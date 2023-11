Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Was Jan Ullrich auf Tour nach Wertheim führt und ihn dort mit der Kosmetik-Firma Straub verbindet

Lifestyle-Kolumne "Dolce Vita 2023"

Geschäftspartner: Jan Ullrich und Julia Hendriok

- Lifestyle-Kolumne Dolce Vita 2023 -

Und jetzt eine Linie für eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Sportwelt. Bade- und Duschgel, Eau de Toilette und Antitranspirant Roll-on. Zum Start war der 49-Jährige Ullrich nach Wertheim gereist und hat mit Hygiene-Haube auf dem Kopf an der Produktionsstrecke mit Hand angelegt.

Wie alles zustande kam? Ich frage Julia Hendriok, Enkelin des Straub-Firmengründers und im Unternehmen verantwortlich für Planung und Produktionssteuerung.

Frau Hendriok, wie kamen Sie auf die Idee der Kooperation?

Über mein privates Umfeld bestand schon länger auf beruflicher Ebene Kontakt zu Jan Ullrich. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen haben wir uns daher zusammengeschlossen. Wir hatten Jan Ullrich gefragt, wie er sich Produkte für sich vorstellt und haben für ihn Vorschläge ausgearbeitet. Was ihm gefallen hat, wurde anschließend bei uns produziert und exklusiv über unseren Onlineshop angeboten. Heraus kam eine Linie, frisch, markant elegant und sportlich. Alles unisex. Das Eau de Toilette trage ich übrigens selbst auch.



Promi-Kooperationen und vor allem Influencer-Marketing sind starke Trends im Verkauf. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?

Ich sehe in diesem Bereich ganz klar eine Zukunft. Die Reichweite ist enorm, man kann damit gerade über Social Media viele Menschen ansprechen, die an der Person und an den Produkten interessiert sind. Wir werden das bei uns im Unternehmen als Vertriebsweg noch weiter ausbauen.



Ihre Mitarbeiter haben Ihre Produkte und im speziellen die Linie »Jan Ullrich Sport« gerade auf der Beautyworld Middle East, einer Fachmesse in Dubai, gezeigt und warben hier vor allem mit »Made in Germany«. Welche Reaktionen haben Sie erreicht?

Die Nachfrage nach »Made in Germany« ist ungebrochen. Da in den Ländern dort eine Radsport-Begeisterung vorherrscht, setzen wir darauf, dass die Jan-Ullrich-Linie Interesse wecken wird.



Wie geht die Zusammenarbeit mit Jan Ullrich weiter?

Wir wollen die Produkte als nächstes dem stationären Handel anbieten, so dass sie auch in den Drogeriemärkten zu finden sein werden. Selbstverständlich bauen wir auch die Social-Media-Werbung dafür aus.

Auf dem Gipfel des Erfolgs: Jan Ullrich reißt beim Passieren des Zielstrichs in Andorra jubelnd die Arme hoch. Er gewinnt die 10. Etappe der 84. Tour de France und übernimmt das Gelbe Trikot.

Fazit: Was man sich jetzt vielleicht noch wünschen könnte

2022 war Ullrich auf RE:Tour seiner Sieges-Tour-de-France. 2023 ist er auf »WER-Tour«, und fährt hier hoffentlich auch mal mit dem Rad'ne Runde...

Manuela Klebing