Von Kanu-Tour bis zum Zirkuscamp

Ferien: Kommunale Jugendarbeit in Wertheim organisiert in den Sommerferien Erlebnistage für Kinder - Anmeldung online

Wertheim 04.07.2023 - 18:15 Uhr 3 Min.

Die Ferienbetreuung "FidS für Kids" startet am 28. August mit Bogenschießen in der Nähe von Würzburg.

Die abwechslungsreichen Zusatzangebote ergänzen die Basisferienbetreuung und richten sich in der Regel an Kinder ab zehn Jahren. Sie finden meist ganztägig statt und können individuell gebucht werden. Familienpassinhaber erhalten auf die Kostenbeiträge eine Ermäßigung von bis zu 50 Prozent. Für die Teilnahme ist jeweils eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich.

Am 28. August lernen Kinder, den Pfeil wie »Arrow« oder »Katniss« elegant ins Ziel zu schießen. Jürgen Freudenberger zeigt auf der Bogenschießanlage nahe Würzburg, worauf es ankommt. Die entsprechende Ausrüstung wird gestellt. Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Der Kurs kostet 15 Euro. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, die Rückfahrt ist für 17.30 Uhr geplant. Mitzubringen sind Getränk, Vesper, festes Schuhwerk, eng anliegende (Regen)-Kleidung und Sonnenschutz. Teilnehmen können maximal 16 Kinder ab zehn Jahren.

Am 29. August geht's zur Kanu-Tour auf die Tauber in Reicholzheim. Treffpunkt zur gemeinsamen Zugfahrt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof in Wertheim. Mit Booten geht es dann zurück in Richtung Wertheim. Auf dem Weg besteht die Möglichkeit, sich im Wasser zu erfrischen und einen Snack zu sich zu nehmen. Die Tour endet am Spielplatz Leberklinge. Hier können die Kinder und Jugendlichen gegen 15.30 Uhr abgeholt werden. Um an der Kanu-Tour teilzunehmen, ist es zwingend erforderlich gut schwimmen zu können. Außerdem wird Verpflegung, Badekleidung sowie Sonnenschutz benötigt. Die Kosten pro Person belaufen sich auf 15 Euro.

Alle sport- und bewegungsbegeisterten Kinder werden am 30. August gefordert. Der Kletterpark Silvestria bei Bettingen verspricht Nervenkitzel, Abenteuer, Adrenalin und Grenzerfahrung. Hier kann man den Wald aus einer anderen Perspektive erleben und auf schwingenden Stämmen und Seilbrücken balancierend von Baum zu Baum zu gelangen. Acht Parcours' mit 85 unterschiedlichen Übungen bieten eine Menge Spaß. Hin und zurück gelangen die Teilnehmer mit den Fahrrädern. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, die geplante Rückankunft ist um 19 Uhr. Der Kostenbeitrag liegt bei 15 Euro. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad, Helm, wetterfeste Kleidung, Sonnenschutz, festes Schuhwerk, Kletterhandschuhe (falls vorhanden) Vesper sowie ein kleines Taschengeld. Teilnehmen können maximal 16 Kinder und Jugendliche.

Mit dem Bus geht es am 31. August nach Würzburg. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Busbahnhof in Wertheim. Von 14 bis 16 Uhr können sich die Teams in der Lasertag Arena in der Nähe des Würzburger Bahnhofs duellieren. Im Anschluss ist noch Zeit für einen Stadtbummel in Kleingruppen eingeplant. Ende des Angebots ist um 19.20 Uhr am Busbahnhof in Wertheim. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Getränk, Vesper, ein größeres Taschengeld und wenn vorhanden ein Maxx- oder Deutschland-Ticket. Teilnehmen können maximal 20 Teilnehmer ab 12 Jahren.

Wasserratten kommen am 1. September voll auf ihre Kosten, sie fahren zur Wassersportanlage nach Thulba. Wasserski und Wakeboarden ist für jeden leicht zu erlernen. In der Regel haben Einsteiger schon nach wenigen Minuten ein Erfolgserlebnis und werden mit einem Schlepplift die ersten Meter übers Wasser gezogen. Die Anlage ist von 11 bis 13 Uhr für die Teilnehmer aus Wertheim reserviert. Wasserski, Kneeboard und eine Prallschutzweste sind inklusive. Ein Neoprenanzug oder ein Wakeboard kann vor Ort gegen Gebühr entliehen werden. Alle Teilnehmer müssen gut schwimmen und abtauchen können. Mitzubringen sind Sonnenschutz, Badekleidung, Handtuch, Verpflegung und ein kleines Taschengeld. Auf dem Rückweg kann auf Wunsch der Gruppe ein Zwischenhalt in einem amerikanischen Restaurant eingeplant werden. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr am Jugendhaus Soundcafé, Rückkehr wird gegen 16 Uhr sein. Der Kostenbeitrag liegt bei 15 Euro.

Der Jugendtreff 114 organisiert gemeinsam mit dem Familienzentrum in der Zeit von 4. bis 8. September ein Zirkuscamp mit einer Talentwerkstatt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen unter Anleitung von Clown Muck auf spielerische Art die Fähigkeiten der Clownerie und der Jonglage. Als weiteres Angebot studieren Tanzbegeisterte Jugendliche der Tanzschule »Physical Funk by Chriz« mit den Teilnehmern der Talentwerkstatt einen Hip-Hop-Tanz ein. Das Angebot findet täglich von 9 bis 14 Uhr statt. Artisten und Tänzer zeigen am 8. September bei einer Aufführung in der Halle 115 ihren Familien und Freunden, was sie erlernt haben. An diesem Tag findet das Betreuungsangebot von 13 bis 18 Uhr statt.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit im Internet unter https://www.fids4kids.de

