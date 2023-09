Marinesoldaten erfüllen bei ihrem Besuch die Wünsche von fünf Wertheimer Kindergärten

Patenschaftsjubiläum: Von der Bobbycar-Garage bis zum aufgemotzten Spielplatz

Wertheim 28.09.2023 - 16:43 Uhr 2 Min.

Die Kinder am Waldkindergarten in Waldenhausen schauen gespannt zu, wie ihr Bauwagen neu gestrichen wird. Die Kinder am Waldkindergarten in Waldenhausen schauen gespannt zu, wie ihr Bauwagen neu gestrichen wird. Gruppenraum in Sonderriet, persönlich vom Antriebsmeister mit neuer Farbe versehen. Auffrischung für die Außenanlage an der Kita in Sonderriet.

Die Verschönerungsaktion ist eine Art Gastgeschenk der Besatzung des Tenders »Main« an die Wertheimer Kitas. Weil in diesem Jahr die 60-jährige Patenschaft zwischen der Stadt und dem Marineunterstützungsschiff gefeiert wird, steht der Besuch der 30-köpfigen Delegation unter dem Motto »60 Jahre - 60 helfende Hände«.

So entsteht in Waldenhausen ein kleiner Unterstand für die Bobbycars und Spielgeräte der Kindergartenkinder, in Sonderriet stehen Gartenarbeiten und neue Farbe für den Gruppenraum auf dem Programm. Insgesamt sind die Marinesoldaten am Donnerstag und Freitagvormittag an fünf Kindergärten in und um Wertheim aktiv.

»Uns war wichtig, etwas Nachhaltiges zu machen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn wir die Kinder glücklich machen können - zumal viele von uns selbst Familienväter sind«, sagt der Patenschaftsbeauftragte, ein Stabsbootsmann, im Gespräch mit unserer Redaktion. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Soldaten bis auf Kommandant Martin Paul Rose seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht mehr namentlich in den Medien in Erscheinung treten. Dafür wollen sie es umso mehr mit dem Geleisteten tun. »Unser Motto ist: Geht nicht - gibt's nicht. Und das wollen wir auch umsetzen«, sagt der Patenschaftsbeauftragte. Die Kita in Sonderriet hat die Kinder am Donnerstag auf einen Ausflug in den Wald geschickt, damit die Soldaten Platz haben, um zu arbeiten. Draußen verlegen sie Randsteine, haben neue Pflanzen gesetzt und den Fallschutz unter einem Spielgerät erneuert. »Eine total wichtige Sache«, sagt Sabine Enzian von der Sonderrieter Kita. »Aktuell haben wir hier keinen Hausmeister, und als wir angefragt wurden, wussten wir, dass wir Unterstützung gut gebrauchen können.« Vergangene Woche habe es eine Außenbegehung gegeben. »Da sind ein paar Sachen aufgefallen. Und die wurden jetzt innerhalb von einem Vormittag behoben«, freut sich Enzian, die mit ihrem Team für Mittagessen für die Helfer gesorgt hat.

Trio in Sonderriet

Der Patenschaftsbeauftragte, der Antriebsmeister auf dem Tender ist, ein Soldat aus der Navigation und ein Decksmeister haben in Sonderriet bis 16.30 Uhr die meisten Arbeiten abgeschlossen, am Freitag geht es weiter. »Die Teams, die fertig geworden sind, unterstützen am Freitag an Projekten, die noch in Arbeit sind. Wir haben versprochen, dass alles, was angekündigt ist, auch fertig wird. Selbst wenn wir dann am Sonntag noch mal hinlangen müssten.«

An anderen Kitas wie in Bestenheid werden Baumstämme der Begrenzungen neu gesetzt, eine Matschküche aufgebaut oder zehn Quadratmeter Fläche neu gepflastert. Neben dem Patenschaftsbeauftragten hat vor Ort im Vorfeld der Sonderrieter Mario Flicker alles koordiniert und vorbereitet, Werkzeug besorgt und in Zusammenarbeit mit dem Bauhof nötiges Material besorgt.

»Wir wollen den Menschen hier etwas zurückgeben«, sagt der Patenschaftsbeauftragte. Viele der Männer haben einen handwerklichen Hintergrund und sind nicht zum ersten Mal in Wertheim, manche sogar zum fünften Mal. »Die Gastfreundschaft ist jedes Mal beeindruckend, alle, die mitgekommen sind, sind deshalb hochmotiviert.«

Besonderer Höhepunkt für die Kinder in Waldenhausen war ein gemeinsames Mittagessen mit den Männern der Marine. Die Arbeiten hier werden auch diesen Freitag noch weitergehen. Dann haben sie wieder Gelegenheit, den Helfern über die Schulter zu schauen.

