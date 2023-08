Viele Angebote und viele Gäste bei Shoppen und Schöppeln

Wertheim 15.08.2023

Freunde treffen, die man nur bei dieser Veranstaltung sieht. Shoppen und Schöppeln in Wertheim

Viele nutzten auch den bayrischen Feiertag um im Nachbarbundesland ohne Feiertag einkaufen zu gehen. Am Nachmittag hatten sich Marktplatz und Gassen gut gefüllt und die Gäste genossen beim ein oder anderen Glas Wein in den Geschäften und an den Ständen sonnige Stunden bis in den Abend.

Voll besetzt waren auch die Außentische der Kaffees und Gastronomie auf dem Marktplatz. Zudem boten einige Essensstände eine süße und herzhafte Vielfalt an.

An verschiedenen Stellen der Altstadt unterhielten Musiker mit Livemusik unterschiedlicher Genres. Dafür erhielten sie viel Applaus. Einige Besucher nutzten zudem die Gelegenheit,sich mit Bekannten zu treffen, die man immer nur an diesem Aktionstag trifft. Beim Programm des Nachmittags wurden auch die Kinder und Kunstfreunde bedacht.

