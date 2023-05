Warema trotzt der Krise und steigert Umsatz

Sonnenschutzhersteller

Wertheim 09.05.2023 - 14:27 Uhr 4 Min.

Sun Academy nennt sich das Schulungszentrum des Sonnenschutzherstellers Warema. Das Unternehmen hat dafür etwa 2,3 Millionen Euro investiert. Foto: Christian Weyer Warema-Chefin Angelique Renkhoff-Mücke eröffnet am Montag mit einem Scherenschnitt das neue Schulungszentrum in Bettingen. Foto: Christian Weyer Auf dem Almosenberg in Bettingen hat die Firma Warema am Montag ein neues Schulungszentrum eröffnet: die Sun Academy, die sich hinter dem Schriftzug vorne rechts befindet. Mittlerweile arbeiten 761 Beschäftigte am Standort Wertheim, wo auch ein Logistik- und Produktionszentrum (links) aufgebaut wurde. Foto: Warema

Weitere 2,3 Millionen Euro hat das Marktheidenfelder Unternehmen damit in seinen Wertheimer Standort investiert, wo der Sonnenschutzhersteller in den vergangenen Jahren auf rund 6,4 Hektar ein modernes Zentrum für Logistik, Produktion, Service und Training aufgebaut hat.

In einer Pressekonferenz nannte die Vorstandsvorsitzende die Zahlen der Warema Group für das Geschäftsjahr 2022. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie steigender Energiepreise und Krieg in der Ukraine konnte das Unternehmen mit seinen rund 5300 Beschäftigten den Umsatz um mehr als neun Prozent auf rund 750 Millionen Euro steigern.

Alles in allem sei Warema »gut durch die Krise gekommen«, resümierte die Firmenchefin, die als Gründe anführte: vorausschauendes Handeln und Vertrauen in die Stärke der handelnden Personen und eigenen Entscheidungen sowie ein starkes Team.

Vom Urlaub daheim profitiert

Fairerweise müsse man sagen, dass das Unternehmen von der Corona-Pandemie profitiert habe. Weil Urlaubsreisen kaum möglich waren, hätten viele »in die eigenen vier Wände investiert, um sich zu Hause eine Urlaubsatmosphäre zu schaffen«, so Renkhoff-Mücke.

Der gesamte Blick auf die Welt habe sich verändert, diese sei ein Stück weit aus den Fugen geraten, sprach die Vorstandsvorsitzende als nächste Herausforderung den Krieg in der Ukraine an. Die Energieversorgung sei von heute auf morgen zum Riesenthema geworden. Material- und Rohstoffknappheit, hohe Energiepreise, steigende Bauzinsen: Renkhoff-Mücke nannte zahlreiche Herausforderungen mit negativen Einflüssen auf das Geschäft.

Dennoch sei es wichtig, »gerade jetzt Investitionen in die Zukunft voranzutreiben«. Die Sun Academy sei ein Baustein und ein wichtiges Element der Kundenbetreuung. Am Stammsitz in Marktheidenfeld habe Warema Mitte 2022 schon wieder ein neues Bauprojekt begonnen, bei dem das Stofflager und der Wareneingang neu konzipiert werden, hier will man Ende des Jahres fertig werden.

20 Prozent Energie eingespart

Um die Abhängigkeit vom Gas zu minimieren, habe der Sonnenschutzhersteller nach Alternativen bei Hackschnitzelheizungen oder Flüssiggas (LPG) gesucht und dabei teilweise und vorübergehend auch wieder auf Öl umgestellt. Zusammen mit Einsparungen habe man in den Wintermonaten den Energieverbrauch so um mehr als 20 Prozent verringern können.

Mittelfristig setze man jedoch auf erneuerbare Energien, machte die Firmenchefin klar. So werde das neue Gebäude in Marktheidenfeld nicht nur nach KfW-40-Standard errichtet, sondern bekomme zudem eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Dies soll sukzessive auch bei allen bestehenden Gebäuden verwirklicht werden, wo dies statisch möglich ist, kündigte die Vorstandsvorsitzende an. Warema habe sich einer »Nachhaltigkeitsstrategie 2030« verschrieben und beteilige sich auch an SBTi, der Science Based Targets Initiative. Damit wolle das Unternehmen die Emissionen von 2021 bis 2030 um 40 Prozent reduzieren, und das ungeachtet des Wachstums - »ein hehres Ziel«, so die Warema-Chefin. Dabei werde man auch ehrlich sein und denke nicht an eine Kompensation durch Ausgleichszahlungen, sondern wolle die Kohlendioxid-Emissionen tatsächlich signifikant verringern.

