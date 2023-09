Wassernetze sind bis zu 90 Jahre alt

Wasserverlust in Freudenberg wirft Fragen auf

Wertheim 29.09.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

Wasser tropft aus einem Wasserhahn.

Vorgestellt wurde sie von Verbandsrechnerin Irina Friesen. Die Trinkwasserbilanz zeigte, dass der Wasserbezug in Freudenberg um rund 4,5 Prozent auf rund 206.000 Kubikmeter im Vergleich zu 2021 stieg. Der Wasserbezug in Wertheim lag 2022 bei rund 172.000 Kubikmeter und damit nahezu wie im Vorjahr. Bernd Hartmansgruber fragte, ob es einen Grund für den höheren Wasserverbrauch in Freudenberg gebe, obwohl Leckagen in Wasserleitungen behoben wurden.

Freudenbergs Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Roger Henning erklärte, es seien viele Schäden beseitigt worden, es kamen aber neue dazu. Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, verwies auf Schwankungen. So habe man von 2020 auf 2021 einen Rückgang im Verbrauch von acht Prozent für Freudenberg gehabt. 2022 habe es eine Leckage in der Freudenberger Erbsengasse gegeben, die man erst 2023 entdeckte und behob.

Henning führte weiter aus, die Wassernetze seien alle veraltet. Dies sei auch dem geschuldet, dass man sie nicht sehe und nur handle, wenn etwas passiert. Eine Ursache dafür sah er darin, dass Kommunen keine auskömmlichen Finanzmittel bekämen. Stellten Land und Bund nicht genügend Mittel für die Pflichtaufgaben bereit, spiele man mit der Demokratie, so Henning. Beier führte aus, in Deutschland seien bis zu zehn Prozent Wasserverlust im Netz Durchschnitt. Im Zweckverband liege man bei durchschnittlich fünf Prozent. »Wir haben Rohrleitungen die 80 bis 90 Jahre alt sind, aber noch halten«, so Beier.

Die Kostenumlage als Ausdruck des wirtschaftlichen Ergebnisses sank im Vergleich zu 2021 um 14.000 auf 425.000 Euro. Größte Materialaufwendungen waren der Wasserbezug mit 150.000 Euro und der Strombezug mit 55.000 Euro. Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Anlagen erhöhten sich von 21.000 Euro (2021) auf 49.000 Euro (2022). Einen großen Anteil daran trägt laut Friesen die Verlegung der Stromfreileitung zu einer Erdleitung am Hochbehälter Wertheim-Mondfeld. Diese sei durch einen Sturmschaden erforderlich geworden. Friesen verwies auch auf gestiegene Kosten im Verwaltungsbereich unter anderem für Versicherungsbeiträge und die Kosten für den Jahresabschluss und die Steuerberatung.

Die Summe der Erträge entsprach satzungsgemäß denen der Aufwendungen. Dies liegt daran, dass Fehlbeträge über die Umlagen der Verbandsmitglieder ausgeglichen werden. Im Jahr 2022 übernahm man eine Leitung als Querung des Wildbachs in Freudenberg-Boxtal im Wert von 16.000 Euro ins Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sank das Anlagevermögen leicht auf 1,125 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Zweckverbands blieb auf dem Niveau des Vorjahrs. Das 2017 aufgenommene Darlehen wurde planmäßig um 50.000 Euro getilgt. Die Restschulden lagen Ende 2022 bei 225.000 Euro.

bdg