Viereinhalb Jahre Haft für Attacke mit Auto und Machete

Neues Urteil in Mosbach nach Bluttat in Külsheim

Der Angeklagte und sein Verteidiger Niklas Baudach im Gerichtssaal.

Außerdem wurde eine Entscheidung zum Schmerzensgeld aufgehoben: Die 37 Jahre alte Frau erhält nun nicht die geforderten 50.000 Euro, der Angeklagte muss aber alle durch die Langzeitfolgen seiner Tat entstehenden Kosten der Frau tragen, die durch die Attacke nicht mehr in ihrem Beruf als Frisörin arbeiten kann. An beiden Händen stehen ihr weitere Operationen bevor, die Langzeitprognose ist ungewiss.

Ähnliche Umgebung

Das Setting war das gleiche: Wieder der große Gerichtssaal mit der Nummer 6, wieder die gleiche Anklagebank, wieder Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp als Ankläger. Und wieder Gutachter Matthias Michel aus Weinsberg, der Licht in die Frage bringen sollte, ob der Täter seine Tat freiwillig abbrach oder durch äußere Umstände daran gehindert wurde. Denn in diesem Punkt hatte der Bundesgerichtshof das Urteil einer anderen Mosbacher Landgerichtskammer aus dem Juli 2022 als nicht rechtsfehlerfrei begründet aufgehoben (siehe Hintergrund).

Daher legte eine andere Kammer unter Leitung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Michael Haas besonderen Wert darauf, diesen Aspekt zu beleuchten. Der Angeklagte selbst, aus der Untersuchungshaft in der JVA Schwäbisch Hall vorgeführt, verfolgte die Verhandlung regungslos und machte keinerlei Angaben zur Tat. In seinem letzten Wort entschuldigte er sich erneut bei der Geschädigten: »Ich weiß nicht, was damals in mich gefahren ist.«

Eine erneute Aussage machte die zum Tatzeitpunkt 36-Jährige, die eine mehrmonatige, allerdings vier Jahre zurückliegende Beziehung mit dem Mann geführt hatte und seit 2018 regelmäßig durch diesen beobachtet und verfolgt wurde, zeitweise sogar mit einem an ihrem Auto versteckten Peilsender. Spätestens nach dieser Aktion war er auch auf dem Schirm der örtlichen Polizei, die eine Gefährderansprache durchführte.

Mit Händen gegen Machete

Doch die Nachstellungen gingen weiter, mit dem traurigen Höhepunkt kurz vor Weihnachten 2021: Nachdem ihr Ex-Partner ihr Auto am Abend des 21. Dezember 2021 im Külsheimer Gewerbegebiet gerammt und anschließend mit einer Machete auf sie losgegangen war, hatte sie sich mit bloßen Händen und Tritten gewehrt und war dabei schwer verletzt werden. »Mir war klar: Wenn ich mich jetzt nicht wehre, bin ich tot«, sagte die Frau.

Zuvor hatte sie ihren neuen Partner in seiner Firma besucht und war dabei vom Angeklagten beobachtet worden. Als sich die Autos der beiden Ex-Partner begegneten, betätigte die Frau aus Verärgerung über das erneute Nachstellen des Mannes die Lichthupe. Der wendete, überholte sie knapp und setzte nach erneutem Wenden zum Rammstoß an.

Die Summe aus dem Ärger über den neuen Partner der Frau, die Lichthupe und die damit verbundene Furcht vor einer erneuten Konfrontation mit der Polizei könnten den Mann provoziert haben, eine Affekttat sei vorstellbar, sagte Gutachter Matthias Michel (Weinsberg). Es sprächen mehr Anhaltspunkte für als gegen eine Affekttat, zum Beispiel ein vorliegender Partnerschaftskonflikt oder die plötzliche, spontane Tatentladung. Damit verbunden könne auch eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit sein, über das Unrecht seiner Tat sei sich der Mann aber durchaus bewusst gewesen.

Warum Tatabbruch?