Am Ende ein gutes Jahr

Den Umsatz im vergangenen Jahr um neun Prozent zu steigern sei eine Kraftanstrengung gewesen, resümierte Renkhoff-Mücke und sagte: »Am Ende war es ein gutes Jahr mit all den negativen Vorzeichen.« Im laufenden Jahr erwartet sie »raue Zeiten in der Bau- und Sonnenschutzbranche«, spricht von einem massiv rückläufigen Geschäft, »was wir immer etwas zeitverzögert zu spüren bekommen«.

Somit werde das Kostenmanagement zu einem aktuellen Thema. Auch angesichts hoher Tarifabschlüsse, an denen sie als Verhandlungsführerin der Arbeitgeber »nicht unmaßgeblich beteiligt war«, sei das Unternehmen mehr denn je gefordert, effizient zu sein. So werde das Jahr zu einem Balanceakt zwischen Einsparungen und Zukunftsinvestitionen, vermutet die 60-jährige Unternehmerin.

»Diese Täler kommen, wir hatten auch Rückenwind«, betrachtet Renkhoff-Mücke das konjunkturelle Auf und Ab als durchaus normalen Vorgang. Nun gehe es darum, »gestärkt aus solchen Phasen hervorzugehen«. Zuversicht schöpft sie aus einem breiten Produktportfolio und einer »tollen Mannschaft, auf die wir uns verlassen können«.

Einmaliges Schulungszentrum

In der Sun Academy sollen nach einer Anlaufzeit jährlich rund 4000 Menschen in Präsenz geschult werden, weitere 10.000 durch Online-Kurse, erläuterte Vorstandsmitglied Christian Steinberg, der von einem einmaligen Schulungszentrum in der Sonnenschutzbranche sprach. Zielgruppe seien alle am Sonnenschutz Beteiligte, in erster Linie Fachmonteure und -händler.

Das Trainingscenter sei auch eine Antwort auf die Lage am Bau, wo eine Viertelmillion Fachkräfte fehlten, berichtete Steinberg. Der für den Weltmarkt verantwortliche Warema-Vorstand erwartet 2023 und 2024 zwei schwierige Jahre für die Baubranche. Zwar seien trotz hoher Zinsen früher auch Wohnhäuser gebaut worden, allerdings nicht zu solch vergleichsweise hohen Baukosten.

Wachstumschancen für Warema sieht Steinberg in den kommenden Jahren vor allem bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Hier müssten bis 2045 etwa 19 Millionen Häuser klimaneutral saniert werden. »Der Sonnenschutz trägt deutlich dazu bei«, sagte Steinberg.

CHRISTIAN WEYER

Zahlen und Fakten: Warema Die Warema Group besteht nach eigenen Angaben aus einem Markenverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume sowie Kunststoff & Engineering gliedert. Mit ihren intelligenten und individuellen Lösungen sowie zukunftsorientierten Innovationen besetzt sie führende Marktpositionen in den Bereichen Sonnenschutz- und Steuerungssysteme, Kunststofftechnik und Maschinenbau. Management: Angelique Renkhoff-Mücke (Vorstandsvorsitzende), Michael Müller (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Vorstand Technik), Christian Steinberg (Vorstand Global Market), Steffen Konrad (Vorstand Finanzen, IT und Digital Business). Gründung: 1955. Hauptsitz: Marktheidenfeld. Produktionsstandorte: Marktheidenfeld, Wertheim, Limbach-Oberfrohna, Pécs (Ungarn), Gyàl (Ungarn), Nagykanizsa (Ungarn), Weert (Niederlande), Nová Dubnica (Slowakei), W?oc?awek (Polen), Shanghai (China). Jahresumsatz: rund 750 Millionen Euro im Jahr 2022.Mitarbeiter gesamt: 5240.Mitarbeiter im Stammwerk Marktheidenfeld: 1416.Mitarbeiter im Werk Dillberg Marktheidenfeld: 607.Mitarbeiter in Wertheim (inklusive Sun Forum): 761.Anzahl Auszubildende und Studierende: 111. ()

Hintergrund: Schulungszentrum Sun Academy Mit der neu eingerichteten Sun Academy der Firma Warema in Wertheim-Bettingen steht nun eine Trainingswelt rund um die Themen Produktwissen, Montage, Steuerungstechnologie und Servicekompetenz bereit. Auf 1300 Quadratmetern Ausstellungs- und Trainingsfläche sind in einem modularen System unterschiedliche Einbauszenarien mit Sonnenschutzprodukten angeordnet. Aufgeteilt in vier Lernzonen mit verschiedenen Hauskonzepten erleben Schulungsteilnehmer alle Inhalte rund um Verschattungslösungen bei Fenster- und Fassadensystemen, im Outdoor-Living-Bereich, zu smarten Steuerungsprodukten sowie zu sämtlichen Wartungs- und Servicethemen. Immer auf dem aktuellen Stand der Technik lernen Fachmonteure und auch -verkäufer nach Angaben des Unternehmens sämtliche Details und Kniffe zu Einbau, Wartung und Leistungsspektrum der Sonnenschutzlösungen. ()