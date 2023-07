Wärmeverbrauch in Wertheim im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen

Auswirkungen der Energiesparmaßnahmen 2022/2023 in städtischen Gebäuden

Wertheim 06.07.2023 - 15:35 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch in den historischen Gebäuden, wie hier dem städtischen Grafschaftsmuseum, wurde der Wärmeverbrauch ermittelt. Die Zahlen zeigen für alle drei Wertheimer Museen Wärmeverbräuche, die deutlich über den von der Norm vorgegebenen Richtwerten liegen. Foto: Gunter Fritsch

Zuletzt hatte die Stadt Wertheim einen Energiebericht 2017 erstellen lassen. Mit dem Bericht 2022 werde nach der Corona-Pause nun die Berichtsreihe fortgesetzt, bietet der Bericht nun erstmals Zahlen der Jahre 2019 bis 2022. Zugleich lassen sich die Auswirkungen der von der Bundesregierung erlassenen Verordnung zur Energiesicherheit im Herbst 2022 erstmals an den Zahlen ablesen. Die vom Eigenbetrieb für die Berechnungen herangezogenen Daten stammen von den Stadtwerken Wertheim und beinhalten auch Hochrechnungen der jeweiligen Verbräuche, die auf den Ergebnissen der Vorjahre beruhen, weil noch keine abschließenden Daten vorliegen. In Ausnahmefällen hat der Eigenbetrieb auch Ablesungen herangezogen, heißt es zur Datenermittlung.

Die Kosten für Gas, Wärme und Strom sanken im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr spürbar. Lediglich beim Wasserverbrauch musste die Stadt Wertheim für ihre Gebäude mit rund 51.500 Euro etwa 15.000 Euro mehr ausgeben als noch im Vergleichsjahr 2021. Ein Blick auf die Jahre 2019 und 2020 zeigt beispielhaft beim Wasserverbrauch: Auch in diesen beiden Jahren lagen die Werte teilweise deutlich unter der 50.000 Euro Jahresverbrauchsmarke und damit im Vergleich zu 2022 spürbar niedriger.

Hohe Kosten in Schulen

Der Blick auf die einzelnen Liegenschaften zeigt, dass es vor allem die städtischen Schulen sind, die fast 42 Prozent der Gesamtkosten von rund 1,03 Millionen Euro im vergangenen Jahr verursacht haben. An zweiter Stelle folgt mit rund 21 Prozent die Straßenbeleuchtung. Rund 13,6 Prozent der Energie- und Wasserkosten entfielen auf die Mehrzweckhallen im Wertheimer Stadtgebiet. Zu beachten sei dabei, so Kiefel in ihrem Vortrag, dass die Preise für Wärme und Strom in dem betrachteten Zeiträumen stetig angestiegen seien. Trotz der Sonderkonditionen als Großabnehmer könne diese Entwicklung nicht aufgehalten werden und sei im vergangenen Jahr lediglich durch die Entlastungspakete der Bundesregierung "ausgesetzt" gewesen, erläuterte sie Hintergründe.

Der von Witterungsabläufen bereinigte Wärmeverbrauch weist im Energiebericht für die Jahre 2019 bis 2022 rückläufige Werte auf. Im Jahr 2022 stieg dieser dann allerdings gegenüber 2019 um mehr als fünf Prozent an. Den Rückgang in den Corona-Jahren erklärte die Eigenbetriebsleiterin mit der geringeren Nutzung der Flächen, während sich der Anstieg im vergangenen Jahr dann mit der Erweiterung und der Sanierung von Flächen für Kindergärten und Mehrzweckhallen begründen lasse. Der Einbau von LED-Technik in der Straßenbeleuchtung brachte signifikante Einsparungen, die Natalja Kiefel für die Jahre 2019 bis 2022 auf etwa sechs Prozent bezifferte (von 990 Megawattstunden in 2019 auf 930 Megawattstunden in 2022). In den städtischen Gebäuden wurden im vergangenen Jahr 1019 Megawattstunden verbraucht. 2019 waren es noch 1136 Megawattstunden.

Betrachtet man nur die Effekte, die durch Energiesparmaßnahmen in der Heizperiode 2022/2023 in den kommunalen Gebäuden erzielt wurden, dann ergeben sich folgende Werte: Bei Gas, Öl und Peletts konnten in den Gebäuden rund 21,5 Prozent bei den Verbräuchen eingespart werden. Beim Strom brachten die Maßnahmen Einsparungen von rund 12,7 Prozent.

gufi