Was würde eine Einheitsliste für Kreuzwertheim bedeuten?

Kommunalpolitik

Kreuzwertheim 18.10.2023 - 16:07 Uhr 2 Min.

Er erklärte in aktueller Sitzung erneut dazu, aktuell verstünden sich alle im Gemeinderat und der Gemeinde insgesamt sehr gut. Zudem wisse er aus Gesprächen, dass es Bürger gibt, die sich eine Kandidatur für das Gremium vorstellen könnten, aber keinesfalls Nähe zu Parteien oder Gruppierungen wollten. Durch eine Einheitsliste mit Mehrheitswahl würde das Parteigefüge wegfallen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend stellte Geschäftsstellenleiter Andreas Drescher die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Einheitsliste und mögliche Folgen vor. Betont wurde dabei, dass jede Partei und Wählervereinigung mit einem Grundsatzbeschluss ihrer Mitglieder einer Einheitsliste zustimmen muss. Die von ihm dargestellten Informationen basieren auf Auskunft des bayerischen Staatsministeriums des Inneren für Sport und Integration.

Nur 16 Vorschläge

Generell dürfe ein Wahlvorschlag nur so viele Vorschläge enthalten, wie der Gemeinderat Sitze hat. In Kreuzwertheim sind dies 16. Eine Verdoppelungsmöglichkeit der Kandidatenzahl auf 32 ist bei der Mehrheitswahl grundsätzlich möglich. Dies gelte allerdings erst, wenn die vom Wahlleiter gesetzte Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen verstreicht, ohne dass ein weiterer Wahlvorschlag eingereicht wurde. Bei der Aufstellungsversammlung der Einheitsliste könnten aber bereits über die entsprechende Anzahl von Ersatzbewerbern für diesen Fall beschlossen werden.

Für eine Einheitsliste gibt es zwei mögliche Varianten. Alternative eins ist eine gemeinsame Liste der bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen als ein Wahlvorschlag. Dieser hätte beispielsweise den Namen »Kreuzwertheim Liste, bestehend aus den Parteien CSU, Freie Wählervereinigung e.V., SPD PLUS«. Für solch eine Liste sind keine Unterstützungsunterschriften mehr nötig. Parteizugehörigkeiten werden hier, ebenso wie bei Alternative zwei, nicht angegeben. Zu klären ist bei der Aufstellungsversammlung wie die Listenplätze an die Gruppierungen verteilt werden. Alternative zwei ist eine eigene Listenbezeichnung beispielsweise »Kreuzwertheimer Liste« ohne Bezug auf enthaltene Parteien und Wählergruppen. Dies sei ein neuer Wahlvorschlag für den Unterstützungsunterschriften nötig sind.

Drescher verwies weiter darauf, dass Bürgermeister für die Wahl nur von Parteien und Wählergruppen nominiert werden dürften. Die Frage ist hier, wer dieser Wahlvorschlagsträger künftig sein soll und was daraus für die Zusammenarbeit der Räte der Einheitsliste folgen könnte.

Michael Huth (CSU-Fraktion) betonte, alle Parteien und Gruppierungen hätten Probleme, Kandidaten zu finden. Dies könnte sich künftig auf das Parteisystem insgesamt auswirken.

Frank Theobald (Freie Wählervereinigung) erklärte, er sehe das Problem, dass die Mitglieder seiner Gruppierung einer Einheitsliste nicht zustimmen würden, da es sich um einen Verein handele, zu dem der Bezug wichtig sei.

Der Beschlussvorschlag der Gemeinde lautete: Die im Gemeinderat vertretenen Parteien / Wählervereinigungen werden bis 31. März 2024 eine Grundsatzentscheidung ihrer Mitglieder herbeiführen und Bürgermeister Thoma über die Bereitschaft zu einer Einheitsliste informieren. Dieser Vorschlag wurde mit elf Ja und drei Gegenstimmen angenommen.

