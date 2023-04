Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weetech: Se­dat Sez­gün ist neuer Geschäftsführer

Wertheim 02.04.2023 - 18:54 Uhr < 1 Min.

Das teilt das Unternehmen mit.

Die Weetech GmbH, die im vergangenen Oktober von der Halma PLC übernommen wurde, ist ihren Angaben zufolge seit 50 Jahren führender Entwickler und Hersteller von Testsystemen für Kabel-, Bauteil- und Funktionstests im Nieder- und Hochspannungsbereich. Der 42-jährige Mannheimer Sezgün ist laut der Mitteilung studierter Elektro- und Nachrichtentechniker und arbeitete in den vergangenen 20 Jahren bei der Firma HIMA Paul Hildebrandt GmbH in Brühl im Rhein-Neckar-Kreis.

»Viel Wachstumspotenzial«

»Ich wollte zu einer Firma wechseln, die den mir bekannten Märkten nah ist, selbst Hersteller und Entwickler von Produkten ist und viel Wachstumspotenzial hat. Sehr wichtig ist es für mich, dass in der Firma Mitarbeiter tätig sind, die sich mit dem Unternehmen identifizieren«, wurde Sezgün in der Mitteilung zitiert. Er will gemeinsam mit Gehrig die Firma international noch bekannter und erfolgreicher machen.

