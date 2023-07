Weinstadt Wertheim erlebbar gemacht

Fest: Zahlreiche Besucher lauschen beim Schöpple auf dem Neuplatz der Musik, tanzen und plaudern

Wertheim 02.07.2023 - 10:51 Uhr 2 Min.

Eröffnet haben das Fest am Freitag Christiane Förster, Geschäftsführerin der veranstaltenden Tourismus Region Wertheim, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und neun Weinhoheiten aus der gesamten Region. Das Stadtoberhaupt freute sich, dass das Schöpple wieder startet. Herrera Torrez lobte die Organisation. Er hoffe auf drei schöne Tage, betonte er. Und dies hatte sich auch erfüllt.

Förster freute sich, dass die Weinstadt Wertheim beim Fest erlebbar wird, und dass man zwei weitere Weingüter, damit nun vier an der Zahl, für das Fest begeistern konnte.

Bereits am Freitagabend war der Platz komplett gefüllt. Förster freute sich daher über den »super guten Besuch zum Start«. Glücklich zeigte sie sich, dass sich das Wetter besser entwickelte, als es prognostiziert war. Am Samstag hatte es zwar kurz geregnet, danach hatte sich der Platz aber schnell wieder gefüllt. Neben vielen Einheimischen kamen auch Touristen. Einige Gäste reisten sogar extra wegen des Fests in die Main-Tauber-Stadt. So kamen beispielsweise am Samstagmittag Gäste aus Kahl am Main sowie Aschaffenburg. Sie waren extra mit dem Zug angereist.

Die Stimmung beim Fest war an allen Tagen gut. Dazu trug neben der romantischen Ambientenbeleuchtung auch die Musikvielfalt auf der Bühne bei. Zu hören waren im Laufe des Wochenendes Die Cavallinis, Frankinelli, Donny Fox und Roxy Mountain Music.

Die Winzer und Essensanbieter zeigten sich mit dem Fest bei einem Zwischen-Fazit am Samstagabend zufrieden. Florian Ehrlenbach vom Weingut Ehrlenbach in Reicholzheim war erstmals als Winzer auf dem Fest dabei. »Ich bin positiv überrascht«, sagte er. Man habe auch viele interessante Gespräche mit den Gästen geführt. »Wir konnten uns präsentieren und die Leute auf unser Weingut aufmerksam machen.«

Die Gäste hätten auch nach ihren weiteren Plänen für das Weingut gefragt, freute er sich über das Interesse. »Unsere Weine kamen sehr gut«, fügte er hinzu.

Auch sein Bruder Philipp Ehrlenbach zeigte sich zufrieden mit dem ersten Weinfest, an dem sie beteiligt waren. Wie beide berichteten, seien bereits am Samstagmittag einige Gäste da gewesen. Ab etwa 14 Uhr seien es immer mehr geworden, blickten sie auf den Samstag zurück. Die Brüder können sich vorstellen auch beim nächsten Schöpple wieder dabei zu sein.

Zufrieden war auch Nasir Döner, Inhaber des Restaurants Ulusoy Wertheim. Zu seinem Stand resümierte er am Samstagabend, Vegetarisches und Veganes sei gefragter gewesen als Fleisch. Aber auch die Vesperplatten seiner Gastronomiekollegen am Fest kamen gut an und wurden gerne bestellt.

Zum Fest kamen alle Generationen. Durchweg positiv fiel auch das Resümee von Förster aus. »Es war ein sehr schönes, gut angenommenes Fest. Nächstes Jahr wird es wieder ein Schöpple geben«, versprach sie.

eMehr Fotos zum Wertheimer Schöpple unter https://www.main-ech.de

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Meinungen zum Wertheimer Schöpple Das sagen einige Besucher zum Wertheimer Schöpple: • Günter Zenefels erklärte, er finde das Fest super. In einer Weingegend wie Wertheim müsse es so etwas geben. »Wir haben Bekannte aus Klingenberg beim Fest dabei«, sagte er. »Wir sind auch große Anhänger von Heckenwirtschaften.« So etwas wie das Schöpple sollte es in der Umgebung von Wertheim viel mehr geben. Auch die Musik sei super. • Christoph Fertig meinte, das Schöpple sei zusammen mit dem Altstadtfest das Beste, was es überhaupt gibt. Die Stimmung sei super. Im Laufe des Fests probiere er die Weine der Weingüter durch. Er wohne in der Innenstadt, da könne er zu Fuß nach Hause gehen. Wertheim lebe von Veranstaltungen wie dem Schöpple und dem Altstadtfest, da dort viele Wertheimer zusammenkämen. Man treffe dort Wertheimer, die man sonst im Laufe des Jahres nicht so oft treffe. »Es ist wie bei einer großen Party.« • Christoph Klomp und Christoph Diehm gehörten zu den jüngeren Gästen. Die Musik sei toll, ebenso der Wein, schwärmten die jungen Männer. Das Schöpple fülle die Sommerlücke zum Altstadtfest. Schön sei auch, dass dieses Jahr weitere Weingüter dazukamen. ()