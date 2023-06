Von Donald, Tick, Trick, Track und Nummer 5

Lebensretter: Peter Kronmüller hat fünf Küken aus dem Ei geholfen und päppelt sie derzeit mit Corinna Gleissner in Bestenheid auf

Wertheim 14.06.2023 - 12:49 Uhr 3 Min.

Überraschend Erpel geworden. Peter Kronmüller aus Bestenheid ist vorübergehend Ziehvater von fünf Enten geworden. Foto: Michael Geringhoff

Allesamt waren sie Hausgeburten - eigentlich sogar Wohnzimmergeburten. Bei Nummer 5 war es der zeitige Pfingstmontag, um 1 Uhr in der Früh, und Kronmüller war sogar dabei.

»Man hat es schon vorher im Ei klopfen gehört«, sagt er und dass es schon auch beeindruckend gewesen sei. Natürlich hat er auch Handyfotos gemacht - alles, wie es sich für werdende Väter gehört.

Zuerst der Erpel

Angefangen hat die Geschichte an einer anderen Stelle. Kronmüller geht dabei am Rande davon aus, dass er nunmehr auch einen wichtigen Beitrag zu einer der ewigen Menschheitsfragen leisten kann: »Wer war zuerst? Das Huhn oder das Ei?«. »Es war der Erpel«, denkt der 59-Jährige mittlerweile. Den Erpel, in seinem auffälligen Gefieder, hatte Kronmüller zuerst am Rande seines Gartenteichs entdeckt. Die zugehörige und gut getarnte Ente erst Tage später. Alles inklusive konzentrierter Bruttätigkeit, ließ sich vom nahen Wohnzimmerfenster aus gut beobachten.

»An einem schönen Dienstag vor Pfingsten war die Ente plötzlich weg«, sagt Kronmüller. Später am Tag hat er sie gefunden - überfahren am Bestenheider Höhenweg. Fünf Eier lagen unter Daunen im Nest. »Ich habe es nicht fertiggebracht, sie einfach sich selbst zu überlassen«, sagt er jetzt im Nachhinein.

Das Internet hat dem werdenden Vater im Folgenden viel geholfen. Kronmüller hat die Eier ins Haus geholt und sie mit einer Rotlichtlampe bestrahlt. Mit einem Infrarotthermometer hat er immer wieder nachgemessen und den Abstand der Lampe korrigiert, bis es exakt 37,5 Grad Celsius waren. »Zu wenig ist suboptimal«, keinesfalls dürfe es zu viel sein, wusste das Internet. Nach einigen, wohlbeheizten und wohlbehüteten, Tagen war es dann soweit: Donald erblickte das Licht der Welt, im Laufe der kommenden Tage dann alle Enten, ganz zum Schluss auch Nummer 5.

Kleiner als die anderen

Der Nachzügler war deutlich kleiner als die anderen, legt mittlerweile aber gut an Gewicht zu. »Dann haben wir das Bad teilweise geräumt«, sagt Kronmüller. »In der Dusche haben wir den Enten mit alten T-Shirts ein Nest gebaut. Gefüttert müssen die Enten auch werden. Das Internet riet eindeutig von Fütterungsexperimenten mit Würmern, Maden und Ähnlichem ab, im Fachhandel gebe es das optimale Starterfutter. Kronmüllers Lebensgefährtin Corinna Gleissner hat es besorgt. »Ich hatte gedacht, die fünf Kilo seien viel zu viel, schließlich waren die Enten ja so klein, aber mittlerweile ist die Hälfte des Futters schon weg«, sagt sie.

»Ja, da geht schon ordentlich was«, sagt auch Kronmüller, und erklärt einiges zu Menge, Temperatur und Konsistenz der Hinterlassenschaften seines Quintetts. »Das lockt sogar reichlich Fliegen an. Diese Fliegen fressen die Enten dann auch«, es sei ein interessanter Kreislauf, sagt Kronmüller. Jetzt ist es Zeit, die Enten auch nachts nach draußen zu lassen.

Ein alter Hamsterstall soll ihnen die notwendige Sicherheit schenken. Ohne werde es nachts nicht gehen, denkt Kronmüller. Er plant auch ein Entenbad, aber derzeit scheint Wasser nicht das bevorzugte Medium des Quintetts zu sein. Aktuell können Kronmüller und Gleissner keinen Schritt allein tun, ohne dass Donald, Tick, Trick, Track und Nummer 5 ihnen folgen, und die schaukelige Polonaise ist dabei auch ziemlich goldig - Heinz Sielmann selig hätte es sicher anschaulich erklären können.

Noch zwei Monate wird das so gehen, dann sollten die Enten flügge werden und eigenen Wegen folgen. So sagt es das Internet. Alles für die Selbstständigkeit Notwendige liege scheinbar in den Genen, vieles schauten sich die jungen Enten auch gegenseitig ab, hat Corinna Gleissner beobachtet. Man wird sehen.

Jetzt erst einmal ziehen die Enten, vom Badezimmer auf die Terrasse. Beim Abschied sagt Kronmüller noch, dass er jetzt den Hochdruckreiniger hole, um das Badezimmer wieder - auweia, das klingt nach viel wilder Natur. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Aufzucht von Entenküken

Ein Entenküken aufzuziehen, ist an sich keine Kunst, aber man muss es dennoch richtig machen.

o Temperatur ist der Einstieg ins Wohlfühlen. Enten brauchen wärmendes Rotlicht von oben – anfangs Tag und Nacht. Wärmflaschen, Heizdecken oder Sonstiges, sind kein Ersatz.

o Futter: Küken brauchen kein Gras, keine Würmer, keine Kräuterkur keine Abwechslung im Speiseplan, da sie zu lebensbedrohlichen Verdauungsproblemen neigen. Einzig richtig ist Kükenaufzuchtfutter, wie man es im Landhandel bekommt.

o Wasser: Nicht in Schalen darreichen. Die Enten könnten sich hineinsetzen, das Wasser verunreinigen oder sogar darin ertrinken.

o Käfig: Küken brauchen eine Gitterkäfig, gegebenenfalls muss der anfangs auch mit Karton ausgekleidet werden, damit die zierlichen Tiere sich nicht durch die Gitterstäbe drängen können. Auf spitze Gegenstände oder »Stufen« achten – Beinverletzungen heilen oft nicht mehr. Küken – auch bei schönem Wetter – nicht im Freigelände halten, denn sie werden dort ziemlich wahrscheinlich von Räubern erwischt werden. Die Tiere so selten wie möglich anfassen. (Ge)