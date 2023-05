Weiteres Windkraftprojekt auf Wertheimer Gemarkung geplant

Vorhaben: Anlagen sollen in den Wäldern bei Dörlesberg, Külsheim und Reicholzheim stehen

Wertheim 18.05.2023 - 10:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Windrad steht im Wald Peterberg bei Vossenack. Der Bau Windrädern in Wäldern ist in NRW umstritten. (zu dpa «Zwischen Naturschutz und Energiewende: Streit um Windräder im Wald») +++ dpa-Bildfunk +++



Das neue Windanlagenprojekt läuft unter dem Namen "Synergiewald", womit laut Aussage der Projektbeteiligten eine Kombination von "Intergrierter Waldwirtschaft und Erneuerbaren Energien" gemeint sei, mit dem Ziel "eine sichere, klimaneutrale Energieversorgung und einen klimaresilienten Wald" gemeinsam zu schaffen. Die Forstverwaltung von Johannes Graf Ballestrem bewirtschaftet Waldflächen auf der Gemarkung Dörlesberg. Auf diesen Flächen könnten nach ersten Planungen bis zu vier Windkraftanlagen entstehen.

Weitere zwei Windräder sind im Gemeindewald von Wertheim geplant, fünf könnten im Külsheimer Gemeindewald verwirklicht, weitere vier Anlagen im Staatsforst Baden-Württemberg entstehen, der auf Reicholzheimer Gemarkung liegt. Schlemmermeier erläuterte im Bauausschuss die Voraussetzungen nach der Bewertung durch den Regionalverband Heilbronn-Franken, wann Windenergieanlagen innerhalb von Vorranggebieten für die Forstwirtschaft genehmigungsfähig seien: Zum einen brauche es eine ausreichende Windgeschwindigkeit, zum anderen eine gute Standorteignung, sagte er. Die Erholungsfunktion des Waldes und der Schutz der Holzproduktion müssten zudem erhalten bleiben.

Hintergrund des Projekts sind die durch den Klimawandel und den Borkenkäferbefall verursachten Schäden im Wald von Johannes von Ballestrem. "Durch den Einsatz von Windenergieanlagen im Wald können die ökonomischen Ausfälle in der Bewirtschaft kompensiert werden", erläuterte Ben Schlemmermann Hintergründe des Projekts. Zeitgleich werde so die Aufforstung zu klimaresilienten Wäldern finanziert. Auf Nachfrage von Marlise Teicke (Grüne) bezeichnete Schlemmermann die Eingriffe in den Wald als "mininalinvasiv": "Es werden nur ein bis anderthalb Hektar Forst je Anlage für den Bau benötigt, vorhandene Wege werden ressourcenschonend genutzt und der Einsatz eines Turmdrehkrans ist möglich."

Kommunale Teilhabe

Bürger und Gemeinden sollen nach den Planungen auch wirtschaftlich am Projekt beteiligt werden, versprach Schlemmermann bei der Vorstellung der Planungen. Er geht von einem geschätzten Windertrag in Höhe von rund 185.000 Kilowattstunden pro Jahr aus. Die geschätzte Gemeindeabgabe bezifferte der Caeli-Geschäftsführer auf rund 370.000 Euro jährlich für alle beteiligten Kommunen. Zusätzlich gebe es Pachterträge für die Städte Wertheim und Külsheim. Für Bürger und Unternehmen könne eine finanzielle Teilhabe am Windpark geschaffen werden. Erste Gespräche über eine Beteiligung der Stadtwerke Wertheim an dem Projekt habe es bereits gegeben, bestätigte Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier in der Sitzung. Zudem könne über die Windkraftanlagen "grüner Strom" für die lokale Wasserstofferzeugung gewonnen werden.

Auch im Dörlesberger Ortschaftsrat wurde das Projekt bereits vorgestellt. Ortsvorsteher Udo Schlachter berichtete in der Bauausschusssitzung, dass sich der Ortschaftsrat einstimmig für das Projekt ausgesprochen habe und kündigte an, im Bürgerhaus die Bevölkerung eigens bei einer Veranstaltung informieren zu wollen.

Stichwort: Windpark "Synergiewald" Der Windpark "Synergiewald" könnte mit bis zu 15 Windenergieanlagen und einer Maximalleistung von 82,5 Megawatt in Wäldern auf den Gemarkungen von Dörlesberg, Külsheim und Reicholzheim entstehen. Die Anlagen würden auf einer Fläche von 384 Hektar stehen. Dort wird eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 5,9 Meter pro Sekunde gemessen, was einen Wirkungsgrad der Gesamtanlage von 85 Prozent bedeuten würde. Eingespeist werden soll der gewonnene Strom in eine Trafostation der benachbarten 110 KV-Hochspannungsleitung, heißt es in den Planungen zu dem Anlagenpark. gufi