Einblicke in die Arbeit einer Külsheimer Spedition für landwirtschaftliche Rohwaren

Hintergrund: Fahrzeuge der Spedition Höfert

Die Spedition Klaus Höfert Transport Külsheim verfügt für den Transport vor allem von landwirtschaftlichen Rohwaren und Zwischenprodukte über verschiedene Lastwagen und Anhänger. Zu ihnen gehören sieben Kipperfahrzeuge davon fünf Sattelzüge mit Auflieger und zwei Gliederzüge. Die Dachplane der Ladefläche lässt sich bei diesen aufrollen, und man kann sie von oben füllen. Zum Abkippen können die Ladebereiche je nach System nach hinten oder zur Seite gekippt werden.

Die Ladekapazität liegt je nach Fahrzeug zwischen 48 und 75 Kubikmetern.

Hinzu kommen drei Silofahrzeuge mit verschiedenen einzelnen Kammern, in denen bei einem Transport auch verschiedene Waren transportiert werden können. Sie dienen zu 90 Prozent dem Transport von Futtermittel. Gefüllt werden sie von oben durch runde Öffnungen. Die Entleerung erfolgt durch Abblasen mit Druckluft in die Silos. Um die Kammern zu reinigen, gibt es Bodenklappen zur Fallentleerung. Zur Innenreinigung kann von oben mit einer schmalen Leiter in die Kammer gestiegen werden. Der Einstieg ist dabei eng, der Platz in der Kammer dann groß.

Die Kleinste der Kammern hat acht Kubikmeter Volumen bei einer Stehhöhe von 2,5 Meter. Die größten Kammern haben rund 15 Kubikmeter Volumen. Je Fahrzeug sind es insgesamt 63 Kubikmeter Fassungsvermögen.

Alle Fahrzeuge haben 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die Verteilung der Achslast kann durch eine interne Waage kontrolliert werden.

Die Spedition Klaus Höfert hat aktuell sechs feste Fahrer plus Aushilfen, drei weitere Fahrer werden aktuell gesucht. (bdg)