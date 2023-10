Wandelt sich Wertheim von der Einkaufs- zur Gastrostadt?

Wertheim 20.10.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Die Gastronomie in der Wertheimer Altstadt boomt. Trotzdem wünschen sich die Teilnehmer einer Online-Umfrage einen weiteren Ausbau der Angebote. Foto: Gunter Fritsch

Und die jetzt vorliegenden Ergebnisse sind durchaus überraschend und werden von Gerhard Beck, dem GMA-Geschäftsführer, deutlich benannt: »Die Bedeutung der Gastronomie für die Innenstadt ist mittlerweile sehr hoch. Die Gastronomie löst den Einzelhandel als Leitfunktion der Innenstadt zunehmend ab«, fasst er zusammen, warum Bürgerinnen und Bürger heute vor allem die Wertheimer Altstadt aufsuchen.

Schaut man sich die weiteren Ergebnisse an, dann wird der Besuch in einem der zahlreichen Cafés und Gaststätten rund um den Wertheimer Marktplatz und in einer der Gassen zumeist auch mit anderen Erledigungen verbunden - das können neben dem Einkauf auch der Besuch eines Arztes sein.

Zugleich zeigt die Befragung aber auch, dass es darüber hinaus eine Vielzahl von Gründen gibt, warum Menschen nach Wertheim kommen. Die »angenehme Einkaufsatmosphäre« als ausschlaggebendes Kriterien rangiert dabei allerdings lediglich noch an fünfter Stelle. Die Altstadt als sozialer Treffpunkt, sicherlich auch in Verbindung mit dem Besuch eines Cafés, ist den Menschen inzwischen wichtiger geworden, als der Einkauf.

Auch die große Zahl an Veranstaltungen in der Innenstadt und auf der Burg mit ihrer Gastronomie, die es dank eines eigens dafür installierten Burg- und Innenstadtmanagements fast über das ganze Jahr verteilt gibt, hat bei der Entscheidung, Wertheims Altstadt aufzusuchen, eine große Bedeutung.

»Die vielfältigen Gründe zeigen, dass die Wertheimer Innenstadt ein attraktiver und lebendiger Ort ist, der sowohl praktische als auch soziale Bedürfnisse der Bürger erfüllt«, fasst Beck die Ergebnisse zusammen. Aus diesem Grund komme der Förderung und Weiterentwicklung der Gastronomie große Bedeutung zu, so der GMA-Geschäftsführer.

Beim Blick auf die Umfrageergebnisse, die speziell zum Wertheimer Einzelhandel erhoben wurden, offenbaren sich Defizite, die bereits seit Jahren von Kundinnen und Kunden vor allem in der Altstadt vermisst werden. Das »zu geringe Angebot« und die damit einhergehende »fehlende Auswahl« werden als Erstes genannt auf die Frage, was beim Einkauf in der Innenstadt Wertheimer stört.

Danach werden die »fehlende Einkaufsatmosphäre«, die ungünstigen Öffnungszeiten, das »zu hohe Preisniveau«, aber auch die »mangelnde Qualität des Angebots« genannt. Spielen die Parkmöglichkeiten beim Besuch einer Wertheimer Gaststätte offenbar nur eine geringe Bedeutung, erlangen sie beim Einkauf größeres Gewicht und werden negativ kommentiert. Bereits an sechster Stelle werden die »schlechten Parkmöglichkeiten« kritisiert, Wertheims Innenstadt sei »schlecht mit dem Pkw und Bus/Bahn zu erreichen«.

Gerhard Beck zieht aus diesen Ergebnissen den Schluss, dass es in der Innenstadt im Einzelhandel vor allem einem ausreichenden Angebot und entsprechender Auswahl mangele. Zudem gebe es Defizite bei »der Kundenorientierung und dem Einkaufserlebnis«.

