Von Regenwassernutzung über Sportmöglichkeiten bis hin zu Zufahrten

Bürgermeinungen: Fragen und Anregungen zur Entwicklung des Areals Rauchwerk I in Freudenberg - Viele Grünflächen erwünscht

Freudenberg 29.03.2023 - 14:00 Uhr 2 Min.

Auf Nachfrage wurde erklärt, die Teile des mobilen Hochwasserschutzes sollen unterhalb des Parkdecks der neuen Kitas gelagert werden.

Ein Bürger erklärte, es gebe Gerüchte, dass für die Neubauten bestehende private Häuser weichen müssten. Bürgermeister Roger Henning betonte, an den Gerüchten sei nichts dran. Dies sei nicht geplant.

Diakon Michael Baumann fragte, wie man die Anfahrt für den neuen Bau der Kindertagesstätte regeln möchte. Es wurde erklärt, die Anfahrt soll über Teile des Boulevards als verkehrsberuhigter Bereich erfolgen. Auf die Frage einer weiteren Bürgerin zum Thema erklärte Henning, das neuere Gebäude des Krippenbereichs im Bestand soll weiterhin genutzt werden. Der Zugang zur neuen Kita soll auch von der Straße am Main möglich sein. Noch offen ist, was aus dem bestehenden Kindergartengebäude (Ü3) wird. Dieses ist vollständig im Eigentum der Kirche.

Rückhaltemöglichkeiten

Ein weiteres Thema war die Regenwasserspeicherung sowie die Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser, zum Beispiel für die Toilettenspülung im Gebiet. Rückhaltemöglichkeiten für Niederschlagswasser werden im Rahmen der Erschließungsplanung überprüft, so die Planer. Zu beachten ist dabei der möglicherweise hohe Grundwasserstand im Hochwasserfall. Auch die Prüfung der Brauchwassernutzung erfolge im Rahmen der Planung.

Zur möglichen Zahl der Wohneinheiten wurde erklärt, auf den sechs Grundstücken am bisherigen Containerplatz können etwa zwölf Wohneinheiten entstehen. Für die weiteren Abschnitte ist die Zahl noch nicht fixiert. Auf die Frage zum erlaubten Gewerbe im vorgesehenen Mischgebiet wurden zum Beispiel ein Ärztehaus, Dienstleistungen, Büros und Gastronomie genannt.

Es gehe um Einrichtungen mit eher nicht störender Nutzung. Zu den Grundstückspreisen wurde gesagt, diese ließen sich noch nicht festlegen. Sie hingen von mehreren Faktoren ab. Ziel sei es, Quadratmeterpreise zu haben, die im Umfeld marktüblich seien. Sonst ließen sich die Flächen nicht verkaufen, so die Projektplaner. Zur konkreten Nachfrage der Zufahrt auf die Straßen des neuen Areals wurde erklärt, diese erfolge von der Hauptstraße aus in Straßen mit einem Wendehammer am Ende. Die Zufahrt zu den Parkmöglichkeiten soll über eine »U-Anbindung« erfolgen.

Angeregt wurde die Schaffung weiterer Möglichkeiten für Sportaktivitäten im Gebiet. Mit mehr Einwohnern ging man auch von mehr Sportinteressierten aus, die bestehende Turnhalle ist bereits sehr ausgelastet.

Übergang von der Altstadt

Ein weiterer Vorschlag betraf die Schaffung eines passenden Übergangs von der historischen Altstadt zur eher urban angedachten Gestaltung des neuen Areals vor. Weiterhin wurden möglichst viele Grünflächen gewünscht.

Auf die Frage zum Beheizungskonzept der Gebäude wurde erklärt, die energetisch guten Einfamilienhäuser sollen per Wärmepumpe mit Photovoltaikunterstützung beheizt werden. Bei den Mehrfamilienhäusern gebe es verschiedene Modelle, hier liefen Gespräche mit der Stadt. Bürgermeister Henning verwies auch auf die Konzepte, die bereits im Gemeinderat vorgestellt worden seien. Es wurde von Bürgern angeregt, bei Wärmenetzen auch an Anschlussmöglichkeiten für Bestandsgebäude zu denken.

Henning betonte abschließend, die Bürger sollen die Möglichkeiten der öffentlichen Auslegung im Bebauungsplanverfahren nutzen, um ihre weiteren Ideen und Kritik vorzubringen.

Außerdem sei die Verwaltung für Fragen und Anliegen zum Projekt ansprechbar. Er lud die Bürger zudem ein, als Zuhörer an den Gemeinderatssitzungen teilzunehmen.

bdg