Viele Kinder im Main-Tauber-Kreis werden vernachlässigt

Kinderschutz: Mehr als 180 Fälle an Kindeswohlgefährdung im vergangenen Jahr registriert

Main-Tauber-Kreis 01.11.2023 - 10:08 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

ARCHIV - Ein Mann hält ein Kind fest am Arm (gestellte Szene). Knapp 60.000 Kinder und Jugendliche sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr Opfer von Vernachlässigung oder Gewalt geworden. (zu dpa "Jugendämter stellen 2021 knapp 60 000 Mal Kindeswohlgefährdung fest") +++ dpa-Bildfunk +++



Die Meldung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ließ aufhorchen: Neuer Höchststand an Kindeswohlgefährdungen in Baden-Württemberg, ziehen die Statistiker eine negative Bilanz für das Jahr 2022. Eine Entwicklung, die sich so für den Main-Tauber-Kreis allerdings nicht abbilden lässt. Legt man nämlich die Zahlen des Jugendamtes zugrunde, dann gab es in den vergangenen Jahren im nördlichsten baden-württembergischen Landkreis teilweise große Schwankungsbreiten bei den vom Jugendamt eingeleiteten Verfahren zur Einschätzung des jeweiligen Kindeswohls in einer Familie. Klar geht aus den Zahlen des Landratsamtes allerdings zweierlei hervor: Zwei Drittel aller Meldungen, die das Landratsamt erreichen, betreffen regelmäßig die Vernachlässigung von Kindern in Familien. Und: Die Gesamtzahl der Kindeswohlgefährdungen im Landkreis Main-Tauber bewegte sich im vergangenen Jahr auf einem Niveau, das deutlich über dem Landesdurchschnitt lag.

Vernachlässigungen können laut dem Leiter des Jugendamtes, Martin Frankenstein, oft erste Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung sein, die es ernst zu nehmen gelte. "Kinder riechen schlecht, sind schlecht gekleidet, wenn sie in die Schule kommen", schildert er auffällige Symptome. Sie haben kein Frühstück zu Hause erhalten, ein Pausenbrot befindet sich ebenfalls nicht in ihrer Schultasche. Die Eltern vernachlässigten ihren Erziehungsauftrag, gingen nicht zum Einkaufen, Tagesstrukturen in den Familien gebe es keine, erläutert Martina Knödler, die Leiterin der Sozialen Dienste im Jugendamt, Hintergründe.

Dabei können die Gründe, wie es zu Vernachlässigungen kommt, vielfältig sein. Oft seien es die begrenzten finanziellen Möglichkeiten in den Familien, dann gebe es aber auch Überforderungssituationen bei Erziehungsberechtigten, nennt Knödler zwei mögliche Ursachen. "Alternative Lebenskonzepte" könnten ebenfalls Ursache sein, warum es zu Vernachlässigungen von Kindern komme, sind ihre Erfahrungen. In 15 Fällen des vergangenen Jahres nennt sie Drogen- und Alkoholprobleme der Eltern als Auslöser. Aber auch bei psychischen Erkrankungen der Eltern könne es zu Vernachlässigung der eigenen Kinder komme. Das Dunkelfeld sei gerade bei psychischen Erkrankungen hoch, gibt sie zu bedenken, weil diese als Auslöser nur schwer zu erfassen seien.

181 Fälle in 2022

Knödler spricht allein im vergangenen Jahr von 181 Fällen, in denen dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes vorlagen. Im Jahr 2021 waren es mit 183 Verfahren zwei mehr, während in Jahr 2020 vom Jugendamt lediglich 150 Verfahren eingeleitet wurden. "In den Jahren 2012 und 2013 haben wir aber auch schon einmal über 200 Verfahren registriert", verdeutlicht sie die teilweise hohe Schwankungsbreite und verweist zugleich darauf, dass die puren Zahlen die Gefährdungssituationen von Kindern immer nur in Teilen abbilden könnten.

Ein Beispiel macht deutlich, was Knödler meint: In einer Familie leben fünf Kinder. Dem Jugendamt werden allerdings nur drei als durch die familiäre Situation gefährdet gemeldet. Das schließe allerdings nicht aus, das auch die übrigen Kinder etwa durch eine Suchtproblematik der Eltern gefährdet seien, bewertet sie die familiäre Situation. "Diese Kinder werden in den Zahlen dann allerdings nicht erfasst", beschreibt sie eines von zwei Problemen bei der Datenlage. Ein zweites Problem stelle die hohe Dunkelziffer dar - etwa beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Häufig werde dieser erst im Erwachsenenalter bekannt, weil sich Betroffene im Kindesalter "niemandem anvertrauen" könnten. Zugleich komme es oft vor, dass Angehörige nicht genau hin hörten, was Kinder ihnen zu sagen haben, ohne den eigentlichen Missbrauch beim Namen zu nennen, erläutert Martina Knödler Hintergründe.

Von einer "akuten Gefährdung" sprechen die Jugendämter immer dann, wenn es bereits Anzeichen wie etwa Verletzungen gibt, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten. "Latent" ist die Gefährdung dann, wenn es lediglich "gewichtige Hinweise" auf eine solche Gefährdung gibt, wie etwa die Verwahrlosung eines Kindes. In beiden Fällen sind die Jugendämtern bei Bekanntwerden verpflichtet, Verfahren zur Gefährdungseinschätzung für Kinder und Jugendliche einzuleiten, erläutert Knödler das Vorgehen. Misshandlungen, sexuelle Gewalt, Suchtproblematiken und Vernachlässigen sind dabei die wichtigsten Gefährdungsurachen von Kindern.

Hintergrund: Wer meldet eine Gefahr für ein Kind ? Das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) hat das Ziel, "das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern". Im KKG geregelt ist unter anderem auch, welche Personen und Einrichtungen bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung beraten, Hilfeleistungen anbieten sollen und auch verpflichtet sind, entsprechende Hinweise auf eine Gefährdung an das Jugendamt weiterzugeben. Im vergangenen Jahr kamen so 32 Mal Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung von den Schulen im Main-Tauber-Kreis an das Jugendamt, nennt Martina Knödler, Leiterin der Sozialen Dienste im Jugendamt, eine Zahl. In 31 Verdachtsfällen informierte das Jugendamt die Polizei, gleich oft erreichten anonyme Hinweise die Behörde. 13 Mal waren es Privatpersonen, in zehn Fällen kamen die Hinweise im vergangenen Jahr von Ärzten. gufi