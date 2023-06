Von Verführung, Machtgier und Demagogie

Theater: Badische Landesbühne hält Zuschauern mit Goethes Versepos »Reineke Fuchs« auf der Burg Wertheim den Spiegel vor

Wertheim 28.06.2023 - 16:25 Uhr 2 Min.

Doch neben der Vermittlung dieses ernsten Themas gelang es dem spielfreudigen Ensemble, besonders durch Gestik, Mimik, Körpereinsatz und viele witzige Umsetzungsideen, den 209 Zuschauern einen Abend voll guter Laune und Spaß zu bereiten. Die Geschichte ist angelegt in der Welt der Fabeltiere und tut genau das, was die Aufgabe einer Fabel ist: den Menschen den Spiegel vorhalten.

Da ist zunächst der Löwe Nobel (Markus Hennes), der versucht, die Tiere in seinem Reich bei Laune zu halten, um seinen eigenen Reichtum zu vermehren. Hennes meistert diese Rolle trotz körperlicher Einschränkung durch einen Unfall souverän vom Rollstuhl aus. Die Tiere, die eigentlich nur ihr eigenes Ziel und Vergnügen verfolgen, haben schnell einen gemeinsamen Feind ausgemacht: Reineke Fuchs (Martin Behlert), der ein Mörder und Dieb ist. Er versucht nicht, seine Absichten zu verschleiern. Allerdings ist er so schlau, dass er gnadenlos die Schwächen seiner Mittiere ausnutzt und so immer wieder der Todesstrafe entgeht.

Drei Boten werden zu ihm geschickt, um ihn an den Königshof zu holen. Er verspricht ihnen, was sie am meisten wünschen: dem Bären (Tobias Strobel) Honig, dem Kater (Cornelia Heilmann) Mäuse. Damit lockt er sie in Fallen, in denen sie schwer verletzt werden und den Rückzug antreten müssen. Für die Darstellung der Verletzungen sowie für die zahlreichen fantasievollen Kostüme, die zum Teil blitzschnell gewechselt wurden, muss dem Ausstattungsteam um Stefan Weil ein großes Kompliment ausgesprochen werden.

Reineke entzieht sich dem Galgen, indem er einen Schatz erfindet, zu dem nur er den König führen kann. Als sich dieser als Finte entpuppt und der Prozess wieder aufgenommen wird, fordert der Fuchs den Wolf (Lukas Maria Redemann) zum Zweikampf, den Reineke mit unfairen Mitteln gewinnt. Danach werden alle Strafen aufgehoben und Reineke bekommt sogar das Amt des Kanzlers angetragen. Der Zuschauer schwankt zwischen Abscheu über die Taten des Fuchses, Bewunderung für seine Schläue, mit der er sich jedes Mal aus der Schlinge zieht, und dem Unverständnis über die Naivität beziehungsweise den durch Gier vernebelten Blick der anderen Tiere. Und erkennt dabei aktuelle Entwicklungen.

Dieser Tranfer wird unterstützt durch das Setting. Denn das Ganze ist als Fernsehshow aufgezogen. Das Bindeglied ist Trixi, die Ratte (Elena Weber), die als Journalistin und Moderatorin fungiert. Immer wieder macht sie Live-Schaltungen, interviewt und macht auf Geheiß des Königs Fotos. Dies ist nicht nur äußerst amüsant, sondern lässt in den Köpfen Parallelbilder zu den Fernsehnachrichten entstehen.

Aber man konnte auch einfach nur das Geschehen auf der Bühne genießen: die fröhlichen Tänze in farbenfrohen Kostümen, das schelmische Lächeln des Fuchses, wenn er wieder eine Intrige ausspinnt, oder das entsetzte Piepen des Katers, wenn er etwas machen soll, was ihm missfällt. Insgesamt ein wunderbarer Theaterabend, der schon viel Vorfreude auf die neue Spielzeit entstehen lässt. Diese wird erstmals vom neuen Intendanten Wolf E. Rahls verantwortet.

Bereits am Vormittag fanden Kinderaufführungen der Badischen Landesbühne statt. Das »Junge Theater« präsentierte seinen kleinen Gästen »Ronja Räubertochter« von Astrid Lindgren. Nachdem das Kinderstück am Nachmittag in den vergangenen Jahren leider immer nur wenig Besucher angezogen hatte, waren die Vormittagsveranstaltungen in Kooperation mit Kindergärten und Schulen ein voller Erfolg: 800 Kinder, Lehrer und Erzieher besuchten die beiden Aufführungen auf der Wertheimer Burg.

nads