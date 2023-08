Weiter befristete Verträge an der Wertheimer Polizeihochschule

Innenministerium bekennt sich zum Standort Wertheim

Wertheim 15.08.2023 - 09:46 Uhr 2 Min.

Die Hochschule der Polizei auf dem Wertheimer Reinhardshof will weiter wachsen. Dazu braucht sie neben neuem Personal auch Erweiterungsflächen. Foto: Gunter Fritsch

Richard Zorn, Leiter der Hochschule, hatte jüngst bei einem Besuch der parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Wahlkreisabgeordneten Nina Warken deutlich gemacht, dass der Standort Wertheim auch in Zukunft gebraucht werde. Die Einstellungsoffensive des Landes werde weitergehen, zeigte er sich optimistisch, dass die derzeit noch immer befristeten Stellen für die Angestellten der Polizeihochschule mittelfristig »entfristet« werden. Aus dem Innenministerium kommt nun ein klares Bekenntnis zum Standort Wertheim.

Bis 30. Juni 2025

Derzeit hat die Polizeihochschule immer noch damit zu kämpfen, dass jede Einstellung von neuem Personal mit einer Befristung des Anstellungsverhältnisses bis zum 30. Juni 2025 belegt ist. Aktuell werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Pforte und die Küche gesucht. Auch ihre Verträge gelten erst einmal nur für die kommenden zwei Jahre. Eine Situation, die laut Zorn auch zu einer vermehrten Fluktuation beim Personal führe, weil sich seit 2018, als der Wertheimer Standort der Polizeihochschule wieder eröffnet wurde, an der für beide Seiten - Personal und Arbeitgeber Polizeihochschule - unbefriedigenden Situation nichts geändert hat.

Nina Warken hatte im Gespräch mit Beschäftigten der Polizeihochschule deutlich gemacht, dass der Standort Wertheim nur für die Zukunft gesichert werden könne, wenn die Arbeitsverträge der Angestellten in unbefristete Verträge umgewandelt werden. Außerdem müsse die Stadt Wertheim dem Land Baden-Württemberg weitere Flächen für die Erweiterung des Hochschulstandorts auf dem Reinhardshof zur Verfügung stellen (siehe dazu weiteren Artikel).

Richard Zorn zeigte sich im Gespräch mit dieser Redaktion zuversichtlich, dass es eine Perspektive für eine Aufhebung der Befristungen gebe. Verbunden sei dies auch mit dem neuen Ausbildungskonzept bei der Polizei, das seit einem Jahr greife und neue Schwerpunkte im Praxistraining und bei der Digitalisierung in der Lehre setze. Auch dafür brauche man in Wertheim neues Personal.

Einstellungsoffensive als Grund

Aus dem Innenministerium heißt es zu den weiterhin nur befristet abgeschlossenen Verträgen: »Ziel des Innenministeriums, des Landespolizeipräsidiums und der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ist es, grundsätzlich unbefristete Verträge abzuschließen«. Die in Wertheim betroffenen Stellen allerdings seien »zur Bewältigung der Einstellungsoffensive zugewiesen und daher im Staatshaushaltsplan mit entsprechenden Vermerken versehen, die nur eine befristete Besetzung zulassen«.

Eine Entfristung der Verträge, so Pressesprecherin Lisa-Maria Casselmann weiter, könne es deshalb nur »nach einer Ablösung der entsprechenden Vermerke im Staatshaushaltsplan« geben. Dies könne frühestens bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts 2025/2026 geschehen. Auskunft, ob die derzeit in Wertheim bestehenden Verträge mit Ablauf ihrer Befristung zum 30. Juni 2025 entfristet werden, konnte die Pressestelle des Innenministeriums deshalb nicht geben. Weshalb zum »gegenwärtigen Zeitpunkt« eine Aussage zur Personalsituation am Standort der Polizeihochschule Wertheim »noch verfrüht« sei, hieß es weiter. Zugleich kamen aus dem Innenministerium allerdings auf Nachfrage auch Signale für einen Erhalt des Ausbildungsstandortes der Polizei in der Großen Kreisstadt. So habe sich das Land in der Vergangenheit »stets klar zum Polizeistandort Wertheim bekannt«, hieß es. Seit vielen Jahren sei Wertheim einer der Standorte für die Ausbildung der Polizei Baden-Württemberg und werde es mit dem Ausbau des Areals - wie zuletzt mit der Sanierung der bei einem Brand zerstörten Sporthalle - »auch langjährig bleiben«. »Wertheim war, ist und bleibt auch künftig ein wichtiger Teil der großen Einstellungsoffensive, die es je bei der Polizei Baden-Württemberg gegeben hat«, so die Innenministeriums-Sprecherin Casselmann.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Personalsituation An der Polizeihochschule Wertheim auf dem Reinhardshof mit seinen fünf Fachbereichen Streife, Verkehr, Kriminalitätsbekämpfung, Fachpraxis und Allgemeinbildung gibt es nach Angaben der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg etwa 90 Beschäftigte, darunter Fachdozenten, Verwaltungspersonal, Küchenkräfte oder Busfahrer für bis zu 300 Auszubildende. Davon waren zum Stichtag 1. August 43 Tarifbeschäftigte, von denen 38 über einen bis zum 30. Juni 2025 befristeten Vertrag verfügten. Bei der Haushaltsaufstellung 2025/2026 soll nach Angaben des Innenministeriums darüber entschieden werden, ob es nach Mitte 2025 noch befristete oder nur noch unbefristete Verträge geben wird. gufi