Experimentalphysiker Ganteför in Wertheim: Was die Milbe in der Steppdecke mit Physik zu tun hat

Zur Person: Gerd Ganteför

Gerd Ganteför wurde am 3. November 1956 geboren.

Das Studium der Elektrotechnik in Dortmund brach er ab. »Ich wollte nicht nur zusammenbauen, ich wollte verstehen«, sagt er dazu. Der Wechsel zum Fach Philosophie in Münster war letztlich auch nicht das Richtige. »Da spielt sich alles nur im Kopf ab.«

Von 1977 bis 1984 studierte er schließlich in Münster und erlangte das Diplom in Astrophysik.

Ganteför promovierte 1989 an der Universität Bielefeld im Bereich Nanotechnologie.

1996 wurde er an der Universität Köln habilitiert.

1997 folgte der Experimentalphysiker einem Ruf an die Universität Konstanz, wo er 25 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung 2022 forschte und lehrte. Ganteför lebt seit über 20 Jahren in der Schweiz und hat inzwischen neben der deutschen auch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Er ist dabei, eine Beratungsfirma in Kreuzlingen aufzubauen.

Gerd Ganteför ist Buchautor, You-Tuber mit 73.000 Abonnenten, Unternehmer und Redner. Sein neuestes Buch »Das rätselhafte Gewebe der Wirklichkeit« erschien im Februar 2023 und ist ein Spiegel-Bestseller. ()

bInformationen im Internet unter: https://gantefoer.ch/