Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wachsam an der Ostflanke

Bundeswehr: Panzersoldaten aus Hardheim üben Verteidigung der Nato in Litauen - Unterstützung Verbündeter

HARDHEIM 11.10.2023 - 17:34 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aufmunitionieren für Große. Die Geschosse für die Kampfpanzer werden durch die Besatzungen einzeln in den Kampfraum verladen. Foto: Bundeswehr

Ende September hat der Verband auch seine erste größere Übung unter dem Titel Rising Bull absolviert, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei ging es unter anderem um einen Gegenangriff auf besetztes Gelände mit Hilfe von Leopard-2-Kampfpanzern und Panzergrenadieren.

Infrastruktur ausgebaut

Auf der Schießbahn des litauischen Übungsplatzes Pabrade, nur wenige Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt, herrscht eine rege Betriebsamkeit, heißt es in der Meldung der Bundeswehr. Während auf der Basis der Bahn, sich die Truppe auf ihren Einsatz vorbereitet, sind im Hintergrund zivile Baufirmen mit großen Maschinen dabei, die Platzstraße zu erneuern. Der Aus- und Umbau im laufenden Übungsbetrieb ist in vollem Gange. Die Litauer seien bestrebt, die militärische Infrastruktur auch für verbündete Truppen sichtbar zu verbessern.

Panzerbesatzungen und Panzergrenadiere haben auf dem Platz über mehrere Tage verschiedene Szenarien und das gemeinsame Vorgehen geübt. Die Motivation der Soldatinnen und Soldaten sei hoch, heißt es seitens der Bundeswehr: »Jeder kennt seinen Auftrag, weiß, worum es hier geht und wie wichtig der einzelne Beitrag ist. Die Battlegroup der Enhanced Forward Presence ist schließlich die schlagkräftige Verstärkung für die Verteidigung Litauens, an der Ostflanke der Nato.«

300 Soldaten aus Hardheim

»Wenn wir gebraucht werden, sind wir sofort da«, wird Oberstleutnant Andreas Kirchner als Kommandeur der multinationalen Battlegroup zitiert. Viele der Übungsabläufe haben die Einheiten auch schon auf deutschen Übungsplätzen absolviert, die Wiederholung bringt Handlungssicherheit.

In Kürze stehe die Großübung »Iron Wolf« gemeinsam mit der litauischen Brigade an, der die Kampfgruppe unterstellt ist. »Ein weiterer Höhepunkt hier in Litauen, auf den wir uns sehr intensiv vorbereitet haben«, heißt es dazu von Kirchner.

Die Battlegroup besteht laut Bundeswehr aus 1600 Soldaten aus sechs Nationen. Im Februar 2024 sollen sie durch andere Kräfte abgelöst werden, auch die etwa 300 Soldatinnen und Soldaten aus Hardheim samt ihres Kommandeurs Kirchner kehren dann in die Carl-Schurz-Kaserne zurück.

scm