Spatenstich für den Neubau des katholischen Kindergarten Külsheim

Viel Platz für Kinder in nachhaltigem Holzbau

Külsheim 21.07.2023 - 14:35 Uhr 1 Min.

Über den Neubau für den katholischen Kindergarten Külsheim freuen sich Bürgermeister Thomas Schreglmann, Planer Michael Jouaux (vom Ingenieurteam Jouaux), Tobias Knülle (Generalunternehmen Komminvest), Bauamtsleiter Heiko Wolpert, Kitaleiterin Sabine Geier und Pater Joachim.

Als Vorteile des gewählten kommunalen Grundstücks nannte er die Nähe zum Grünen, die gute Anbindung für das Bringen der Kinder per Auto oder zu Fuß sowie mehr Platz um das Gebäude herum, was am aktuellen Standort am Schloss fehle. Er freute sich über die Verwendung von Holz als nachhaltigem Baustoff. Die verwendete Holzmodulbauweise wurde bereits beim neuen Feuerwehrgerätehaus Hundheim/Steinbach erfolgreich eingesetzt. Generalunternehmer für den Bau ist "Komminvest" aus Langenburg. Dessen Geschäftsführer, Tobias Knülle, erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass das verwendete Holz vorwiegend aus Deutschland und Österreich stamme und aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen werde.

Schreglmann berichtete, dass der Anbau rund 820 Quadratmeter Nettogrundfläche haben wird. In ihm werden sich neben vier Gruppenräumen mit angrenzenden Schlafräumen auch eine Küche, ein Essbereich, ein Mehrzweckraum und Nebenräume befinden. Außerdem ist eine Terrasse vorgesehen. Im daneben liegenden Bestandsgebäude gibt es weitere drei Gruppenräume.Laut Kindergartenleiterin Sabine Geier wird es in der Einrichtung mit dem Neubau insgesamt rund 120 Plätze geben, während es am Schloss derzeit 106 Plätze gibt. In diesen Zahlen sind auch die 20 Plätze der Naturgruppe der Einrichtung eingerechnet. Geier erklärte, dass man sich auf mehr Platz, einen ebenerdigen Krippenbereich, Barrierefreiheit und einen größeren Außenbereich freue. Die Fachkräfte der Einrichtung wurden in die Detailplanungen einbezogen und die Kinder werden ebenfalls über den Fortschritt informiert, sagte sie.Der Neubau erfolgt einstöckig, aber bei der Statik wurde eine mögliche Aufstockung berücksichtigt, wie Knülle erklärte. Die Vorbereitungen für die Bodenplatte laufen bereits auf Hochtouren. Mitte September werden die Module gestellt, die zuvor im Werk vorbereitet wurden. Der Innenausbau wird dann circa sechs bis acht Wochen dauern. Das Kitateam wünscht sich einen Umzug Anfang des kommenden Jahres, etwas später wäre aber auch in Ordnung, sagte die Einrichtungsleiterin.

Birger-Daniel Grein