Weinfest in der Wertheimer Altstadt ist zurück

Vom 30. Juni bis 2. Juli

Wertheim 08.06.2023 - 11:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Endlich gibt es wieder das Weinfest Schöpple am Neuplatz im Herzen der Wertheimer Altstadt. Darüber freuen sich Nasir Döner (Restaurant Anatolia), Isabel Cortes (Restaurant Schwarzer Bock), Monika Baumann (Winzerhof Baumann), Philipp Ehrlenbach (Weingut Ehrlenbach) und Christiane Förster und Belinda Baumgart (Tourismus-Region Wertheim). Foto: Birger-Daniel Grein

Man habe zu Zeiten, in denen das Fest nicht stattfinden konnte, viele Anfragen bekommen, ob es nicht doch irgendwie möglich sei, blickte Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus-Region Wertheim in einem Pressegespräch am Dienstag zurück.

Große Vorfreude

Die Vorfreude der Gäste und teilnehmenden Betriebe sei groß. In der Weingemeinde Wertheim seien Letztere reichlich vertreten. Man habe die Zahl der Winzerbetriebe am Fest von zwei auf vier verdoppeln können. Wieder mit dabei sind das Weingut Alte Grafschaft sowie der Winzerhof Baumann aus Dertingen. Neu hinzu kommen das Weingut Oesterlein, ebenso aus Dertingen, und das Weingut Ehrlenbach aus Reicholzheim, das von zwei Jungwinzern geführt wird. Monika Baumann, vom gleichnamigen Weingut, erklärte, man sei zusätzlich zu den Festen am eigenen Hof nur am Schöpple beteiligt.

Philipp Ehrlenbach sagte: »Für uns ist es das erste Weinfest, da wir erst 2020 gegründet wurden.« Für die Speisen am Weinfest werden die Gastronomiebetriebe Schwarzer Bock Hasloch, Restaurant Anatolia Wertheim und Hotel Löwensteiner Hof Wertheim sorgen. Geboten werden den Gästen Käsedöner, Roastbeef, Bratwurstbaguette, Zucchinipuffer, mediterrane Antipasti-Platten, Bratenbrötchen, Wildbratwurst, verschiedene Käsevariationen, wie Käseteller oder Käsewürfel. Isabel Cortes vom Lokal Schwarzer Bock erklärte, sie habe schon mehrfach das Catering im Zusammenhang mit Weinveranstaltungen übernommen, zum Beispiel beim Hofschoppenfest in Lauda-Königshofen.

Auch vegetarisch und vegan

Da es bisher wenig vegetarische und vegane Angebote in der Region gebe, habe man sich entschieden, auch dieses anzubieten, war von Nasir Döner vom Restaurant Anatolia zu erfahren. Cortes ergänzte, vegetarisches Essen passe zu Wein und müsse nicht langweilig sein. Es wird natürlich auch alkoholfreie Getränke geben, erklärten alle Verantwortlichen. Glänzen soll das Weinfest auch wieder mit seinem besonderen Ambiente. In den Dämmer- und Abendstunden wird es eine besondere Ambientebeleuchtung der Hausfassaden geben. Den Platz gestalte man mit weißen Pagodenzelten und weißen Schirmen, so Förster. Im Laufe des Weinfests rechnet man mit mehreren Tausend Gästen. Diese können Wein, Speisen und Musikprogramm genießen.

Finanzhilfe der Stadt

Die Rahmenorganisation des Weinfests liegt bei der Tourismus-Region Wertheim, die auch das Marketing übernimmt. Auch die Kosten für die Musiker trägt die Gesellschaft. Man unterstütze so die beteiligten Betriebe. Zu den anfallenden Kosten für die Tourismusgesellschaft sagte die Geschäftsführerin, es sei ein Zuschuss, den die Stadt gerne gebe. Auf Nachfrage bezifferte sie die Kosten, die die Stadt übernimmt, auf etwa 10.000 Euro.

Das Fest ist laut Förster auch Teil der seit einigen Jahren bestehenden intensiven Bemühungen, das Weinthema in den Vordergrund zu stellen, und zwar als weiteres touristisches Standbein. Dazu passe auch der Einsatz von einheitlichen Weingläsern »Weinstadt Wertheim«.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Das Programm des Weinfests Schöpple in Wertheim Das achte Weinfest Schöpple findet von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, am Neuplatz in der Wertheimer Altstadt statt. Am Freitag beginnt das Fest um 17 Uhr. Um 17.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung des Weinfests durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und die Weinhoheiten der Region. Öffnungszeiten des Fests sind am Freitag von 17 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Musikende ist am Freitag und Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 22 Uhr. Die Gläserrückgabe kann Freitag und Samstag bis 0 Uhr und Sonntag bis 22.30 Uhr erfolgen. Der Aufbau für das Fest beginnt am Donnerstagvormittag, der Abbau ist Montagvormittag geplant. Für Musik sorgen am Freitag, 30. Juni, von 18 bis 23 Uhr Die Cavallinis, am Samstag, 1. Juli, von 17 bis 23 Uhr das Frankinelli-Quartett und am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 15 Uhr Donny Vox sowie von 16.30 bis 22 Uhr das Rocky Mountain Music-Duo. (bdg)