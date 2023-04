Was der neue Wertheimer Stadtteilbeirat Innenstadt und sein Vorsitzender Mirco Göbel bis 2024 vorhaben

Testlauf bis zur nächsten Wahl

Wertheim 10.04.2023

Vertritt mit dem Stadtteilbeirat Innenstadt die Interessen der Wertheimer Kernstädter rechts und links der Tauber: Mirco Göbel steht seit der Konstituierung an der Spitze des Gremiums.

Der Gemeinderat stimmte schon im Oktober 2022 einstimmig der Bildung zu, im Februar wurden die Mitglieder berufen, nachdem es zuvor Ende Januar eine Bürgerversammlung gegeben hatte. Dabei freue sich nicht jeder über die Aufwertung des Altstadtbeirats zum Stadtteilbeirat, macht Göbel klar. »Das ist schließlich ein zusätzliches Gremium, das man mit einbinden und einbeziehen muss«, sagt der Berufsschullehrer, der seit der Kommunalwahl 2019 schon an der Spitze des Altstadtbeirats gestanden hatte.

Nicht mehr nur beraten

Während das Vorgängergremium lediglich beratende Funktion für den Bauausschuss hatte, ist das neue den Vertretungen der anderen Stadtteile gleichgestellt. Da die Amtszeit allerdings nur bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 dauert, geht es laut Göbel vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln und Zuständigkeiten zu klären. »Die Legislaturperiode ist in einem Jahr zu Ende. Wir sehen unsere Aufgabe darin, das Gremium so aufzustellen, dass nach uns klar ist, was zu tun ist und welche Aufgaben das Gremium erwarten. Und dass es viele Interessenten gibt, die bereit sind, mitzuarbeiten. Denn in der Konstellation wird es sicher nicht weitergehen.«

Bis auf ein Mitglied ist der komplette ehemalige Altstadtbeirat vertreten. »Aktuell tut das nicht weh, in diesem Jahr ist das ein absoluter Testlauf«, erklärt der Vorsitzende. Derzeit sei man sich sehr ähnlich, man habe viele gleiche Einstellungen und Haltungen. Frauen und die Jugend unter 25 Jahren seien unterrepräsentiert. »In der nächsten Legislaturperioden müssen die Fraktionen im Gemeinderat verantwortungsvoll damit umgehen, wen sie in das Gremium entsenden. Das sollte nicht zwingend jemand sein, der die Coleur der Partei hat, sondern die Kriterien berücksichtigt.«

Große Erwartungen

Bei manchem sind die Erwartungen offenbar groß: Göbel hat Streitgespräche geführt, in denen hinsichtlich des neuen Beirats von einer »verpassten Chance« gesprochen wurde. Göbel findet das nicht: Mehr als 20 Jahre habe man für die Aufwertung gekämpft, die Corona-Pandemie und politische Widerstände hätten gebremst. Doch jetzt sei man weit wie nie: Man habe Gestaltungsspielraum und werde ernstgenommen. Persönlich fände er es gut, wenn das Gremium gewählt würde, analog den Ortschaftsräten. Doch das sei derzeit kein Thema und ließe sich bis zur nächsten Kommunalwahl im kommenden Jahr ohnehin nicht umsetzen.

Wichtig ist Göbel und seinen Mitstreitern, die Bedürfnisse der 3000 Innenstadtbewohner zu identifizieren. Dazu gab es am 25. März einen Workshop im Arkadensaal. »Dieser Workshop hat auch die Funktion gehabt, Menschen zu finden, die willens sind, mitzuarbeiten«, erklärt Göbel, der sich allerdings mehr als die etwas mehr als 20 Teilnehmer gewünscht hätte. Die wichtigste Erkenntnis des Workshops: Es ist wichtig, als Städter zu verstehen, wofür der Stadtteilbeirat Innenstadt überhaupt zuständig ist. »Ein Thema wie ein Schulneubau ist erst mal ein übergeordnetes Thema oberhalb unseres Bereichs. Wenn es aber die unmittelbaren Nachbarn betrifft, kommen wir wieder ins Spiel«, nennt er ein Beispiel.

