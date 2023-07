Von melodiöser Avantgarde bis zu meditativem Bebop

Trio Kroke gastiert auf Burg Wertheim

Wertheim 03.07.2023

Begeisterndes Konzert: Das Trio Kroke mit (von links) Tomasz Lato (Kontrabass), Tomasz Kukurba (Bratsche, Flöte, Percussions und Gesang) und Jerzy Bawoł (Akkordeon).

Man schrieb das Jahr 1992 als die drei Musikstudenten Tomasz Kukurba (Bratsche, Flöte, Percussions und Gesang), Tomasz Lato (Kontrabass) und Jerzy Bawo? (Akkordeon) eine Band gründeten, der sie den jiddischen Namen ihrer Heimatstadt Krakau gaben. Auch wenn das Trio zunächst vor allem mit Klezmer in den Krakauer Clubs auftrat, experimentierten die Musiker schon früh mit Jazzelementen und zeitgenössischer Musik, die sie mit jiddischer Folklore, Balkanklängen und arabischen Mustern verbanden und dadurch einen ganz eigenen Musikstil kreierten, der Länder- und Genregrenzen überfliegt.

Von Beginn an übertrug sich die Leidenschaft und Spielfreude der Musiker unmittelbar auf das rund 150-köpfige Publikum im Burggraben, was Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Ende des Konzerts zu der Aussage verleitete: »Als ich heute auf die Burg ging, wusste ich nicht was mich erwartet, und ich muss sagen, Ihr habt mich gepackt.« Begleitet vom Beifall des Publikums ergänzte er: »Und ich denke das geht allen hier so.« Die Zuhörer hatten sichtlich Spaß an der großen Bandbreite des typischen Kroke-Sounds, der von tragend bis tänzerisch und von melodiöser Avantgarde und orientalischem Klezmer bis hin zu meditativem Bebop reicht.

Im Verlauf des Abends präsentierte sich Tomasz Kukurba als Multitalent nicht nur auf der Bratsche, die er gekonnt mal strich, mal zupfte und dann wieder als Percussionsinstrument benutzte. Er spielte auch Flöte, pfiff und sang ebenso wohlklingend. Darüber hinaus setzte er äußerst professionell ein Aufzeichnungsgerät ein, mit dem er Gesangs- oder Instrumentalpassagen und Geräusche aufzeichnete, die er dann als Hintergrundmusik in Dauerschleife abspielte, während er und seine beiden Mitstreiter mit immer wieder überraschenden neuen Ideen, Rhythmen und Phrasierungen klangvoll ihre Arrangements entwickelten, die man als Zuhör- und Ereignismusik bezeichnen könnte. Wer aufmerksam lauschte, dem erzählten die Musiker ganze Geschichten.

Während Kukurba auch für Bewegung auf der Bühne sorgte, waren die beiden anderen musikalisch nicht minder talentierten Akteure eher für die ruhigeren Elemente zuständig waren. Da war Jerzy Bawo?, der mit geschlossenen Augen sein Akkordeon spielte, während und hin und wieder ein versonnenes Lächeln über sein Gesicht huschte. Tomasz Lato lieferte mit seinem Kontrabass das musikalische Fundament für die beiden anderen, die immer wieder zu virtuosen improvisatorischen Höhenflügen abhoben.

Die Begeisterung am Ende war so groß, dass die Künstler erst nach mehreren Zugaben von der Bühne kamen. Alle waren sich einig, dass das Trio Kroke mit seinem Auftritt eindrucksvoll bewiesen hat, dass Tradition, wenn sie nicht konserviert, sondern gelebt wird, eine vitale Verbindung zur Gegenwart herstellt. Da verwundert es nicht, dass Stars wie Nigel Kennedy oder Peter Gabriel sich mit dem Trio zu aufsehenerregenden Kooperationen zusammentaten.

Peter Riffenach