Viele geeignete Windkraft-Flächen im Norden des Main-Tauber-Kreises

Energiewende

Wertheim 11.08.2023 - 14:44 Uhr 3 Min.

Wo werden in Zukunft in der Region Heilbronn-Franken Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen? Die Windrotoren in Höhefeld stehen nicht in Frage. Foto: Gunter Fritsch

Diese Flächen sind kartographisch gelb eingefärbt und gelten als »Suchräume ohne hochrangige Konflikte«. Vereinfacht bedeutet dies: Diese Räume sind für die Errichtung von weiteren Windkraftanlagen besonders geeignet. es stehen entsprechenden Ansiedlungsvorhaben nur wenige Konfliktkriterien wie etwa die Nähe zu Siedlungen im Wege.

Noch keine Entscheidung

Eine abschließende Entscheidung, ob es in diesen jetzt bei der jüngsten Verbandsversammlung des Regionalverbandes Heilbronn-Franken ausgewiesenen Suchräumen am Ende des gerade erst angelaufenen Planungsprozesses schließlich Windkraftanlagen gebaut werden können, sei damit allerdings keineswegs gefallen. Verbandsdirektor Klaus Mande beruhigt im Gespräch mit dieser Redaktion diejenigen, die die vielen gelb eingefärbten Gemarkungsflächen der Städte Wertheim, Freudenberg und Külsheim vor Augen haben.

Der Ausweisungsprozess für geeignete Windkraftanlagenflächen habe gerade erst begonnen, verweist Mandel darauf, dass man in einem ersten Schritt aus der gesamten Regionsfläche jetzt erst einmal verschiedene Flächenkategorien ausgewiesen und farblich kenntlich gemacht habe. Nach dem Abzug sogenannter »Ausschlussflächen«, auf der Karte weiß eingefärbt, wurden neben den bereits rechtskräftig für Windkraftanlagen ausgewiesenen Flächen (türkis) zwei weitere Flächenkategorien gekennzeichnet.

Orange eingefärbt sind wiederum Flächen, bei denen »hochrangige Konflikte« einer Nutzung durch Windkraftanlagen entgegenstehen. Was können solche »hochrangigen Konflikte« sein? Verbandsdirektor Klaus Mandel nennt FFH- oder Fauna-Habitat-Gebiete als Ausschlusskriterien für den Bau von Windrädern. Aber auch militärische Flughäfen wie in Niederstetten könnten ein Ausschlusskriterium sein. »Im Regelfall« werde es auch auf diesen Flächen nicht zum Bau von Windkraftanlagen kommen, sagt Mandel, ohne damit eine Nutzung zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings schon komplett auszuschließen.

Die Flächen, bei denen es zu »hochrangigen Konflikten« mit anderen Nutzungen kommen könnte, machen etwa 22 Prozent der Gesamtfläche des Verbandsgebietes aus, das die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall und Main-Tauber und die Stadt Heilbronn umfasst. Flächen, bei denen beim Bau von Windkraftanlagen keine hochrangigen Konflikte erwartet werden, machten dagegen im gesamten Gebiet des Regionalverbandes lediglich elf Prozent der Gesamtfläche aus, erläutert Mandel die Zusammenhänge. Sie sind gelb eingefärbt und gelten als »Suchräume ohne hochrangige Konflikte«.

Damit ergibt sich ein derzeit noch sehr weit gefasster Gesamt-Suchraum für Windanlagen-Standorte, der mit den Farben gelb und orange auf der vom Regionalverband veröffentlichen Karte gekennzeichnet ist.

Suchraum noch weit gefasst

Grund für diese Vorgehensweise sind laut Verbandsdirektor Mandel die größeren Auswahlmöglichkeiten bei einer endgültigen Entscheidung für oder gegen Windkraftanlagen. In Suchräumen ohne hochrangige Konflikte könnten etwa auch Natur- und Landschutzgebiete liegen. »Sie sind nicht automatisch ein Ausschlusskriterium für den Bau von Windrädern«, sagt Mandel.

Auch Hubschraubertiefflugstrecken will Mandel nicht von vorne herein bei der Suche nach Windkraftanlagenstandorte ausschließen. Im Austausch mit Naturschutzverbänden und der Bundeswehr könnten sich möglicherweise noch Standortoptionen ergeben, so Mandel.

In der jüngsten Zweckverbandsversammlung des Regionalverbandes Heilbronn-Franken wurde diese Vorgehensweise wie folgt begründet: Ein größerer Suchraum biete größere planerische Handlungsspielräume und eine bessere Basis für die Abstimmung mit den Kommunen als ein von Anfang eng geschnittener Suchraum, heißt es in der jüngst veröffentlichen Beschlussvorlage zur Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020.

Suchräume möglichst groß

Auch die Tatsache, dass es aktuell in vielen Kommunen Planungen für den Bau von Windkraftanlagen gebe, führe dazu, die Suchräume derzeit noch möglichst groß zu halten. So könne gewährleistet werden, dass nach Abschluss der Planungen die kommunalen Planungen noch verwirklicht werden können, schildert der Verbandsdirektor weitere Hintergründe.

Am Ende des komplexen Planungsprozesses, in dessen weiteren Verlauf alle Kommunen des Regionalverbandes und Bürger mit ihren Stellungnahmen eingebunden werden, sollen dann in einem letzten Schritt sogenannte Vorranggebiete ausgewiesen werden, auf denen schließlich die Errichtung von Windkraftanlagen möglich sein wird.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Vorrang für Windenergie In Bundes und Landesgesetzen wurde festgelegt, dass in der Region Heilbronn-Franken, die die Stadt Heilbronn und die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch-Hall und Main-Tauber umfasst, 1,8 Prozent der Regionsfläche als Vorranggebiete für Windenergie und mindestens 0,2 Prozent für Freiflächenphotovoltaik ausgewiesen werden müssen. Dies soll nach dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes Baden-Württemberg bereits zum 30. September 2025 geschehen. Dabei hat es sich der Regionalverband zum Ziel gesetzt, das bisherige Ungleichgewicht zwischen den ländlich geprägten Räumen und dem Stadt- und Landkreis Heilbronn bei der Zahl der Windkraftanlagen auszugleichen. Laut Regionalverband gibt es derzeit etwa 280 Windrotoren in der gesamten Regionsfläche. Im Main-Tauber-Kreis sind es etwa 150, im Landkreis Schwäbisch-Hall noch einmal 100. Auf den Stadt- und den Landkreis Heilbronn kommen lediglich etwa 30 Anlagen, nennt Verbandsdirektor Klaus Mandel Zahlen. ()