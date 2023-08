Von Murmeln, Tinte und Wasserfarben

Ferienprogramm: Miró-Kunstaktion im Wertheimer Glasmuseum - Kursleiterin Martina König bricht nicht nur wegen des Mülls Lanze für Glasverpackungen

Wertheim 13.08.2023 - 14:26 Uhr 2 Min.

Ferienspiele im Wertheimer Glasmuseum: Martina König (links) gibt Sina Tipps. Hendrik ist schon beim Ausmalen, und Marie bewegt den Karton mit den Glaskugeln. Foto: Petra Folger-Schwab

Zwei weitere Teilnehmende waren angemeldet und kamen nicht, obwohl die Eltern die Teilnahmegebühr bezahlt hatten.

Säurebeständiges Glas

Auf dem Weg in die oberen Stockwerke erfuhren die Teilnehmer so nebenbei, dass das Gebäude schon 1577 erbaut wurde. Vorbei ging es an einem Spiegel aus Spessart-Glas zum Magazin, in dem Gebrauchsglas und Laborglas lagert. »Hitzewechselbeständig« sei das Laborglas, das einfache Trinkglas nicht. »Säurebeständig« sei Glas überhaupt, lernten die Kinder und durften die Gläser in die Hand nehmen.

Sie staunten, als Martina König nicht nur wegen der Müllberge eine Lanze für Glasverpackungen brach. Beispielsweise in Fruchtsaft, Cola, Limo oder Ketchup seien Säuren, die aus Plastikflaschen Nanopartikel herauslösten. Die landeten dann im Magen. Keine schöne Vorstellung, waren die Drei sich einig. Da werden in Zukunft hoffentlich nur noch Glasflaschen gekauft.

Schubladen geöffnet

Ausnahmsweise durfte jedes Kind eine Schublade öffnen und eine Replik von besonderen Gläsern herausnehmen. Grünes Spessartglas war dabei, ein rotes Überfangglas und ein Kurfürstenbecher. Dass bis ins 19. Jahrhundert ein enormer Holzverbrauch zur Glasherstellung nötig war, wurde anschaulich anhand eines dicken Baumstamms. Quarzsand, Kalk und Pottasche als Bestandteile von Glas konnten die Kinder teilweise benennen, als Martina König sie ihnen zeigte.

Für die Kunstaktion ging es in den Innenhof des Museums. Martina König stellte den spanischen Künstler Joan Miró kurz vor, dessen Bilder im surrealistischen Stil weltbekannt sind.

90 Jahre alt ist er geworden, was anhand des Geburts- und Sterbejahres 1893 beziehungsweise 1983 leicht ausgerechnet werden konnte. Miró sei in Spanien auf die Welt gekommen und hätte auf Wunsch seines Vaters Buchhalter gelernt.

Auf Mallorca gestorben

Damit sei er sehr unglücklich gewesen. Schließlich habe sein Vater ihm doch ein Kunststudium ermöglicht. Joan Miró habe zeitweise in Paris gelebt und sei schließlich auf der Insel Mallorca gestorben. Werke von ihm sind in der ganzen Welt zu bewundern. Schwarze Linien und Punkte, bunte Elemente in unterschiedlichen Formen sind typisch.

»Wie sagt Ihr denn zu diesen kleinen Glaskugeln?«, fragte Martina König, als sie zusammen mit den Kindern die bereitgestellten Materialien untersuchte. »Murmeln« waren sich die drei einig, Klicker oder Marbeln hatten sie noch nicht gehört. Mithilfe dieser Glaskugeln, vorher in ein Glas mit Tinte gelegt, konnten Linien auf ein weißes Blatt gebracht werden, ähnlich, wie Miró sie mit dem Pinsel gemalt hat.

Und je nachdem, wie man den Karton bewegte, in dem dieses Blatt lag, rollten die Kugeln herum und hinterließen Spuren. Bis alle Drei ihr Blatt vorbereitet hatten, war das erste schon trocken. Hendrik fing gleich an, mit einem wasserschweren Pinsel einige Felder mit Deckfarben auszumalen.

Kinder zu sensibilisieren und zu aktivieren, sei das Ziel solcher Aktionen, wie Museumsleiterin Heike Baumann sagte, als sie vorbeischaute. Das ist Martina König hervorragend gelungen, und am Ende nahmen die kleinen Künstler stolz ihre wirklich gelungenen Bilder mit nach Hause.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund Wie entstehen Bilder im Stil von Joan Miró? Das braucht man dazu: - einen Karton mit niedrigem Rand - ein Blatt kräftiges Papier ungefähr so groß, wie der Boden des Kartons - kleines Sieb (Teesieb) - Murmeln aus Glas, wenn vorhanden in unterschiedlichen Größen - schwarze Tinte oder andere schwarze Farbe, in die man die Kugeln tauchen kann - Wasserfarben - Pinsel So wird's gemacht: Blatt Papier in den Karton legen. Die Glasmurmeln in die flüssige schwarze Farbe (Tinte o.ä.) legen. Zum Rausnehmen ein kleines Sieb benutzen. Eine oder mehrere Kugeln vorsichtig auf das Papier im Karton geben. Den Karton in beide Hände nehmen und die Murmeln herumrollen lassen. Dadurch entstehen Spuren wie Linien oder Punkte. Je mehr Kugeln, desto mehr Linien. Mit etwas Übung kann man den Lauf der Kugeln beeinflussen. Nach dem Trocknen können die entstandenen Felder nach Geschmack bunt ausgemalt werden. (pefs)