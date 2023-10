Wasserkraft hat eine lange Geschichte im Main-Tauber-Kreis

Regenerative Energie

MAIN-TAUBER-KREIS 23.10.2023 - 12:05 Uhr 3 Min.

Das neue Maschinenhaus mit den Generatoren am Wasserkraftwerk an der Tauber in Wertheim-Bronnbach. Vorne der neueste Generator des Kraftwerks, dahinter Antriebe für Rechen und Sperren. Foto: Birger-Daniel Grein

Am Main gibt es in der Region drei große Wasserkraftwerke, Eichel und Faulbach (Baujahr 1939) und Freudenberg (Baujahr 1934). Sie erzeugen zusammen durchschnittlich 80 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr. Eine GWh entspricht eine Million Kilowattstunden. Durch die drei Kraftwerke könnten rechnerisch rund 20.000 Haushalte mit drei bis vier Personen (4000 kWh pro Jahr) mit Strom versorgt werden. Wie Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher Wasserkraft bei deren Kraftwerksbetreiber Uniper, erklärte, wurden in den vergangenen Jahren der aus der Bauzeit stammende Generator und der Hallenkran erneuert. Es gab Gebäude- Außensanierungen, und der Einlaufbereich (Oberwassersteg) und die Rechenreinigungsmaschine wurden ebenfalls erneuert.

Keine Fallhöhe

Ein Thema an Main und Tauber sind die Hochwasser. »Bei Hochwasser hat die sichere Abfuhr des Wassers oberste Priorität«, so Reumschüssel. Schon alleine deswegen trete die Stromerzeugung zurück. »Außerdem ist bei Hochwasser der gesamte Fluss so gefüllt, dass am Kraftwerk die Höhendifferenz zwischen Oberwasser vor dem Kraftwerk und Unterwasser danach entfalle. »Damit gibt es keine Fallhöhe.« Der Fluss sei quasi ein großer See. »Stromerzeugung ist damit technisch nicht möglich.«

Auch die zunehmende sommerliche Trockenheit hat Auswirkungen. »Wir verspüren deutliche Einbußen, die sich über das Jahr nicht mehr ganz ausgleichen«, so der Pressesprecher.

An der Tauber gibt es eine größere Zahl kleinerer Wasserkraftwerke in privatem Besitz. Die Kraftwerke in Wertheim sowie Bronnbach speisen in das Netz der Stadtwerke Wertheim ein. »Die an der Tauber von einem Kraftwerk erzeugte Strommengen liegt bei ein bis zwei Gigawattstunden pro Jahr«, resümierte Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier zu den Kraftwerken im Netz des Energieversorgers.

Technik verbessern

Bei starkem Hochwasser ist auch hier keine Stromerzeugung möglich, und die Trockenheit wirkt sich auf den Wasserstand aus. »Wir haben aber noch keine nennenswerten Einflüsse auf die Strommenge festgestellt«, sagte er. Der erzeugungsärmste Monat sei der September, wegen des meist geringsten Wasserstands. »Die Wasserkraft ist meiner Meinung nach die beste erneuerbare Energie, die es gibt«, bezog er sich auf deren Zuverlässigkeit und gute Prognostizierbarkeit der Erzeugung. Allerdings sei Deutschland beim Thema Wasserkraft schon fast komplett erschlossen. Man könne kaum zusätzliche Wasserkraftwerke errichten. Eine Möglichkeit sah er in der Verbesserung der Technik. Hier gebe es ein Zukunftspotenzial, den Stromertrag zu erhöhen.

Das Kloster Bronnbach nutzte bereits seit Jahrhunderten die Kraft des Wassers der Tauber. Dies berichtete Günther Sturm, Maschinist des heutigen Kraftwerks dort. Der Wasserkanal und Teile des heutigen Kraftwerksgebäudes seien bereits um 1120/1130 geschaffen worden. Über Seilantrieb habe man die Kraft beispielsweise ab 1840 für die Brauerei genutzt, sie trieb aber auch Sägewerk, Mühle und Apfelpresse mechanisch an. Seit 1919 wird Strom erzeugt. 1942 kam ein zweiter Generator dazu. Damals gehörte das Kraftwerk noch dem Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. 1989 kaufte es Richard Kail aus Bittburg. Er ließ Vieles erneuern, unter anderem wurden zwei neue Generatoren eingebaut. Die »Francis-Turbinen« nutzten die Wasserkraft im alten Mühlkanal. »Je höher die Fallhöhe des Wassers, desto höher der Energieertrag«, so der Maschinist. Die Turbinen ließen sich auch regulieren. Dies erfolge je nach Abfluss sensorgesteuert automatisch.

Wichtig: Generalüberholung

Im Durchschnitt gebe es alle fünf Jahre eine Generalüberholung der Turbinen, bei den Generatoren sei dies seltener nötig. 2013 kam in Bronnbach mit dem Neubau des Wehrs 2011 bis 2013 ein weiterer Generator hinzu. Eine Turbine des Wasserkraftwerks drehe sich mit etwa 750 Umdrehungen pro Minute. »Dass alle drei Turbinen gleichzeitig laufen, ist selten.« Grund sei der dann benötigte große Durchfluss. Meist liefen zwei der Turbinen und Generatoren gleichzeitig. Für Sturm gibt es vielfältige Aufgaben. »Kontrolle des Ölstands, Einstellungen, Prüfung des Wasserstands, prüfen ob der Sensor korrekt arbeitet.« Er kontrolliere jeden Tag im Jahr ein bis zwei Mal pro Tag. Große Rechen sorgen dafür, dass größeres Treibgut automatisch herausgeholt werden kann. Manchmal muss man aber auch von Hand eingreifen. Abschließend wies er darauf hin, dass die gesamte Technik hochwassersicher gebaut wurde. »Bei Hochwasser steht die Tauber im Maschinenhaus.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Stromerzeugung an Main und Tauber in unserer Region Hintergrund: Stromerzeugung an Main und Tauber in unserer Region In Wertheim werden laut Stadtwerke Wertheim pro Jahr rund 300 GWh (300 Millionen kWh) Strom verbraucht. Etwa ein Drittel davon entfallen auf Privathaushalte und Kleingewerbe. Das Wasserkraftwerk am Main in Eichel produzierte laut Betreiber Uniper im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre 23 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr, das Kraftwerk Faulbach 28 GWh und die Turbinen in Freudenberg 29 GWh pro Jahr. Das Wasserkraftwerk in Bronnbach lieferte laut Stadtwerke Wertheim als Netzbetreiber im Zehnjahresschnitt 1,346 GWh Jahresmenge, beim Wertheimer Tauberkraftwerk in der Mühlenstraße waren es 1,678 GWh pro Jahr. Weitere Wasserkraftwerke an der Tauber speisen in das Stromnetz von "Netze BW" ein. Im Zeitraum 2013 bis 2022 speisten 23 Laufwasserkraftwerke an der Tauber in deren Netz ein. Heute existieren davon laut Netzbetreiber noch 22 Laufwasserkraftwerke. Sie speisten 2022 insgesamt 5,46 GWh in das Netz ein. Die größte Strommenge lieferte das Kraftwerk Grünsfeld mit rund 982 900 kWh, die geringste lieferte Lauda mit 14.177 kWh. Laut dem Bundesverband deutscher Wasserkraftwerke gibt es in Deutschland etwa 7300 Wasserkraftanlagen. Laut Verband betrug der Anteil der Wasserkraft am gesamtdeutschen Bruttostrommix 2019 3,5 Prozent. Sein Anteil an den erneuerbaren Energien lag im gleichen Jahr bei 8,31 Prozent. (bdg)