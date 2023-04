Vier Tage feiern am Mandelberg

Weinfest: Wieder volles Programm zur 49. Auflage in Dertingen - Livemusik und viele Spezialitäten

Wertheim 18.04.2023 - 08:33 Uhr 1 Min.

Edle Tropfen vom Mandelberg und drumherum gibt es Ende April wieder beim Dertinger Weinfest.

Am Freitag, 28. April geht es rockig los. "F.U.C.K." ist eine Band aus Hausen bei Würzburg und mit einem breiten Repertoire partyerprobt und vor allem im Bereich Hardrock und Heavy-Metal unterwegs.

Bunter Kindernachmittag

Nach der Auftaktparty am Freitag organisieren am Samstagmittag die Veranstalter einen Kindernachmittag, bei dem sich die ortsansässigen Vereine vorstellen. Am Abend sind dann "Die Aalbachtaler" dran, die sich selbst als "die wahrscheinlich jüngste, lustigste und authentischste Stimmungskapelle der Welt" bezeichnen.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst im Zelt. Anschließend gibt es Mittagessen vom Landgasthof aus Uettingen, der an allen Festtagen ein breites Angebot an kalten und warmen Schmankerln zu bieten hat. Für die Leckermäuler steht auch ein Crêpes-Stand bereit und natürlich eine Kaffeebar, wo es unter anderem den beliebten Daddinga Mâddablâtz gibt. Ebenso beliebt und berühmt ist der Original Dertinger Kochkäse, der eigens nach altem Rezept vom Frauenkreis für das Weinfest gekocht wird. Ab 12 Uhr gibt es dann böhmisch-mährische Blasmusik mit der "Winzerkapelle Beckstein".

Endlich im Festzelt regieren

Weinprinzessin Katharina freut sich schon sehr auf ihr erstes richtiges Weinfest. Gekrönt wurde sie schon im vergangenen Jahr. Heuer darf sie endlich im Festzelt regieren. Für Katharina und alle Anwesenden steht eine große Auswahl an Rebensäften bereit. Über zwanzig Weine vom Dertinger Mandelberg können verkostet werden. Da findet sicher jeder Gast den richtigen Schoppen für seinen Geschmack. Es sind Weine vom Winzerhof Baumann, Weingut Oesterlein und der Taubertal-Vinothek (GWF) im Ausschank.

Als besonderer Höhepunkt am Sonntag gilt der Weinfestwanderweg, der wieder ausgeschildert ist und bewirtet wird. Die zwei Ausschankstationen sind von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Weg ist kinderwagentauglich und etwa vier Kilometer lang. Start ist am Festzelt, wo es weitere Informationen gibt. Am Sonntagabend ist "Fritz" dran. "Fesch, frech, fetzig, Fritz!" - der Name der Partyband ist laut Veranstalter Programm.

Montag, der 1. Mai ist der Tag der Radler und Wanderer. Ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle Dertingen auf. Für die Festbesucher wird es Blasmusik vom Feinsten geben. Den Festausklang übernehmen dann ab 16 Uhr "Die Lieblers" aus Erlenbach.

Weinprobe am Samstag

Schon eine Woche vor dem Weinfest - am kommenden Samstag, 22. April, findet in der Mandelberghalle die Große Weinprobe statt. Dazu sind noch Karten erhältlich. Weitere Informationen gibt beim Weinfestausschuss: weinfest-dertingen@gmx.de

