Bürgermeisterwahl Werbach: Vier Kandidaten, vier Charaktere

Der Ball liegt im Feld, ein paar To­re sind ge­schos­sen wor­den, ein paar Löcher in der De­ckung of­fen­bar ge­wor­den, aber wer Wer­bachs neu­er Bür­ger­meis­ter wird, das ist auch nach der Kan­di­da­ten­vor­stel­lung vom Don­ners­tag längst nicht klar. Die rund 600 Zu­hö­rer in der Tau­ber­hal­le ha­ben ei­ne Men­ge ge­bo­ten be­kom­men, und sie ha­ben Ei­ni­ges, wor­über sie jetzt nach­den­ken müs­sen, da­mit sie bei der Bür­ger­meis­ter­wahl am 23. April ihr Kreuz­chen ma­chen kön­nen.