Aufgaben abgrenzen

Ähnliches gelte für den Einzelhandel, die Frequenz von Veranstaltungen auf der Burg oder die Ankurbelung des Tourismus. Man sei weder Wirtschaftsförderer noch Burg- und Innenstadtmanager, solche Themen könne man nur weiterleiten, macht Mirco Göbel klar.

Doch es habe viele andere wertvolle Anregungen gegeben, darunter Dauerbrenner wie die ansprechendere Gestaltung des linken Tauberufers oder einen barrierefreien Zugang zur Burg. »Es geht nicht um die Touristen, sondern die Wertheimer, die an ihren Schmuckstücken teilhaben möchten.« Themen seien auch die Märkte gewesen, Photovoltaik-Nutzung auf Altstadtdächern, Sanierungen unter Denkmalschutz oder gute Anbindungen der Innenstadt per Fahrrad.

Ideensammlung übergeben

Göbel und seine Mitstreiter haben gesammelt, es ist eine stattliche Liste zusammengekommen, die sich keinesfalls im letzten Jahr der Amtszeit des neuen Stadtteilbeirats umsetzen lassen wird. Aber: »Wir wollen den Nachfolgern eine Art Handbuch übergeben, was sich bewährt hat und was nicht. Nicht alles muss man jedes Mal neu erfinden.«

Ob auch nach 2024 Mirco Göbel an der Spitze des Altstadtbeirats stehen wird, wenn er gefragt wird, ob er weitermacht? »Dann weiß ich zu der Zeit mehr«, sagt Göbel, der bis 2019 eine Legislatur für die SPD im Gemeinderat saß und über eine erneute Kandidatur noch nicht entschieden hat. »Jetzt nicht. Ich will das zu Ende bringen und ordentlich übergeben. Alles andere ist für mich irrelevant.« Doppelmitgliedschaften lehne er ab. Sicher ist für ihn nur eins: Würde er für den Gemeinderat antreten und nicht gewählt werden, würde er nicht den Stadtteilbeiratsvorsitz als »Ersatzlösung« wählen. Man müsse weg von der Denke, dass die, die es nicht in den Rat geschafft hätten, dann eben in Altstadt- oder Stadtteilbeiräte entsandt würden.

Matthias Schätte

Hintergrund: Stadtteilbeiräte in Wertheim Stadtteilbeiräte sind keine Gremien, die in der baden-württembergischen Gemeindeordnung vorgesehen sind. Ihre Einrichtung kann allerdings durch den Gemeinderat beschlossen werden. Stastteilbeiräte gibt es nur in vergleichsweise wenigen Städten Baden-Württembergs. Der damalige Oberbürgermeister Stefan Gläser regte 1986 die Bildung erster Stadtteilbeiräte an, um die Partizipation der Stadtteile an der Kommunalpolitik zu steigern. Die ersten gab es in Bestenheid und Eichel-Hofgarten, 1987 folgten Vockenrot und Wartberg, 2000 der Reinhardshof, 2023 nun den Stadtteilbeirat Innenstadt, nachdem es vorher über viele Jahre einen Altstadtbeirat als rein beratendes Gremium gegeben hatte. Fehlende demokratische Legitimation ist ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird, wenn es in Wertheim um das Thema Stadtteilbeiräte geht. Denn deren Mitglieder werden nicht durch den Bürger gewählt, sondern durch den Gemeinderat bestellt. Der ehemalige Oberbürgermeister Gläser sieht das anders: Dadurch, dass etwa Vereinsvorstände zu den meisten Stadtteilbeiräten gehörten, sei eine gewisse demokratische Legitimation gegeben, sagte er 2019 gegenüber unserer Redaktion. Um die Stadtteilbeiräte künftig durch die Bürger wählen zu lassen, müsste mindestens die Hauptsatzung der Stadt geändert werden. (scm)