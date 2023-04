Welche Rasse hat eigentlich der Osterhase?

Ein Be­such im Wert­hei­mer Klein­tier­zucht­ve­r­ein

Wertheim 07.04.2023 - 12:00 Uhr 3 Min.

Beate Ruckstetter ist die Vorsitzende, das Kaninchen ist ein Chinchilla-Züchtung. Foto: Geringhoff

Es ist ein sehr österlicher Verein, dass kann man über den Wertheimer Kleintierzuchtverein schonmal mit Fug und Recht vorwegsagen. Wo sonst kommen Huhn und Hase, Ei und Ostern so konsequent, kompetent und nah zusammen - und das sogar das ganze Jahr über? Und deswegen haben wir mal nachgefragt, um den tierischeren Blickwinkel auf österliche Bräuche zu erhaschen und auch die Frage zu klären: Welche Rasse hat eigentlich der Osterhase?

Wichtig war uns dabei auch der Bildungsauftrag - also am Rande die Frage zu klären: Wo liegt bitte schön der Unterschied zwischen Hase und Kaninchen? Die Kompetenz der Kleintierzüchter kulminiert aktuell in der Person der erst vor Monatsfrist frisch gewählten neuen Vorsitzenden Beate Ruckstetter. Die 57-Jährige steckt sozusagen schon genetisch vorbelastet im Thema. Ihre 85-jährige Mutter und nach wie vor sehr aktive Ehrenvorsitzende der Kleintierzüchter Gertrud Hasenhindl - Nomen est Omen - also von Hasen und Hühnern - war im Verein für die Zucht edler Hasen zuständig, der verstorbene Papa für die der Hühner, ohne die es bekanntlich nichts wird mit den Ostereiern.

Hasen haben also, in Abgrenzung zu Kaninchen, die längeren Beine und die längeren Ohren. Und sie sind eh die wilderen, und mit einem Top-Speed von bis zu 60 Stundenkilometern auch schon einmal ziemlich fix unterwegs. Das Ganze bei einem Körpergewicht, das durchaus die Sieben-Kilo-Marke knacken kann, sodass der Hasenbraten folglich ein Essen eher für die Großfamilie ist.

Edle Züchtungen

Ganz anders das Kaninchen. Hier geht eine Züchtungsform in Richtung von klein, niedlich, knuddelig und sehr weich. Die andere Richtung versucht, das Kaninchen dem edler angesehenen Hasen näher zu bringen. In der Konsequenz bedeutet das auch, dass man dem allgemeinen Sprachgebrauch einmal streng auf den Pelz schauen muss. Denn der sprichwörtliche Hasenstall ist, wenn nicht Quatsch, so doch sicher nicht die Norm. Hasen brauchen die freie Wildbahn. Das Kaninchen ist der Nesthocker und kann eher im Käfig bei Wasser und Möhren gehalten werden.

In freier Wildbahn können die Kaninchen dabei regelrecht zur Plage werden. Unter günstigen äußeren Bedingungen untertunneln sie nicht nur weite Landstriche, sondern beleben diese auch ganz erheblich mit ihrem zahlreichen Nachwuchs. Dieser schon fast sprichwörtliche Drang zur Fortpflanzung bringt uns dann auch auf Ostern zurück. Der Hase wird als Symbol für das Aufkeimen der Natur im Frühling gesehen.

Streng genommen bewerben sogenannte "interessierte Kreise" ihn dafür intensiv als Symbol. Gemeint ist hier nicht etwa die Kirche, sondern die Schokoladenindustrie. Es gibt einen deutlich belegbaren zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen billigen und allgemein verfügbaren Rübenzuckers und dem Osterhasen. Der gemeinsame Nenner ist die Schokolade. Rein optisch ist der Osterhase, wie wir ihn kennen, dabei dem Feldhasen nachempfunden, schaut man auf seine inneren Werte, dann ist da meist nur Süßkram.

Ei als Symbol des Lebens

Gleiches gilt mittlerweile so auch für das Osterei - wobei es da noch anderes zu sagen gäbe. Das Ei ist erst einmal Symbol für Leben und so gesehen dem Rammler und dem Frühling thematisch recht nah. In der Fastenzeit war es vielenorts nicht erlaubt Eier zu essen. Einfach wegwerfen kam natürlich nicht in Frage, folglich hat man die Eier gekocht, um sie haltbar zu machen. Die Mär geht dahin, dass die kluge Hausfrau (der Hausmann war noch nicht erfunden), Grünzeug unters Kochwasser gemischt hat, um nun haltbare von frischen Eiern unterscheiden zu können. Von da ist es dann schon nicht mehr allzu weit, zu bunt bemalten, linierten, gemusterten und gepunkteten Ostereiern. Dieses neu hinzugewonnene Wissen kann man jetzt verwenden, um Ostern zu entzaubern, oder man lässt es und macht einfach weiter wie immer. Auch das ist kulturhistorisch bewährt. Lang lebe der Schokohase!

Michael Geringhoff

Hintergrund: 60 Jahre Kleintierzuchtverein Der Wertheimer Kleintierzuchtverein feiert in diesem Herbst sein 60-jähriges Bestehen. Züchterisch hat der Verein mit Hasen und Hühnern gleich zwei überlieferte Schwerpunkte. Huhn und Hase sind mittlerweile nicht mehr allein. Die derzeit 60 Mitglieder halten auch elegante Pfauen, Fasane, Ziegen und andere Kleintiere. Aktuell wird eine Jugendabteilung aufgebaut, regelmäßige Besuche von Kindergartengruppen und Schulklassen gibt es bereits jetzt. Wichtig für die Finanzierung des Vereins ist die Vereinsgaststätte, die an jedem Samstag zwischen 16 und 23 Uhr geöffnet ist, sonntags von 10- bis 12.30 und von 16 bis 22 Uhr. Deftige Gerichte und Kuchen (alles auch zum Mitnehmen) gehören zum regelmäßigen Angebot. Der Festkommers zum Jubiläum ist bereits für das Wochenende vom 23. auf den 24. September terminiert. Ge