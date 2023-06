Wärmenetze sollen in Wertheim für wohlige Wohnungen sorgen

Wärmenetze sollen für wohlige Wohnungen sorgen

Etwa 92 Prozent der Wärme, die heute noch in den rund 16.700 Gebäuden auf Wertheimer Stadtgebiet benötigt wird, wird derzeit von fossilen Energieträgern wie Erdgas und Heizöl erzeugt. Um das Ziel zu erreichen, bis 2040 alle Gebäude auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umzustellen, hat die Stadt Wertheim eine »Kommunale Wärmeplanung« beim Stuttgarter Ingenieurbüro EGS Plan in Auftrag gegeben. Bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung in 17 Jahren spielt nach den Vorstellungen der Stuttgarter Ingenieure neben dem massiven Einsatz von Luft-Wärmepumpen auch der Ausbau von Wärmenetzen in Wertheim eine zentrale Rolle.

Schon seit Jahren werden die Bewohner der Wertheimer Stadtteile Wartberg und Reinhardshof mit Fernwärme versorgt. Zentrale Heizzentralen sorgen hier dafür, dass die Wohnungen im Winter wohlig warm werden. Aktuell wird hier die Wärme mit Gas erzeugt. Weil das Gutachten allerdings den kompletten Ersatz fossiler durch klimaneutrale Energieträger vorsieht, muss auch für die älteste Wertheimer Fernwärmeversorgung mittelfristig auf andere Energieträger umgestellt werden.

Derzeit, so Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier, laufe eine Machbarkeiststudie, ob und wie die Fernwärmenetze der beiden Stadtteile umgestellt werden können. Mit Ergebnissen rechnet Beier allerdings in diesem Jahr nicht mehr. Wohl erst 2025 werde es Ergebnisse über eine Ausbau- und Erschließungsstrategie für die beiden bevölkerungsreichen Stadtteile geben, nennt er einen Zeithorizont. Was jetzt allerdings bereits klar ist: Geprüft werden soll, ob in einem der beiden Stadtteile grüner Wasserstoff mit Hilfe der Elektrolyse erzeugt werden kann. Die dabei entstehende Abwärme könne dann in ein Fernwärmenetz eingespeist werden.

Zu niedrige Temperaturen

Die Technik hat allerdings noch einen Haken. Temperaturen von 60 bis 65 Grad, die bei der Wasserstoff-Elektrolyse entstehen würden, würden für angenehme Raumtemperaturen in den Wohnungen vor allem in kalten Wintern wohl nicht ganz ausreichen, sagt Stefan Wolf, der bei den Stadtwerken für die Fernwärmeplanung zuständig ist. »Zusätzlich bräuchte es wohl Hochtemperaturwärmepumpen«, bewertet Wolf nach heutiger Einschätzung die Umwandlung des Fernwärmenetzes der beiden Stadtteile. Die wiederum hätten einen hohen Strombedarf, der dann über Photovoltaikanlagen gedeckt werden könnte.

Stichwort Wärmepumpen: Sie sind in der Wertheimer Wärmeplanung als dezentrale Einheit vor dem Eigenheim der zentrale Baustein. Auch in den geplanten Neubaugebieten Bettingens sollen Luft-Wärmepumpen die Eigenheime und Mehrfamilienhäuser mit Wärme versorgen. Die Nutzung der Wärme des nahe gelegenen Mains sei überprüft, aber wieder verworfen worden, schildert Stefan Wolf Hintergründe, warum diese Technik nicht für den Aufbau eines Nahwärmenetzes hier in Frage komme. Mit der Technik haben die Stadtwerke bereits Erfahrungen gesammelt. Im Bestenheider Freibad Christwiesen wird vor allem zu Beginn der Badesaison das Beckenwasser zumindest teilweise mit der Wärme aus dem benachbarten Fluss beheizt. Allerdings nur solange, wie die Solarabsorber auf den Dächern der Technikgebäude im Schwimmbad noch nicht für die notwendigen Wassertemperaturen sorgen. In Bettingen hätte die Flusswärme ebenfalls nicht für genügend Wärme in einem örtlichen Netz sorgen können. Luftwärmepumpen hätten das System unterstützen müssen, weshalb die Stadtwerke einen entsprechenden Ausbau nicht für wirtschaftlich tragfähig bewerten.

Hoher Wärmebedarf

Anders sieht es dagegen auf dem benachbarten Almosenberg aus. Auch für dieses von Firmen mit hohem Wärmebedarf geprägten Gebiet hat der Wertheimer Gemeinderat erst jüngst eine Studie in Auftrag gegeben, die die Rahmenbedingungen für den Aufbau und die Erschließung eines Fernwärmenetzes ermitteln soll. Laut Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier habe es erste Gespräche mit den dort ansässigen Firmen gegeben, ob und welcher Bedarf an der Fernwärme bestehe. Heute sei es etwa noch so, dass alle Shops im Factory Outlet Wertheim Village über eine eigene, unabhängige Heizung auf Gasbasis verfügten.

Nutzung von Wasserstoff

Auch an diesem Standort sei die Abwärmenutzung aus der Elektrolyse ein Baustein für ein solches Wärmenetz. Zudem gebe es mögliche Interessenten, die sich die Nutzung des so gewonnenen grünen Wasserstoffs aus Windkraft- oder PV-Anlagen für den Betrieb ihres Fuhrparks vorstellen könnten, schildert Beier das Gesamtkonzept. Geprüft werde zudem, ob der Stadtteil Bestenheid mit seinen energieintensiven Betrieben ebenfalls in eine Wärmenetz eingebunden werden könne.

Nahwärmenetze bestehen auf Wertheimer Gemarkung bereits in Waldenhausen und Nassig. In Waldenhausen, wo die Heizzentrale mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, werden neben der Halle und dem Kindergarten nach Auskunft der Stadtwerke auch 17 Privathaushalte im Neubaugebiet und im Altort mit der Wärme aus dem Heizwerk versorgt.

In Nassig, wo Holzpellets für die Wärmegewinnung eingesetzt werden, sind etwa die Wildbachhalle und das Feuerwehrhaus angeschlossen. Mit dem Ausbau der Miltenberger Straße könnten auch weitere Privathäuser an die Nassiger Nahwärmeversorgung angeschlossen werden, heißt es von Thomas Beier. Derzeit sind es fünf Haushalte. Auch für Höhefeld gibt es Planungen für den Aufbau eines Nahwärmenetzes. Auch hier könnte der Heizkessel mit Holzhackschnitzeln betrieben werden, bei einer ersten Haushaltsbefragung, so Stefan Wolf, hätten 55 Haushalte ihr Interesse an einem Anschluss bekundet.