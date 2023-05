Viel Strom für alle, die es eilig haben

Elektromobilität: Stadtwerke Wertheim nehmen ersten Gleichstrom-Schnelllader für E-Autos in der Bahnhofstraße in Betrieb

Wertheim 03.05.2023 - 16:16 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lange erwartet, jetzt übergeben - der erste Schnelllader der Stadtwerke Wertheim. Es freuen sich (von links) Jochen Klingler, Bastian Ries und Thomas Beier (alle Stadtwerke), OB Markus Herrera Torrez und Wolfgang Reiner (Sparkasse).

»Es ist umso wichtiger, dass wir den ersten jetzt hier haben«, meint Herrera Torrez, nachdem er seinen Dienstwagen mit der Ladesäule verbunden hat. »Und es darf nicht der letzte sein.« Es gebe etliche Situationen, wo man den Fahrzeugakku möglichst schnell wieder aufladen müsse und nicht stundenlang warten könne, so Herrera Torrez. Keinen Hehl wollte der Oberbürgermeister daraus machen, dass ihm der Aufbau zu zögerlich vorangeht. Die Säule war vor etwa einem Jahr bestellt worden und sollte im September in Betrieb gehen, Ukraine-Krieg und Lieferschwierigkeiten des Herstellers hatten allerdings dazu geführt, dass sie erst seit 22. März am Netz ist. Weitere Gleichstrom-Schnelllader in der Umgebung gibt es bereits in Kreuzwertheim und dem Almosenberg bei Bettingen.

Ausbau stockt

Die Verzögerungen zeigten aber auch gut die derzeitigen Grenzen der Elektromobilität: »Wenn wir es nicht schaffen, in höherer Geschwindigkeit die Lademöglichkeiten bereitzustellen, werden wir am langen Ende ein Problem bekommen«, so Herrera Torrez. Doch Unterstützung gibt es seiner Meinung nach zu wenig: »Bei der Suche nach Förderprogrammen von Bund und Land konnten wir keines feststellen, das Kommunen oder Stadtwerke fördert beim Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur. Und das in einer Zeit, in der wir flächendeckend darüber sprechen, dass wir die E-Mobilität auf der Straße stärken wollen. Aus meiner Sicht passt das nicht zusammen.«

Er appellierte an Bund und Länder, Fördergelder zur Verfügung zu stellen - »gerade für kleinere Kommunen im ländlichen Raum, wo sich das nicht allein trägt«. An einen flächendeckenden Ausbau von Ladesäulen auf den Ortschaften ist auch deshalb derzeit nicht gedacht, man müsse da auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten, betonten Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier und Herrera Torrez.

Neue Lader in den Stadtteilen

Für Wertheim haben Stadtverwaltung und Stadtwerke allerdings einen Plan zum weiteren Ausbau gefasst. »Wir wollen in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Ladepunkte in den dicht besiedelten Stadtbereichen schaffen: der Innenstadt, dem Reinhardshof, Wartberg und Bestenheid«, erklärte Herrera Torrez. Weil dort der Druck am größten sei, weil viele Menschen keine eigene Einfahrt oder Garage mit einer eigenen Lademöglichkeit hätten. Außerdem laufen Planungen für einen weiteren Hypercharger am Spitzen Turm in der Wertheimer Kernstadt. Doch Fragen des genauen Standorts und des Hochwasserschutzes sind noch nicht gelöst, eine entsprechende Anlage noch nicht bestellt.

Die jetzt offiziell übergebene in der Bahnhofstraße hat sich schon etabliert: 133 Ladevorgänge gab es seit 22. März. »Seitdem ist hier doppelt so viel Strom geladen worden wie es in der Packhofstraße der Fall ist, der bisher am häufigsten genutzten Ladesäule«, erklärte Herrera Torrez. Die dortige Säule ist ein Wechselstromlader mit maximal 22 Kilowatt Kapazität, die neue Anlage in der Bahnhofstraße schafft 150 Kilowattstunden Gleichstrom maximal, kann also in weniger Zeit deutlich mehr Strom abgeben. Laden zwei Autos zeitgleich, teilen sie sich die Kapazität, auch ein Ladestecker für 22 Kilowatt Wechselstrom kann als dritte Lademöglichkeit genutzt werden.

Blockiergebühr

Schon jetzt hat man bei den Stadtwerken festgestellt: Die neue Säule nimmt den anderen keine Kundschaft weg. An allen steigen die Ladezahlen und der abgenommene Strom, erklären Bastian Ries, Abteilungsleiter der Mittelspannungstechnik, und Jochen Klingler, der Beauftragte für E-Mobilität bei den Stadtwerken. Die höhere Geschwindigkeit beim Aufladen lassen sich die Stadtwerke entlohnen: Am Schnelllader ist der Kilowattstunden-Preis je nach Tarif deutlich höher als an den anderen Stationen. Ab 45 Minuten Nutzung wird außerdem eine Blockiergebühr fällig - unabhängig davon, ob der Akku schon voll aufgeladen ist oder nicht.

Auch so sollen die getätigten beträchtlichen Ausgaben wieder hereingeholt werden. Denn während eine gewöhnliche Wechselstrom-Ladesäule für etwa 10.000 Euro zu haben ist, werden für den 150-Kilowatt-Schnelllader 60.000 Euro fällig, und das ohne Netzanschluss. Eine mögliche Aufrüstung auf eine Leistung von 300 Kilowatt dürfte noch einmal 20.000 bis 25.000 Euro kosten.

Allerdings will man seitens der Stadtwerke erst einmal beobachten, welche Leistungen an der Säule überhaupt abgerufen werden, sagen Beier und seine Mitarbeiter. Nur ganz wenige Automodelle können derzeit 300 Kilowatt Kapazität nutzen. »Auch bei meinem Dienstwagen ist bei 100 Kilowatt Schluss«, erklärt Herrera Torrez. Während des Termins hat die Ladesäule in 38 Minuten mehr als 47 Kilowattstunden Strom in den Akku des OB-Mobils gedrückt.

Sparkasse steigt ein

Auch auf dem benachbarten Sparkassengelände sollen in Kooperation mit den Stadtwerken zwei Ladesäulen mit vier Ladepunkten entstehen, erläutert Sparkassen-Vorstand Wolfgang Reiner. Bei den neuen Ladesäulen mit 22 Kilowatt soll dann nicht nur eine Zahlung per App, sondern auch per Karte möglich sein. »Des ist uns wichtig.«

Doch die Hindernisse sind größer, als gedacht, denn eine Kartenzahlung für Ladesäulen ist noch nicht etabliert, auch wenn sie in Zukunft zur Pflicht werden soll. »Uns war gar nicht so klar, dass wir damit in unbekanntes Terrain stechen, weil wir dachten, dass es dafür schon Lösungen gibt. So ist es problematischer, als es klingt, denn ein solches System ist gerade es im Aufbau.« Einen genauen Zeitpunkt zum Aufbau der neuen Säulen gibt es daher noch nicht.

Matthias Schätte