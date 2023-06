Von Klimakrise, Mobilitätswende und ÖPNV

DGB-Veranstaltung "Mobilität im öffentlichen Raum" in Tauberbischofsheim

Tauberbischifsheim 25.06.2023

Begrüßung vor dem Technologie- und Gründerzentrum in Tauberbischofsheim (von rechts nach links): Silke Ortwein, Manfred Silberzahn, Anja Lotz, Oliver Rossmüller, Jan Bleckert, Martina Vollrath und Kuno Zwerger.

Das Thema "Mobilität im ländlichen Raum" lockte am schwül-heißen, von Unwetter bedrohten Donnerstagabend nur wenige Interessierte in das Technologie- und Gründerzentrum in Tauberbischofsheim. Auf Einladung des DGB, vertreten durch Silke Ortwein und Martina Vollrath, diskutierten vier Experten angesichts von Klimakrise und Mobilitätswende über das Thema.

Jan Bleckert, seines Zeichens Verdi-Gewerkschaftssekretär, gab in einem Impulsreferat einen Einblick in die ÖPNV Strategie des Landes Baden-Württemberg. Er ließ einleitend keinen Zweifel daran, dass der ÖPNV zum Erreichen der Klimaziele ausgebaut werden müsse. Das Rückgrat des ÖPNV seien Busse und Bahnen, so Bleckert. Das Bahn-Bus-Hauptnetz sei dem lokalen Linienverkehr übergeordnet. Hinzu kämen flexible Bedienungsformen wie das Ruftaxi oder zum Teil selbstorganisierte Fahrgemeinschaften.

Laut "ÖPNV Strategie 2030 Baden-Württemberg" wird in Ballungszentren eine 15-minütige, im ländlichen Raum eine 30-minütige Mobilitätsgarantie angestrebt. Der Schulverkehr soll gestaffelt werden, um Kapazitäten zu erhöhen. Um die Zuverlässigkeit zu stärken, soll der ÖPNV Vorrang vor dem Individualverkehr haben. Neue Direktverbindungen sollen geschaffen werden, Express-Beförderungsmittel ausgebaut werden, ebenso Sharing- und Poolingangebote.

Eine Beschleunigung ist vorgesehen bei der Vernetzung von Bahn und Fahrrad, die Zahl der Fahrradstellplätze soll erhöht werden. Auch Mitnahmemöglichkeiten sollen ausgebaut und Strecken reaktiviert werden.

Im Hinblick auf die Übersichtlichkeit der Tarifstruktur vereinfache das 49 Euro Ticket im Regionalverkehr die Nutzung, so Bleckert. Weitere Mobilitätsangebote sollen laut Strategie in den ÖPNV integriert werden, und es soll zukünftig Mobilitäts-Apps mit barrierefreien Buchungsmöglichkeiten geben. Ein wichtiger Punkt ist die Stärkung der positiven ÖPNV Kultur. Haltestellen und Stationen müssen attraktiver, die Barrierefreiheit ausgebaut sowie Komfort und Kapazität der Fahrzeuge erhöht werden.

Jan Bleckert ließ keinen Zweifel daran, dass die unterschiedlichen Zuständigkeiten den Fortgang erschweren. Er kritisierte die übliche Vergabepraxis, bei der meist der Preis entscheide. Takte würden ausgedünnt, Personal fehle, womöglich auch wegen steigender Zahlen bei Übergriffen und mangelndem Respekt. Den Mobilitätspass und die Arbeitgeberabgabe begrüßte Bleckert. Das sei ein Verdienst der Gewerkschaften.

In der anschließenden Diskussion bestätigte Anja Lotz, dass nicht an einem Strang gezogen würde. Als Beispiel nannte sie die neue Tauberbrücke in Elpersheim. Nach deren Fertigstellung habe man begonnen, den Bahnübergang zu sanieren, statt die Arbeiten zu koordinieren. Dass die Personalgewinnung schwierig sei, läge auch ihrer Meinung nach am mangelnden Respekt gegenüber den Bediensteten. Die Taktung im ländlichen Raum sei ein großes Problem. Die abgelegenen Orte würden sich selbst überlassen. Das gehe nicht.

Außerdem sei die Bedienung der Fahrkartenautomaten zu kompliziert. Lotz begrüßte die Ruftaxis, die aber leider nicht spontan nutzbar seien. Oliver Rossmüller bemängelte, das touristische Potenzial stehe im Vordergrund, dabei müssten da die Einwohner, die Arbeitnehmer stehen. Das Bekenntnis zum ländlichen Raum fehle. Das müsste die Bevölkerung einfordern. "Wir brauchen Haltestellen", meinte Manfred Silberzahn. Dass die Mittel dafür fehlten, könne er nicht akzeptieren.

Dazu ergänzte Anja Lotz, dass ein Kilometer Straße ein Vielfaches von einem Kilometer Schiene koste. Unterschriften sammeln, Protestmärsche, vielleicht auch mal die Notbremse ziehen - die Bevölkerung sei gefragt, war der Tenor der Diskussion. Der Klimaschutz müsse Priorität haben.

Nur über die Taktung könne man die Attraktivität des ÖPNV steigern, so Bleckert, der mehrfach für einen versetzten Schulbeginn plädierte. Einig war man sich, dass man von der Mitfinanzierung des ÖPNV durch die Landkreise weg müsse.

Kuno Zwerger, Tauberbischofsheimer Gemeinderat (Bürgerliste), wunderte sich, dass die aktuellen Züge nicht zu den neuen Bahnsteigen passten. Er wies außerdem auf die vielen Diskussionen über die fehlenden Toiletten am Bahnhof TBB hin. Die Bahn würde das noch bestehende, geschlossene Häuschen nicht freigeben. Da hatte Kreisrat Dietmar Hofmann (SPD) aus dem Publikum einen wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag: "Einfach machen."

Es brauche ein verlässliches Angebot, so Silke Ortwein abschließend. Der DGB setze sich ein, Jan Bleckert sei der ideale Ansprechpartner. Die Mehrzahl der Mitglieder sei berufstätig und müsse zur Arbeit. Wenn statt einer Person zwei im Auto säßen, wäre schon etwas gewonnen. Sich zu mehreren im ÖPNV zu einem Pläuschchen treffen, wäre natürlich viel besser.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: »Mobilität im ländlichen Raum« Zu der DGB-Veranstaltung eingeladen hatten: Silke Ortwein, DGB Regionsgeschäftsführerin Heilbronn, Martina Vollrath, DGB Kreisverbandsvorsitzende Main-Tauber. Als Experten waren auf dem Podium: Jan Bleckert, Verdi Baden-Württemberg, Fachgruppe Busse & Bahnen, Anja Lotz, SPD Fraktionsvorsitzende in Weikersheim, Oliver Rossmüller, Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Main-Tauber sowie Manfred Silberzahn, Bürgerinitiative »Frankenbahn für alle«. PeFS