Was den Täter zum Tatabbruch trieb, konnte auch der Gutachter nicht mit letzter Sicherheit sagen: »Ein bisschen bleibt das nebulös.« War es das Flehen der Frau und der Hinweis, doch an ihren Sohn zu denken, das den Mann aus seinem Rausch riss? Die Frau jedenfalls sagte aus, dass der Täter unvermittelt aufgehört habe und weggegangen sei. Oder waren es ihr starker Widerstand, die laut schreienden, hernahenden Zeugen oder die beschädigte Machete, mit der der Mann sich selbst an den Händen verletzte und so keine Chance mehr hatte, die Frau zu töten? Das jedenfalls war die Argumentation von Oberstaatsanwalt Bopp und Nebenklagevertreter Josef Gläser in den Plädoyers: Sie nahmen eine geplante statt einer Affekttat an.

Gebäude des Landgerichts Mosbach. Hier wird am 20. April erneut gegen einen Mann verhandelt, der in Külsheim das Auto seiner Ex-Partnerin gerammt und sie mit einer Machete angegriffen hat.

Der freiwillige Rücktritt von der Tat war zumindest nicht auszuschließen, damit kein versuchter Totschlag, sondern »nur« noch gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu bestrafen. So fasste es am Ende Richter Haas zusammen, der allerdings eine Tötungsabsicht zu Beginn als erwiesen ansah.

Nebenklagevertreter Gläser äußerte sich zurückhaltend zum Urteil. »Natürlich sind wir nicht glücklich damit.« Aber das Gericht habe der Entscheidung des BGH Rechnung getragen. Möglicherweise müsse man nun in Sachen Schmerzensgeld einen Zivilprozess anstrengen. Ob er und seine Mandantin in Revision gehen, ließ er offen.

Tatort Benzstraße: In der ehemaligen Külsheimer Kaserne soll am 21. Dezember 2021 ein 51-Jähriger versucht haben, seine 36 Jahre alte Ex-Partnerin mit einer Machete zu töten - nachdem er zuvor ihr Auto gerammt hatte.

Ebenso Niklas Baudach als Verteidiger des Angeklagten, der im Plädoyer von einer »spontan-unüberlegten Tat« sprach. Allerdings dürften er und sein Mandant mit dem Urteil zufrieden sein: Schon in der Verhandlung im Juli und nun erneut hatte er argumentiert, dass das Schmerzensgeld für deutsche Verhältnisse zu hoch sei - besonders vor dem Hintergrund, dass die Schwere der Langzeitfolgen für die Geschädigte noch gar nicht absehbar sei.

Enttäuschung über das Urteil gab es auch im Umfeld der Geschädigten: Seine Reue nehme man dem Täter nicht ab, er habe noch nicht einmal eine symbolische Summe als Wiedergutmachung bezahlt. »Lass du dich nochmal in Külse blicken, dann gnade dir Gott«, verabschiedete sich eine Frau aus dem Publikum in Richtung des Angeklagten.

Matthias Schätte

Hintergrund: Urteil aus 2022 aufgehoben Im Dezember 2021 hatte der Angeklagte in Külsheim das Auto seiner Ex-Partnerin erst mit seinem Auto gerammt, die Frau dann mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt. Das Landgericht Mosbach hatte den zum Tatzeitpunkt 51 Jahre alten Mann im Juli 2022 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mit seiner Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) war er im Februar erfolgreich. Eine andere Kammer des Gerichts musste deshalb an diesem Donnerstag neu verhandeln. Die Anklagepunkte sind geblieben: Versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Feststellungen des Landgerichts aus dem Prozess im Juli zum äußeren Tatgeschehen bleiben bestehen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten den Mann vorgeworfen, seine Ex-Partnerin nach dem Ende der Beziehung über Jahre beobachtet und verfolgt zu haben, unter anderem mit einem am Auto angebrachten GPS-Ortungsgerät. Knackpunkt bei der Entscheidung des 4. Strafsenats des BGH am 14. Februar war die Urteilsbegründung des Landgerichts: Das hatte einen Rücktritt vom Versuch des Totschlags mit der Begründung verneint, der Angeklagte habe die weitere Tatausführung nur unfreiwillig aufgegeben. »Der Bundesgerichtshof hat dies für nicht hinreichend belegt erachtet«, sagte ein BGH-Sprecher. Das damalige Urteil sei nicht rechtsfehlerfrei begründet gewesen. Im Kern geht es darum, ob der Mann beim Angriff mit der Machete aus eigenem Entschluss von der Frau abgelassen hat oder erst durch das Eingreifen von Augenzeugen dazu gebracht wurde. (scm)