Den Strukturwandel in der Wertheimer Innenstadt mit dem fortschreitenden Bedeutungsverlust des Einzelhandels hat die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, bereits über die vergangenen 20 Jahre in zahlreichen Untersuchungen begleitet. Das Einzelhandels- und Innenstadtkonzept für die Große Kreisstadt wurde deshalb in diesem Jahr fortgeschrieben und erstmals mit einer umfangreichen Online-Befragung der Wertheimer Bürger hinterlegt, mit den Ziel die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt zu erhalten.

Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung hatte Gerhard Beck von der GMA erst jüngst im Wertheimer Gemeinderat vorgestellt. »Die Stimmung vor Ort« ist dabei für Beck ein ganz zentraler Bestandteil eines Innenstadtkonzeptes, das sich an den gewandelten Bedürfnissen der Bürger an eine Innenstadt orientieren sollte, wie der Marktforscher in seiner Präsentation deutlich machte. Dabei hatte die Online-Befragung gleich mehrere Ziele. Sie sollte unter anderem herausbekommen, was Wertheimer und Auswärtige an der Innenstadt gut finden, welche Einrichtungen, gastronomischen Betriebe und Geschäfte sie aber auch vermissen.

An der vierwöchigen Bürgerumfrage, die Anfang Mai zu Ende ging, nahmen rund 900 Menschen teil. Zusätzlich gab es zwei weitere Module, mit bei denen Wertheimer und Auswärtige zum einen ihre Ideen für eine attraktive Innenstadt an eine Online-Pinnwand heften konnten.

Auf einer Karte der Wertheimer Innenstadt war es zudem möglich, einzelne Punkte farblich zu markieren und mit Anmerkungen etwa zur Verbesserung der dortigen Aufenthaltsqualität zu versehen. Alle drei Module zusammengenommen, nahmen 1170 Menschen an dieser erstmals so erprobten Beteiligungsform teil. In Relation zur Stadtgröße von Wertheim sei damit »eine extrem hohe Rücklaufquote« erreicht worden, bewertete Beck die Umfrageergebnisse als durchaus aussagekräftig.

Spannend ist dabei auch, woher die Teilnehmer der Befragung stammen. Lediglich rund 38 Prozent gab an, in der Innenstadt oder einem der fünf Stadtteile zu wohnen. Knapp 44 Prozent der Teilnehmer wohnt dagegen in einer der 15 Wertheimer Ortschaften.

Rund elf Prozent der Teilnehmer stammte aus einer bayerischen, rund fünf Prozent aus einer der baden-württembergischen Nachbargemeinden. Vor allem Frauen im Alter zwischen 21 und 39 Jahren beteiligte sich an der Befragung.

Hintergrund: Fortschreibung Innenstadtkonzept 2023 Neben einem eigenen Konzept für die weitere Ausgestaltung des gastronomischen Angebots in der Wertheimer Innenstadt sollen im Frühjahr kommenden Jahres auch Vorschläge für die Fortschreibung des Wertheimer Innenstadtkonzeptes 2023 vorliegen. Neben einer Weiterentwicklung des Einzelhandelsangebots und entsprechenden Maßnahmen zur Steigerungen der innerstädtischen Attraktivität der Geschäfte, geht es auch um Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Nutzungen wie Gewerbe und Dienstleistungen in der Innenstadt. Fragen, wie mit Leerständen vor allem in der Altstadt umgegangen werden soll, sollen dabei ebenso beantwortet werden, wie das städtebauliche Erscheinungsbild und öffentliche Raum aufgewertet werden können. Der Ausbau der Innenstadt als Wohnstandort ist dabei ein weiterer wichtiger Faktor innerhalb der Fortschreibung des Konzepts. Zudem wird es darum gehen, wie die beiden Wertheimer Innenstadtlagen, die eigentliche Altstadt und das Einkaufs- und Gesundheitsquartier in der Bahnhofsstraße zukünftig enger miteinander verbunden werden können. Vorschläge für den Bau zweier Brücken über die Tauber und die Bahngleise liegen bereits vor.()