Von Schlachttagen und Turm-Verschiebung

Ortshistorie Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 05.05.2023 - 12:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Verschiebung des Haslocher Turms in Kreuzwertheim ist eines der Themen des Jahrbuchs. 430 Seiten interessante Einblicke in die Geschichte Kreuzwertheims und der Region bietet das Jahrbuch 2022 des Geschichts- und Heimatvereins.

Das Buch entstand wieder unter der bewährten Federführung des Vorsitzenden Manfred Scheider. Er brachte dafür wie gewohnt viel Einsatz. Am Donnerstag stellte er das Buch in einem Pressegespräch im Kreuzwertheimer Gemeindearchiv vor. Das besondere Erinnerungswerk, das nun schon zum 34. Mal erscheint, ist ohne das große Engagement des Vereins nicht möglich.

Wie Schneider betonte, gibt es für das Buchprojekt keinerlei finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Kassen. Eine zusätzliche Herausforderung seien diesmal die deutlich gestiegenen Druckkosten gewesen.

Neben Schneider haben viele weitere Autoren Texte beigetragen. Im ersten Teil des Buchs geht es um die Jahreschronik 2022 sowie besondere Jahreserinnerungen in Bild und Textform im Kreuzwertheimer Bildkalender 2022. Es folgt der Jahresbericht des Vereins aus dem vergangenen Jahr, in dem über mehrere Exkursionen und eine Studienreise ausführlich berichtet wird. Dabei bekommen die Leser auch viele Hintergrundinformationen zu den besuchten Orten in Text und Bild. Ebenso ist die beliebte historische Ansichtskartenserie wieder im Buch vertreten.

Den Schwerpunkt der historischen Themen bilden diesmal Ereignisse, die sich mit runder Jahreszahl mehren. Dazu zählen Berichte über besondere Persönlichkeiten genauso wie Alltagserinnerungen, sowie die Eingemeindung Wiebelbachs, die Gründung des Landkreises Main-Spessart und die Verschiebung des Haslocher Turms in Kreuzwertheim, alle drei vor 50 Jahren. Ihr 30-jähriges Jubiläum feierte 2022 die Spessartbrücke. Auch ihr ist ein Beitrag gewidmet.

Manches aus den Berichten dürfte überraschen. So erfährt man beispielsweise, dass der berühmte Maler Otto Modersohn bei seinem Aufenthalt in der Region, die allermeiste Zeit in Kreuzwertheim wohnte und dort auch zu Mittag speiste. Auch des Alltagslebens nehmen sich die Beiträge an, so zum Beispiel ein Bericht über die Schlachttage, die früher in jedem Haus üblich waren.

Die Mitglieder des Vereins erhalten das Buch kostenlos. Weitere Interessierte können es in der Schaefers Apotheke, der Volksbank-Filiale in Kreuzwertheim und beim Verein erwerben.

Birger-Daniel Grein