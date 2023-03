Pop und Jazz mit dem Sextett »Frachter« vor mehr als 70 Besuchern in der Kreuzwertheimer Dreschhalle

Konzert

Kreuzwertheim 27.03.2023 - 15:42 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Frachter" in Kreuzwertheim: Frontfrau Julia Frach unterhält am Sonntag in der Kreuzwertheimer Dreschhalle mit (von links) Konrad Patzig, Thomas Eilingsfeld, Sabrina Damiani, Nadine Soppa und Sebastian Wagner das Publikum. Foto: Petra Folger-Schwab

Für die vom Bayerischen Tonkünstlerverband geförderte Veranstaltung »Auf ein Glas mit Frachter« hatte die Ukraine-Hilfe Kreuzwertheim das Catering übernommen. Ein Team von Ukrainerinnen und Ukrainern bewirtete die mehr als 70 Gäste mit heimischen Produkten.

Wie in Trance

In schwarzen Outfits kamen die sechs studierten Musiker auf die Bühne, und starteten mit ihrer Version von Stings »King of Pain«. Das Schlagzeug setzt ein, dann das Saxofon, Frontfrau Sängerin und Komponistin Julia Frach mit geschlossenen Augen wie in Trance - mit ausdrucksstarker Stimme wurde aus King überzeugend Queen. Frach führte dann auch durch das Programm und erzeugte ein ums andere Mal Bilder im Kopf.

Überzeugende Songs

Zum Beispiel bei »Messie«, das sie einer Dame widmete, für die sie in Griechenland während der Semesterferien das Haus hüten wollte. 25 Katzen voller Flöhe, kein Piano, kaputte Gitarre, bei 40 Grad Celsius schließlich im Garten gecampt. Dass da eine Veränderung her muss, singt sie nachdrücklich und überzeugend. Liebe und Leidenschaft waren auch im 17. Jahrhundert schon angesagt. Mit Henry Purcell fragt Julia Frach, warum das immer weh tun müsse. Herrlich, der Kontrabass von Sabrina Damiani im Herzschlag-Rhythmus, der Dialog von Gitarre und Bass.

»Meist schreibt man Liebeslieder, wenn es nicht funktioniert«, so die Ankündigung zu ihrer Interpretation von »Cry me a river« aus der Feder von Justin Timberlake. Einprägsam, die immer wiederkehrende Tonfolge, die Nadine Soppa auf dem Akkordeon spielt. Wenn Frach bei »Egotier« von Worten singt, die wie ein Messer durch ihr Herz gehen, schmerzen Thomas Eilingsfelds Gitarren-Riffs. »Change my Algorithm« von Saxofonist Sebastian Wagner, der nicht nur in diesem Stück mit eindrucksvollen Soli brillierte, hatte eine Geschichte um eine Werbekampagne zu »Die sieben Algorithmen der Frau« als Hintergrund.

Auch mal sehr energisch

Da heißt es aufgepasst, die Gitarre wiederholte eine Tonfolge, die ans Martinshorn erinnerte. »Soothe me« (besänftige mich) zeigte eine sehr energische Julia Frach, die es schwer machte zu glauben, dass sie zu besänftigen ist. Persönlich und berührend wurde es mit »Uncaging«. Den Käfig verlassen durch das Singen - so hat Julia Frach einst einen üblen Tremor bewältigt. Gängige Muster verlässt sie in »Patterns«.

Melodiös singt sie von Zeitverschwendung, um dann wieder dem Gitarristen sowie dem fulminanten Schlagzeuger Konrad Patzig Raum zu geben für schnellen Beat. »Bring me Wine« hatte die Band extra für die Veranstaltung dabei. In guter Jazz-Manier hieß es nicht »Gimme love«, sondern eben Wein. Das passte und wurde auch umgesetzt.

Dass die sechs Musiker »tierisch Spaß« haben, glaubt man sofort. Das hatte auch das Publikum, wie der Applaus zeigte. »She's a Maniac« war als Zugabe der wirklich krönende Abschluss. Alle sechs zeigten höchstes Können und verschmolzen zu einer Einheit. Gerne wieder, wie viele Besucher äußerten. Die Belebung der Kulturlandschaft nach Corona nimmt Fahrt auf.

PETRA FOLGER-SCHWAB