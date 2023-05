Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum der Mondfelder Sängerbund eine Wette verliert, aber Sänger gewinnt

Auch ein Inder singt im Chor mit

Wertheim 01.05.2023 - 14:36 Uhr 2 Min.

Sechs neue Sänger präsentierten sich am Sonntagabend gemeinsam mit den Kindern und Vätern des Kindergarten St. Martin Mondfeld beim Maibaumfest an der Maintalhalle.

Zunächst aber waren es die Männer und Frauen der Freiwiligen Feuerwehr Mondfeld, die für Spannung beim Maibaumaufstellen sorgten. Ganz traditionell wurde von dem Team der über 20 Meter hohe Baum mit zwei "Schwalben" und der Unterstützung von drei Traktoren nach oben gebracht.

Singende Väter

Nach dem Anbringen der Handwerkerwappen an dem Baum war der große Auftritt der neuen Sänger,sowie des Kindergartens St. Martin mit den singenden Vätern. Seit geraumer Zeit hat der Chor eine Kooperation mit dem Kindergarten. "Im Rahmen der Caruso-Initiative des Deutschen Chorverbandes probte in den letzten Wochen der Kindergarten mit den Vätern und den Kindern", erfuhr man vom Vorsitzenden des Sängerbundes Mondfeld Wolfgang Runge.

Um den Chor zu erhalten, kam man auf die Idee, ganz im Stile von "Wetten, dass" eine Wette abzuschließen. Allerdings gegen sich selbst. Aktuell sieht es so aus, als würde der Chor zwar die Wette verlieren, aber als Sieger von der Bühne gehen, denn sechs neue Sänger konnten bisher für das Projekt gewonnen werden.

Erfolgreiche Aktion

Gemeinsam platzierte man sich auf der Wiese und sang "Ich liebe den Frühling". Dafür gab es großen Applaus von den vielen Zuhörern rund um die Maintalhalle. Nicht nur von Ortsvorsteher Eberhard Roth gab es dafür ein dickes Lob. Er freute sich über die tolle Resonanz des Maibaumfestest sowie über die erfolgreiche Aktion des Sängerbundes.

"Wetten, dass es der Sängerbund Mondfeld nicht schafft, sechs Männer zu motivieren, am Maibaumfest gemeinsam mit dem Chor zwei Lieder zu singen?", hatte der Sängerbund seine Wette platziert. "Wir haben zwar die Wette verloren, aber neue Sänger gewonnen", freute sich Vorsitzender und Chorleiter Wolfgang Runge.

Mit Timo Hörnig, Franz Theis, Michael Wilhelm, Heiko Altmann, Luis Müssig und dem Inder Nikkihilem Karamam hatte man bei dem Auftritt ein ganz anderes Stimmvolumen. Vom Männerchor hörte man "Schön wieder hier zu sein" "Über sieben Brücken musst Du gehen" und "Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht". Werner Grein am Akkordeon und Tom Grein an der Trompete sorgten für Stimmung.

Verstärkung für Ersten Tenor

Ob die sechs Sänger langfristig im Chor bleiben, ist offen. Fest zugesagt hat am Sonntagabend Nikkihilem Karamam. "Mir hat das Singen im Chor so viel Spaß gemacht, ich bleib auf jeden Fall dabei", so sein Fazit. Die Verstärkung im ersten Tenor können die Sänger gut gebrauchen.

Unter den Projektteilnehmern wurde beim Maibaumfest ein Wunschgutschein im Wert von 50 Euro verlost. Der glückliche Gewinner war Heiko Altmann - der den Gewinn umgehend an seine neue Sangesfreunde spendete.

Günter Herberich