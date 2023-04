Viele Straßen in Freudenberg sollen Tempo-30-Zone werden

Technischer Ausschuss: Gesamtkonzept für Kernstadt und Ortsteile beschlossen

Freudenberg 25.04.2023 - 15:07 Uhr 1 Min.

Die meisten Straßen in Freudenberger Wohngebieten sollen Tempo-30-Zonen werden - hier der Dürrbachweg in der Kernstadt.

In der Sitzung des technischen Ausschuss der Stadt am Montag hieß es, im Rahmen der Verkehrsschau 2022 sei besprochen worden, dass eine Ausweisung von 30er-Zonen in Wohngebieten machbar ist und die Stadt hierzu ein gesamtheitliches Konzept für das Stadtgebiet und alle Ortsteile in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde ausarbeitet.

30er-Zonen können in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte angeordnet werden. Die Ortschaftsräte von Wessental, Boxtal und Rauenberg waren mit dem Vorschlag der Stadtverwaltung einverstanden, diese Gebiete zu 30er-Zonen zu erklären. Für Ebenheid wird der Vorschlag des dortigen Ortschaftsrats umgesetzt, die Finkenstraße um den Spielplatz als Tempo-30-Zone auszuweisen. Ortsvorsteher Siegfried Berg begründete dies in der Ausschusssitzung damit, dass man in den anderen vorgeschlagenen Straßen sowieso nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren könne.

Die 30er-Zonen Werden am Anfang und am Ende mit Schildern abgegrenzt - es sei denn, es handelt sich um einen land- oder forstwirtschaftlichen Weg. Die Kosten für die Schilder betragen rund 6000 Euro. Der technische Ausschuss stimmte der Festlegung der Zonen geschlossen zu. Die verkehrsrechtliche Anordnung erfolgt nun anhand des beschlossenen Konzepts durch die Verkehrsbehörde des Main-Tauber-Kreises. Die Beschilderungen nimmt der Freudenberger Bauhof vor.

Gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorgaben ist die Ausweisung von 30er-Bereichen bei Ortsdurchfahrten, Gemeindeverbindungsstraßen und sonstigen Wegen außerhalb der genannten Kriterien nicht möglich. Bürgermeister Roger Henning zeigte sich verärgert darüber, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Bestrebungen des Städtetags zum Thema ablehnt. Dieser hatte gefordert, dass Kommunen selbst über Geschwindigkeitsbeschränkungen in Ortsdurchfahrten entscheiden sollten.

Aus Reihen des Ausschusses wurde darum gebeten, in Absprache mit der Verkehrsbehörde zu prüfen, ob über das Konzept hinaus weitere Beschilderungen bei Landwirtschafts- und Forstwegen nötig sind.

