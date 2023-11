Spendenaktion: Johanniter und Wertheimer Stiftskirche sammeln Päckchen für Notleidende

Weihnachtstrucker rollen wieder

Wertheim 13.11.2023 - 17:00 Uhr 2 Min.

Die Johanniter sammeln schon seit Jahren Spenden im Rahmen ihrer "Weihnachtstrucker"-Aktion. Auch dieses Mal wird wieder gesammelt - auch im Main-Tauber-Kreis. Foto: Jessica Jahn/Johanniter

Die Pakete werden an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen, Alten- und Kinderheimen durch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort in den Zielländern überreicht. Für viele Menschen sind die Pakete ein kostbares Zeichen der Hoffnung - ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in ihrer Not.

In diesem Jahr beteiligt sich auch die Evangelische Kirchengemeinde Wertheim an der Aktion. Ab sofort und bis zum 13. Dezember können die Pakete in der Stiftskirche abgelegt oder im Stiftshof abgegeben werden. Auch Einzelspenden sind möglich, die am Ende der Aktion von Ehrenamtlichen zu Paketen zusammengestellt werden

Carsten Klomp, ehrenamtlicher Vorstand der Wertheimer Johanniter, bittet alle Spender, die vorgegebene Packliste zu beachten. »Uns ist wichtig, dass jedes Päckchen in etwa gleichwertig ist und es beim Öffnen keine Enttäuschung gibt«, sagt Klomp. »Der Inhalt wurde in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den Zielländern im Hinblick auf die tatsächlichen Versorgungsmängel und Bedürfnisse der Menschen festgelegt. Deshalb bitten wir alle Spenderinnen und Spender ganz herzlich, ausschließlich die Artikel der Packliste in ihr Weihnachtstrucker-Päckchen zu legen. Das hilft uns zudem, Schwierigkeiten am Zoll zu vermeiden.«

Und so sieht die Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen aus:

1 Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel oder Seife, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.

Nicht nur mit Päckchen, auch mit Spenden können Hilfswillige den Weihnachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport der Pakete oder die Koordination des Projektes unterstützen. Spenden sind möglich unter https://www.johanniter.de/weihnachtstrucker. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, »virtuelle Päckchen« zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen. Auf der Internetseite https://www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder ein Päckchen oder auch zwei oder mehr packen.

Am Montag, 20. November, stellt Alexander Thauer um 19 Uhr im Stiftshof die Weihnachtstrucker-Aktion vor - und kann dabei auch über eigene Erfahrungen berichten. Thauer arbeitet bei der Firma Warema, die der Aktion seit Jahren jeweils eine vierstellige Zahl von Kartonagen für den Transport zur Verfügung stellt. Außerdem hat Thauer schon mehrfach an den Transporten nach Osteuropa teilgenommen und kann davon berichten, in welcher Not, aber auch mit welcher Dankbarkeit die Pakete entgegengenommen werden.

Pressemitteilung Johanniter