauber-Halle

Michaelismesse: Eiskönigin Elsa bietet Programm aus Spiel und Tanz, Luftballontieren, Kinderschminken und Glitzertattoos

Wertheim 08.10.2023 - 13:50 Uhr 1 Min.

Kim Racaj als Eiskönigin Elsa begeisterte Kinder mit Schminken und gemeinsamen Tanz. Die großen Kinderzahle blieben bei der ersten Kinderdisco auf der Michaelismesse Wertheim leider aus.

Eine solche Kinderdisco habe man schon auf der Messe in Lauda-Königshofen angeboten, hatte Sabine Küffner im Vorfeld im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtet. Man wolle sie auch den Wertheimer Kindern anbieten.

Premiere für Elsa in Wertheim

Als Elsa-Darstellerin hatte man Kim Racaj aus Neckarsulm verpflichtet. Sie tritt in dieser Rolle zum Beispiel bei Kindergeburtstagen, Stadtfesten aber auch auf Firmenfeiern auf. In Wertheim war sie das erste Mal. »Die Party wird so cool wie Elsa«, stellte sie fest, während sie das erste Kind schminkte.

In der Halle lief dazu kindgerechte Partymusik der Kinderdisco. Außerdem bot Elsa den Kindern Glitzertattoos, Spiele, Tänze, Riesenseifenblasen und tierische Luftballonmodellage. Letztere erfreute auch die ganz Kleinen in der Halle. »Beim Schminken sind bei Mädchen Regenbögen, Blumen und Einhörner mega beliebt«, resümierte die Elsa-Darstellerin. Bei Jungs seien es vor allem Dinosaurier oder Superhelden wie Superman und Spiderman.

Bis zu ein Dutzend Kinder

Zu den ersten Gästen der Kinderparty gehörten Thomas und Sara Stang aus Nassig, deren Tochter sich auch gleich schminken lies. »Wir finden die Idee gut, schade, dass so wenig Kinder gekommen sind«, meinten die Beiden zu Beginn der Disco. Im Laufe des Nachmittags füllten sich Markt und Festplatz etwas und auch in der Halle kamen weitere Kinder dazu. Teilweise waren es etwas über ein Dutzend Kinder vor allem im Kindergartenalter, die sich von Elsa begeistern ließen. Mit ihnen tanzte sie beispielsweise einen Kindertanz über den eigenen Körper. Gut kamen auch die Spiele mit dem Schwungtuch an. Dabei wurden die Eltern gleich mit eingespannt. Auch die klassische Polonaise von Kindern und Eiskönigin durfte nicht fehlen.

Küffner resümierte zum Nachmittag: »Die Kinder fehlen, aber draußen auf dem Festplatz auch.« Die Gäste hatten dafür verschiedene Erklärungen. So hieß es, es habe bereits zuvor zwei Kindernachmittag auf der Messe geben, die Familien dorthin lockten. Auch der Kinderumzug am Donnerstag war Ausgangspunkt für einen Messebesuch mit der Familie. Dies könnte einer der Hauptgründe für die geringe Menge am Freitag gewesen sein.

Nachmittag ohne Spitzenzahlen

Die Kinder, die gekommen waren, hatten aber viel Spaß mit der Kinderdisco und dem vielfältigen, abwechslungsreichen Angebot der Eiskönigin. Schön wäre themengerechte Dekoration für die Kinderparty in der Halle gewesen. Auch die Fahrgeschäftsbetreiber konnten sich nachmittags über mehr Geschäft freuen, wenn auch ohne Spitzenzahlen.

bdg