Wasser sparen ist im Main-Tauber-Kreis oberstes Gebot

Hintergrund: Verbot der Wasserentnahme

Das Verbot des Main-Tauber-Kreises zur Wasserentnahme gilt für alle allen oberirdischen Gewässer, also Quellen, Bäche, Flüsse, Kanäle, Gräben sowie Seen, Teiche und Weiher. Ausgenommen sind der Main, die Tauber, der Aalbach (von der Mündung in den Main bei Bettingen bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg/Bayern), der Welzbach (von der Mündung in die Tauber bei Werbach bis Ortseingang Werbachhausen), der Brehmbach (von der Mündung in die Tauber bei Tauberbischofsheim bis Ortsausgang Königheim), der Grünbach (von der Mündung in die Tauber bei Gerlachsheim bis Ortseingang Grünsfeldhausen), der Wittigbach (von der Mündung in den Grünbach in Grünsfeld bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg/Bayern), die Umpfer (von der Mündung in die Tauber bei Königshofen bis Ortseingang Boxberg), der Wachbach (von der Mündung in die Tauber bei Bad Mergentheim bis Ortsausgang Neunkirchen) sowie der Vorbach (von der Mündung in die Tauber bei Weikersheim bis Ortsausgang Niederstetten).

Die Notwendigkeit der Allgemeinverfügung begründet das Landratsamt damit, dass im Main-Tauber-Kreis aufgrund ausbleibender Niederschläge bereits in der Woche vor Inkrafttreten der mittlere Niedrigwasserstand an den Pegeln abflussstärkerer Zuflüsse der Tauber in Sachsenflur (Umpfer) und Grünsfeld (Wittigbach) erreicht oder unterschritten wurde. Viele kleinere Gewässer im Landkreis wiesen nach Prüfung durch das Umweltschutzamt bereits längere Zeit einen niedrigen Wasserstand auf, heißt es vom Landratsamt.

Laut Pressesprecher Markus Moll wird die Einhaltung des Entnahmeverbots auch kontrolliert: "Die Kontrolle erfolgt durch die untere Wasserbehörde des Landratsamtes sowie gegebenenfalls in Abstimmung mit den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden und durch die Polizei." Gegebenenfalls werde auch auf Mitteilungen aus der Bevölkerung hin ermittelt. Bei Zuwiderhandlungen könnten Bußgelder bis zu einer Höhe von 100.000 Euro verhängt werden, betonte Moll. bdg