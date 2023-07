Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tag der Abenteuer in Kreuzwertheim: Von Spinnen bis Speerwerfen

Freizeit

Kreuzwertheim 03.07.2023 - 12:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Tag der Abenteuer konnten Kinder und Erwachsene viel ausprobieren. Unter anderem konnte man beim TSV Bettingen Erfahrungen im Bogenschießen machen.

Auf der weitläufigen Fläche war wieder vieles rund um Natur und Abenteuer geboten. Neben beim Aktionsnachmittag bewährten Angeboten gab es auch einiges Neues. Das erste Mal vertreten war Amanda Roth mit ihrem Spinnrad. Sie erklärte gegenüber unserem Medienhaus: »Spinnen ist ein altes Handwerk, das kaum noch jemand kann.« Sie wolle Kindern und Erwachsenen zeigen, wie aus einfacher Wolle ein Garn wird.

Erstmals vertreten war auch der TSV Bettingen, der Bogenschießen anbot. Mitveranstalter Carsten Gans bot neu eine Sinneserlebnis-Station an. Dort galt es unter anderem, Kiefer, Rose, Salbei und Pfefferminz am typischen Geruch zu erkennen. An der Fühlstation konnte man zehn Gegenstände aus der Natur durch Fühlen erkennen, und bei der Hörstation ging es um Naturgeräusche. »Am seltensten erkannt wurde der flüchtige Rosenduft sowie die Geräusche von Grillen und Bienensummen«, resümierte Gans.

Vorgestellt hatte er auch die Zuhörbank seines Vereins Erlebnisraum MenschNatur. Dieser stellt die Bank stundenweise an verschiedenen Stellen deutschlandweit auf. Auf ihr freut sich ein ausgebildeter Engagierter des Vereins auf Gespräche. Man wolle damit einen Ort gegen die Einsamkeit bieten. Die Bank stand auch bereits drei Mal am Wertheimer Krankenhaus.

Ebenso wieder Mitveranstalter des Tages war Nick de Rijken von Stay Wild. Bei ihm konnte man zum Beispiel Feuerbohren, Schnitzen und Schnüre aus Pflanzenfasern herstellen oder mit dem Stand-up Paddle-Board fahren. Mitveranstalter Christian Schindler (Hinzuna) hatte wieder seine Schleuderbola sowie das Speerwerfen mitgebracht. Außerdem zeigte er viele nützliche Dinge, die aus Naturmaterialien hergestellt wurden.

Gerne besucht wurden auch die Möglichkeiten, Mosaikkunst zu basteln, sich über Kräuter zu informieren oder den Märchen aus dem Koffer zu lauschen. Dort wurden mit Hilfe selbst geschaffener Puppen nicht nur Geschichten erzählt, sondern gemeinsam mit den Kindern auch welche erfunden.

Sehr beliebt war auch wieder der Spaß auf dem Wasser. Dort konnte man das Fahren mit Kanus und SUPs ausprobieren. Ebenso wieder vertreten war die Prassek-Scheune Kreuzwertheim. Während des Nachmittags konnte man am Museum die Kunst des Seiledrehens erleben.

Mitveranstalter Schindler zog ein positives Resümee des Nachmittags. Der Tag der Abenteuer sei gut besucht gewesen, vor allem von Familien. Dieses Jahr habe man etwas weniger Angebote gehabt als vergangenes Jahr, sagte er. Das Angebot wolle man in Zukunft wieder ausbauen.

Birger-Daniel Grein