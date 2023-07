Weinwandertag in Lindelbach: Zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Hund unterwegs

Teilnehmer rund um Lindelbach unterwegs - Buntes Rahmenprogramm geboten

Wertheim 16.07.2023 - 22:00 Uhr < 1 Min.

Über etwa sechs Kilometer führt die Strecke durch den nahegelegenen Wald und vorbei an den Weinbergen der Lagen "Schöneberg", "Büstrich" und "Ebenrain". Am Start- und Zielplatz stellte Susanne Tag ein Weinglas im kleinen tragbaren Beutel vor, den man sich um den Hals hängen kann, um auch unterwegs nicht auf den "Wein to go" verzichten zu müssen. An den zwei Jausenstationen konnte dann "nachgetankt" werden. Der erste Wanderer, der sich gegen 8 Uhr am Start beim Festplatz einfand, hatte seinen Hund mitgebracht. Eine Nummer größer waren drei junge Damen aufgestellt, die etwas später eintrafen: Sie kamen mit ihren Pferden aus einem privaten Stall in Dietenhan und ritten die Wegstrecke ab.

Lindelbachs Ortsvorsteher Egon Schäfer und Jungwinzer Oskar Tag luden zu geführten Wanderungen ein. Stärken konnten sich die Teilnehmer mittags unter anderem mit Haspel und Züngle. Die Kinder hatten großen Spaß mit den Wasserspielen, die die Jugendfeuerwehr für sie vorbereitet hatte. Erwachsene und Kinder konnten auf der Wanderstrecke an einem Buchstaben-Gewinnspiel teilnehmen. Bis 13 Uhr wurden nach Auskunft von Holger Götzelmann rund 30 Kinder und 70 Erwachsene gezählt, die mitmachten. Am Nachmittag waren es nochmals etwa 15 Kinder und rund 70 Erwachsene. Für die Kinder gab es zur Belohnung Eis und die Erwachsenen erhielten Sachpreise. Gegen 18 Uhr trafen die letzten Wanderer am Ziel ein. Der Festbetrieb dauerte bis etwa 20 Uhr. Elita Schrenker

