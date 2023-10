Vorerst letzte Orgelmusik zur Marktzeit

Musikreihe: Im kommenden Jahr sind statt 23 insgesamt 27 Konzerte in der Wertheimer Stiftskirche geplant

Wertheim 05.10.2023 - 12:36 Uhr 2 Min.

Carsten Klomp und Carsten Wiedemann-Hohl werden am Samstag die vorerst letzte Orgelmusik zur Marktzeit in der Wertheimer Stiftskirche gestalten. Im nächsten Jahr geht es aber weiter. Foto: Michael Geringhoff

Ganze 23 dieser Orgelkonzerte am Samstagvormittag hat es in diesem Jahr gegeben, und im kommenden sollen es sogar 27 Konzerte werden. Das ist eine ganz bemerkenswerte Größe, so betonen es Carsten Klomp und Carsten Wiedemann-Hohl unisono - Letzterer ist der amtierende Bezirkskantor, und auch Klomp ist Profi, hat eine Professur für Kirchenmusik. Die Konzertreihe, die in den Anfangsjahren monatlich lief, ist längst zu einer festen wöchentlichen Einrichtung geworden. »Die enge Kontinuität ist wichtig für den Erfolg«, betont Klomp. Mittlerweile sind es 80 bis 100 Konzertbesucher an jedem Samstag. »Viele kommen aus Wertheim, einige reisen aber auch extra an«, sagt Klomp. Die Konzerte sind nicht nur Kultur-, sondern auch Wirtschafts- und Tourismusfaktor, nicht zuletzt deswegen, sind die Tourismusregion, auch die Stadt Wertheim selbst Sponsor, zudem lokale Unternehmen, auch die Brand/Schöler-Stiftung. Für die Konzertgäste ist der Eintritt frei, allerdings können die Besucher nach dem Konzert spenden, um die Reihe, die laut Carsten Klomp mittlerweile charmant familiären Charakter gewonnen hat, auch künftig am Leben halten zu können.

Dem Publikum wird viel geboten. Die wechselnden Organisten sind Profis und Semi-Profis, »sämtlich absolute Könner und Könnerinnen«, betont der Bezirkskantor. Die Instrumentalisten rekrutieren sich aus dem Freundes-, Studenten- und Bekanntenkreis Wiedemann-Hohls und Klomps, und sie kommen gerne nach Wertheim. Das Konzertformat ist relativ einzigartig. Vergleichbares gibt es lediglich in Mainz und Freiburg, die Organisten haben größte Freiheiten.

In der nun zu Ende gehenden Saison war nur vorgegeben, dass ein Choral - auch in Bearbeitung - dazugehört, im Jahr davor, hatte bei jedem Instrumentalisten etwas von Bach dabei sein müssen. Sonst sind die Organisten absolut frei in der Gestaltung.

Rensch-Orgel setzt den Rahmen

Das bringt hier und da überraschende Aha-Effekte und viel Abwechslung. Den einzigen Rahmen steckt die Rensch-Orgel selbst. Sie ist in ihrem eher hellen Klangspektrum ideal für die Musik des Barock - dort vorzugsweise des norddeutschen, sagt Klomp und nennt unter anderem den Lübecker Frühbarocker Dietrich Buxtehude. Noch einmal punkten könne die Rensch-Orgel in ihrer Klangschärfe bei modernen Kompositionen aus den 30er bis zu den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es wird kein schweres Abendprogramm geboten, sondern meist ist es heitere und luftige Musik, die zum Samstagvormittag passt. Carsten Wiedemann-Hohl betont dabei auch den niederschwelligen Zugang zur Reihe insgesamt, jeder könne einfach so kommen und die Orgel erleben.

Nicht selten schließen sich Orgelführungen und auch Kirchenführungen an die Musiken zur Marktzeit an - um die Orgel schnürt sich mittlerweile ein ganzes Erlebnispaket, manche Stammbesucher sprächen von ihrer persönlichen Samstagsliturgie, die der Besuch darstelle. Jetzt im Abschlusskonzert am kommenden Samstag, 7. Oktober, um 11 Uhr wird es Händel geben, den Schweden Gustav Adolf Mankell, von Mozart eine Fuge und noch viel mehr - teils Vierhändiges. Den »Schmiss« der »Last Night« wird auch in diesem Jahr eine Bearbeitung des Bolero von Maurice Ravel liefern. Es soll einfach nur prickeln.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Programm zur letzten Orgelmusik 2023

Die zunächst letzte Orgelmusik zur Marktzeit wird am kommenden Samstag, 7. Oktober, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche präsentiert. Carsten Wiedemann-Hohl und Carsten Klomp werden mit einer John Marsh-Bearbeitung des D-Dur-Präludiums aus Händels Krönungshymnus ins Programm starten. Wolfgang Amadeus Mozart ist mit der Orgelfuge in g-Moll dabei, der Schwede Gustaf Adolf Mankell (1812 bis 1880) mit einer Fantasie in C-Dur und Maurice Moszkowski (1854 bis 1925) mit zweien seiner Spanischen Tänze. Den Abschluss findet das Konzert, wie im Vorjahr, mit Maurice Ravels Boléro. Der Eintritt ist frei, beim Ausgang wird um eine Spende für die Fortsetzung der Musik zur Marktzeit gebeten. (Ge)