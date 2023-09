Vielfältige Kunstwerke sorgen für Spannung

Künstler zeigen Arbeiten im Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 25.09.2023 - 12:51 Uhr 1 Min.

Eine spannende und teilweise überraschende Vielfalt von verschiedenen Kunststilen präsentieren seit Sonntag zwölf Künstler des BBK Südhessen in der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach.

Bereits am Aufgang zur Neuen Galerie im Kreuzgang werden die Besucher der Vernissage von Skulpturen der drei Bildhauer Klaus Kiefer aus Darmstadt, Lothar Streckenreiter aus Rodgau und Joachim Henkel aus Pfungstadt begrüßt. Der 1992 gegründete Verband mit Sitz in Rodgau hat keine eigenen Ausstellungsräume und macht aus dieser Not eine Tugend, indem er für seine Mitglieder in der weiteren Umgebung attraktive Räumlichkeiten sucht, in denen sie ihre Werke einem breiteren Publikum vorstellen können.

Neben der plastischen Darstellung beschäftigen sich die rund 30 Mitglieder der Vereinigung mit ganz verschiedenen künstlerischen Techniken, Themen und Handschriften, berichtete Schmidt. Vertreten sind in der Bronnbacher Ausstellung neben Skulpturen auch Fotografie, Malerei und Druck sowie Video-Installation, wobei innerhalb dieser sehr groben Kategorien sehr große stilistische und gestalterische Variationen zu finden sind - ein »Crossover« eben, wie schon der Titel der Gemeinschaftspräsentation impliziert.

Mit Fotografie befassen sich Lucy Heirich aus Reinheim und Max Müller aus Rodgau, und mit Holzschnitten ist Eva Skatulla aus Ober-Ramstadt vertreten. Das Genre Malerei repräsentieren in ganz unterschiedlichen Ausprägungen Angela Schäfer aus Groß-Umstadt, Elisabeth Kling aus Reinheim, Nuria Uya-Höhne aus Groß-Umstadt und Dominique Chapuis aus Frankfurt. Neben Gemälden stellen Isabel Franke aus Frankfurt und Dagny Glover aus Jugendheim auch ihre multimedialen Kunstwerke vor.

Die Spannung, die durch die Überschneidung der verschiedenen künstlerischen Positionen und interpretativen Möglichkeiten entstehe, mache neugierig, waren sich die Besucher der Vernissage mit dem Präsentator einig. Gemeinsam hoffen sie auf möglichst viele Neugierige, die sich die Ausstellung hoffentlich in den kommenden Wochen anschauen werden.

Die Präsentation »Crossover« in der Neuen Galerie kann noch bis Sonntag, 29. Oktober, während der Öffnungszeiten des Klosters, Dienstag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr, besichtigt werden.

Peter Riffenach