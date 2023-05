Von Gamburg aus auf dem Sprung in die weite Welt

Architektur: Unternehmen Hofmann Naturstein am Bau der Steinfassade des American Museum of National History beteiligt

Werbach 16.05.2023 - 15:36 Uhr 2 Min.

Eine handwerkliche Meisterleistung aus Gamburg: Der neue und alles verbindende Eingangsbau des AMNH-Naturkundemuseums (American Museum of National History) an der Upper Westside stammt von dem Unternehmen Hofmann Naturstein. Hofmann Naturstein Der Projektmanager Heiko Leister und der Hofmann Co-Geschäftsführer Johannes Hofmann vor einigen der für New York geschnittenen Probesteine. Foto: Michael Geringhoff

Der äußere Clou des Museumsbaus ist die sensationelle Steinfassade, die vor allem handwerklich das fordert, was nur sehr wenige umsetzten können. Hofmann kann's - also Hofmann Naturstein aus Gamburg.

"Besonderer Bau"

Der Firmen-Co-Chef Johannes Hofmann ordnete sein Unternehmen am Dienstag als europaweit führend und Marktführer im deutschsprachigen Raum ein - zudem auf dem Sprung in die weite Welt. Der Bau an der Upper Eastside ist weder der größte, noch der teuerste, noch der exotischste, den Hofmann je mitgebaut hat, »aber schon ein besonderer Bau«, wie der Projektmanager Heiko Leistner es sagte. Das, was die Fassade des NMAH aus allen heraushebt - allein in Deutschland baut Hofmann in diesem Jahr 60 Fassaden - sind die »Krümmlinge«. Was Hofmann da handwerklich könne, sei ziemlich einzigartig, sagte der Projektleiter. Die Steine zur Fassadenverkleidung sind mit CNC-Unterstützung per Seilschnitt in fünf Achsen bearbeitet, so dass am Ende die bioamorphe Form, so wie die Architektin Gang es gewollt hat, herausschaut. Das können nur die Spezialisten im Werk Niklashausen - und auch da längst nicht jeder.

Seit 2019 planen Hofmann und der Bauherr. »Erst einmal haben wir eine Machbarkeitsstudie gemacht und haben ein paar Blöcke zur Probe geschnitten, um zu sehen, ob es klappt und wie lange es dauert, ehe wir überhaupt ein Angebot abgegeben haben«, sagte Hofmann. Wie hoch das Angebot war? Hofmann schweigt, lässt aber hinaus, dass die Fassade - mitsamt dem bei einem Metallbauer auf Long Island gefertigten Untergestell - am Ende auf rund 7500 Euro pro Quadratmeter gekommen ist. Das sind allein für die Hülle des AMNH mehr als 14 Millionen Euro, die nach amerikanischer Tradition, zumeist über Spenden zusammengekommen sind. Und das Ganz in Öko, wie Hofmann betont.

Garant für Nachhaltigkeit

Naturstein an sich sei da schon der Garant für Nachhaltigkeit. Bearbeitung, Montage und den Rückbau eingerechnet liege der harte Granit beim CO2 uneingeschränkt vorn, noch vor anderen Natursteinen, vor Ziegel, Holz und Gipsputz. Ganz am Ende kommt die Aluminiumfassade, die der Rechnung nach noch zwölfmal umweltfeindlicher ist als die Fassade aus Zement. Beim Granit sind es demnach 0,04 Kilo CO2 je Kilo Fassade. Die Herstellung einer Aluminiumfassade stößt gewichtsmäßig zwölfmal so viel CO2 aus, wie die Fassade selbst wiegt. Der Transport sei dabei eingerechnet, wie Hofmann sagte. Und Transport war reichlich dabei.

Der Stein stammt aus dem US-Staat Massachusetts. Es musste der gleiche sein wie bei den restlichen Gebäuden des NMAH und ist per Schiff über den Atlantik gekommen, dann von Rotterdam aus per Kahn bis Lohr am Main. »Nur für den Rest des Weges mussten wir Lastwagen nutzen«, sagte Hofmann. Der Transport zur, ebenfalls denkbaren, Bearbeitung in Kalifornien wäre demnach ausschließlich per Lastwagen erfolgt und hätte laut Hofmann deutlich mehr CO2 verursacht als der Seeweg hin und zurück. Die komplette Fassade besteht aus gut 5000 - sämtlich in Niklashausen geschnittenen - Steinen und nicht einer gleicht in der Form dem anderen. Das ist absolut beeindruckend und handwerklich sowie logistisch herausragend. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: American Museum of National History

Das American Museum of National History (AMNH) war mit seinem Ursprungsbau im New Yorker Central Park angesiedelt, aber bereits 1872 war den Machern der Platzmangel klar geworden.

Seit nun ziemlich genau 150 Jahren gibt es das Museum im sogenannten Manhattan Square. Ein Erweiterungsbau folgte dem nächsten – mittlerweile hat das Museum jährlich fünf Millionen Besucher. Zusätzliche Bekanntheit erreichte es zuletzt mit dem Kinofilm »Nachts im Museum«. (Ge)