Vielfältige Perspektiven zwischen Tradition und Innovation

Berufsausbildung: »Abend des Handwerks« bringt Betriebe und Nachwuchskräfte im gesamten Main-Tauber-Kreis zusammen

MAIN-TAUBER-KREIS 15.05.2023 - 17:11 Uhr < 1 Min.

Am »Abend des Handwerks« begrüßen Betriebe aus der Region am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr in der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim künftige Nachwuchskräfte. Handwerker aus der Region sind dazu aufgerufen, das Veranstaltungsformat aktiv mitzugestalten und die vielversprechenden und vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Branche vorzustellen. Neben Einblicken in die unterschiedlichen Gewerke haben die Jugendlichen an diesem Abend die Gelegenheit, selbstständig kleine Werkstücke anzufertigen. So vereinen sich Informationen aus der Theorie und praktische Eindrücke zu einem stimmigen Gesamtbild des künftigen Traumberufs. Das Ziel der Veranstaltung ist, Jugendliche für eine Karriere im regionalen Handwerk zu gewinnen.

Bewusstsein schärfen

»Das Handwerk bietet als 'Wirtschaftsmacht von nebenan' ausgezeichnete Perspektiven für den Start in das Berufsleben. Deshalb wollen wir das Bewusstsein junger Menschen schärfen und sie an die vielfältigen und spannenden Tätigkeitsfelder heranführen«, erläutert Landrat Christoph Schauder.

»Damit dieses Veranstaltungsformat ein Erfolg wird, setzen wir im Schulterschluss mit der Kreishandwerkerschaft besonders auf die Unterstützung der regionalen Handwerksbetriebe«, sagt Landrat Schauder weiter.

Nähere Informationen zum Abend des Handwerks gibt es unter https://www.main-tauber-kreis.de/handwerksabend. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, den Rückmeldeabschnitt zu nutzen und diesen bis spätestens Freitag, 26. Mai, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de zu senden.

Alternativ können sich interessierte Handwerksbetriebe auch bei der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Tel. 09341 825824, informieren und anmelden.

Pressemitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis