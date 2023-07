Weinmajestäten folgen Ruf zum Daddinga Weipfadla

Freizeit: Fest der vier Dertinger Weinbaubetriebe findet trotz extremer Temperaturen große Resonanz - Breites Angebot

Wertheim 10.07.2023

Im Winzerhof Baumann begrüßen Monika Baumann (rechts), die Dertinger Weinprinzessin Katharina (Mitte) und Ortsvorsteher Egon Beuschlein (2. von rechts) zehn Weinhoheiten aus der Region beim Daddinga Weipfadla.

Ortsvorsteher Egon Beuschlein bezeichnete das Wetter mit viel Sonnenschein als eine echte Herausforderung. Dennoch freute er sich über die gute Resonanz zum fünften Weipfadla. Gerade der Besuch der vielen Weinprinzessinnen zeige, dass die Verbindung zu den Winzerkollegen in der Region funktioniert. Die Dertinger Weinprinzessin Katharina Flegler lobte die gute Kooperation der vier örtlichen Weinbaubetriebe und begrüßte ihre Amtsschwestern aus Homburg, Külsheim, Tauberrettersheim, Röttingen, Karlburg, Heidingsfeld, Stetten und Himmelstadt.

Im Winzerhof Baumann waren zum Kennenlernen des Weinrepertoires Weibröblesbriedle vorbereitet. Für den kleinen Hunger gab es Weipfadles-Fladen, gefüllt mit Gemüse oder Fleisch. Im Weingut und Brennerei Hörner konnte die Brennerei besichtigt werden, dort entstehen Destillate und Liköre. Seit einigen Jahren wird hier auch Dertinger Whisky produziert.

In Rebschule und Weinkeller Friedrich gab es eine große Auswahl an Weiß- und Rotweinen sowie einige besondere Tropfen von der Vinothek im Taubertal. Außerdem wurden Einblicke in die Rebschule und die Rebveredelung gewährt. Im Weingut Oesterlein war Weipfadlas-Hecke mit einem breiten Angebot an Schoppenweinen und Köstlichkeiten der fränkischen Küche.

